Gustavo Petro confesó que tuvo ‘susto’ cuando Donald Trump insinuó atacar militarmente a Colombia: “Yo esperaba el misil”

Gustavo Petro reveló detalles de las horas de tensión que vivió Colombia tras las advertencias de Donald Trump al expresidente Rafael Correa - crédito @MashiRafael/X

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El expresidente de Colombia Gustavo Petro Urrego reveló detalles inéditos sobre los días de máxima tensión diplomática que vivió su administración tras las advertencias del mandatario estadounidense, Donald Trump, que sugirió el uso de la fuerza militar en territorio colombiano.

Durante una entrevista concedida al expresidente ecuatoriano Rafael Correa en su programa Conversando con Correa, transmitido por el canal RT, el exjefe de Estado colombiano relató cómo afrontó la posibilidad real de una acción armada y cómo se desarrollaron los contactos de alto nivel para frenar la escalada del conflicto.

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Las declaraciones se producen al recordar los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026, cuando la captura de Nicolás Maduro en Caracas (Venezuela) por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos desató una crisis regional.

En su momento, Petro calificó la operación en suelo venezolano como una “violación flagrante a la soberanía de los pueblos latinoamericanos” y advirtió que “el uso de la fuerza militar unilateral es una regresión peligrosa para el continente”, lo que generó un cruce de acusaciones directas con la Casa Blanca.

Gustavo Petro y Donald Trump protagonizaron una fuerte escalada diplomática a comienzos de enero de 2026 - crédito Juan Cano/Presidencia y Alex Brandon/AP

La postura de Trump que encendió las alarmas del Gobierno nacional

La situación alcanzó su punto más crítico cuando Trump cuestionó públicamente los resultados de la lucha contra el narcotráfico y afirmó no descartar operaciones directas en suelo colombiano.

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Desde el Air Force One, solo un día después de la captura de Maduro, Trump acusó al entonces presidente de Colombia de encabezar un país “gobernado por un enfermo que disfruta fabricando y vendiendo cocaína a Estados Unidos” y advirtió: “No durará mucho tiempo”.

Trump también afirmó que Colombia tenía “fábricas de cocaína por todos lados” y sentenció: “Eso se acabó”. Al ser consultado sobre una eventual operación militar estadounidense en territorio colombiano, respondió tajantemente: “Me parece perfecto”.

Donald Trump lanzó duras advertencias contra Colombia y planteó la posibilidad de una operación militar en territorio nacional - crédito Alex Brandon/AP Foto

Petro recordó ese momento durante la conversación con Correa, señalando la incertidumbre que sintió ante una eventual acción de fuerza. “Yo esperaba el misil e hice mi plan a la colombiana, porque estaba en un sitio con mucho manglar”, afirmó Petro al rememorar las horas posteriores a los señalamientos de Washington.

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El exmandatario explicó que, mientras preparaba las acciones institucionales ante la gravedad de la amenaza, la vía diplomática se abrió de manera inesperada en la madrugada.

“Yo recibo una llamada como a las 2 de la mañana y me dice: ‘El presidente Trump quiere hablar con usted’”, relató sobre el momento en que comenzó a desactivarse la confrontación militar.

En ese primer contacto telefónico y en los diálogos posteriores se concertó un encuentro directo entre ambos líderes para abordar la agenda bilateral de seguridad y la crisis regional.

Petro aseguró que modificó el discurso que tenía preparado para la marcha después de conversar con Trump - crédito NYT - Reuters - Presidencia de Colombia

Petro había convocado una marcha popular denominada “Por la soberanía y la democracia”, que reunió a miles de personas en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. El entonces mandatario aseguró que tenía preparado un discurso contundente frente a las tensiones con Trump y que buscaba preparar a los colombianos para un eventual escenario de confrontación.

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Petro cambió su fuerte discurso tras conversar con Donald Trump

Sin embargo, según relató Petro, la llamada telefónica con Trump cambió el rumbo de la jornada. El expresidente contó que, mientras la plaza estaba llena de manifestantes, habló con su homólogo estadounidense, que le dijo “Good man” (buen hombre) y con quien acordó posteriormente una reunión presencial.

Tras la conversación, Petro decidió modificar el discurso que tenía previsto pronunciar ante los colombianos: “Me tocó cambiar el discurso”. El mandatario cerró su relato al destacar que el desenlace fue distinto al escenario que había anticipado: “Colombia no cayó un solo misil (...)”.

La Plaza de Bolívar fue escenario de una movilización convocada por Petro en medio de la crisis diplomática con Estados Unidos - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Petro sostuvo que la interacción cara a cara permitió matizar la postura de la Casa Blanca frente al Ejecutivo colombiano: “En la conversación personal con Trump fue algo mágico; vi las diferencias entre un Trump pragmático que no quería pelear conmigo y su entorno”.

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Durante el encuentro presencial, la discusión derivó en las visiones contrapuestas que ambos gobiernos mantenían sobre los informes de inteligencia y la lucha contra el crimen organizado.

De acuerdo con el testimonio de Petro al expresidente Correa, el presidente estadounidense reconoció las interferencias en la información que recibía sobre el gabinete colombiano.

“En un momento me dijo: ‘Yo creí que usted era un mal hombre, pero sé que me estaban engañando’”, sostuvo el exmandatario sobre las palabras que le habría dirigido el líder republicano.