Se conoció la razón por la que Frank Fabra no está convocado con el Independiente Medellín para jugar ante Deportivo Pereira

Luis Amaranto Perea afirmó que Frank Fabra sufrió un fuerte impacto y que será sometido a los protocolos médicos correspondientes. Además, indicó que será trasladado al hospital para permanecer bajo observación, ante la necesidad de tomar todas las precauciones por el golpe en la cabeza - crédito Juan Pablo Rua

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Frank Fabra no está convocado por el Deportivo Independiente Medellín para enfrentar al Deportivo Pereira, compromiso que se llevará a cabo este jueves 3 de septiembre a partir de las 8:00 p. m., en el estadio Deportivo Cali. Esto, en cumplimiento del protocolo que establece la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) para aquellos jugadores o árbitros que han sufrido un fuerte golpe en la cabeza durante un partido. La información fue revelada por el periodista que cubre al equipo, Óscar Tobón, para Win Sports.

El lateral izquierdo colombiano, que además es uno de los capitanes del DIM, sufrió un golpe en la cabeza durante el último partido del Deportivo Independiente Medellín ante Llaneros FC, el domingo 30 de agosto, tras chocar con un rival. El lateral fue trasladado a una clínica como medida preventiva y quedó bajo observación médica. Los estudios realizados no detectaron lesiones ni complicaciones de gravedad.

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Fran Fabra no está convocado por el Deportivo Independiente Medellín para el partido ante Deportivo Pereira, por el golpe en la cabeza que recibió en el partido anterior - crédito Fran Fabra

¿Cuál es el protocolo en el fútbol profesional colombiano para quienes reciben un golpe en la cabeza?

En el fútbol profesional colombiano, regido por la Dimayor bajo los parámetros de la Fifa y el Ifab, el protocolo ante un golpe en la cabeza exige la evaluación médica inmediata y la suspensión temporal o salida definitiva del jugador si hay sospecha de conmoción cerebral.

Pasos del protocolo

Atención y evaluación rápida: el cuerpo médico ingresa al campo para aplicar pruebas rápidas de orientación, equilibrio y síntomas (como el protocolo internacional de revisión).

Retiro obligatorio: si el futbolista muestra cualquier señal de alarma (desorientación, mareo, pérdida de conocimiento o mirada perdida), debe abandonar el terreno de juego de forma inmediata y no puede continuar en el partido.

Sustitución por conmoción (Cambio adicional): si se determina un cambio por conmoción cerebral, el equipo puede realizar una sustitución adicional permanente que no cuenta dentro del límite clásico de los cinco cambios reglamentarios. El equipo rival también recibe la opción de un cambio extra para mantener la equidad.

Prohibición de retorno: el jugador sustituido por sospecha de conmoción no puede regresar al partido ni participar en una eventual definición por penales, y debe ser sometido a observación médica continua en las horas siguientes.

Alineación titular del Deportivo Independiente Medellín, en el duelo ante Llaneros, con Frank Fabra incluido - crédito DIM

Convocados del DIM para el partido ante Deportivo Pereira

Con la ausencia de Fabra en el grupo de concentrados para el partido entre el equipo de Medellín y el pereirano, así quedó la convocatoria de los dirigidos por Luis Amaranto Perea:

25. Éder Chaux

01. Salvador Ichazo

30. Hayen Palacios

13. Jhan Mena

26. Esneyder Mena

04. Kevin Mantilla

39. Luis Escorcia

19. Alfonso Simarra

05. Joaquín Varela

06. Didier Moreno

14. Baldomero Perlaza

16. Halam Loboа

31. Diego Moreno

08. Juan F. Quintero

21. Agustín Martegani

20. John Montaño

34. Kéiner Klinger

11. Yony González

32. Carlos Lucumí

09. Jeison Medina

Fabra es habitual titular del equipo, por lo que el DIM registrará, necesariamente, por lo menos un cambio respecto al equipo titular que enfrentó a Llaneros el pasado domingo 30 de agosto. Compromiso que terminó ganando Medellín 2-1 con goles de Jeison Medina, que sí está convocado, y Jhon Montaño, quien también está incluido.

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Juan Fernando Quintero fue elegido como la figura del partido entre Deportivo Independiente Medellín y Llaneros por la fecha ocho en la LigaBetPlay 2026-II - crédito DIM

Posibles alineaciones titulares del partido entre Independiente Medellín y Deportivo Pereira

De forma tal que el posible equipo titular del Deportivo Independiente Medellín para enfrentar a Pereira sería: Éder Chaux; Luis Escorcia, Kevin Mantilla, Joaquín Valera, Luis Escorcia (que sería el reemplazo de Fabra); Didier Moreno, Agustín Martegani, Yony González; Juan Fernando Quintero, John Montaño y Jeison Medina.

Entre tanto, el equipo rival, Deportivo Pereira, que además oficiará como local, jugaría con: Juan Betancourth; Eber Moreno, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Felipe Mosquera, Jordy Monroy, Miguel Aguirre; Jhon Largacha y Marco Pérez. Dirigidos por el entrenador con pasado en la selección Colombia, Arturo Reyes.