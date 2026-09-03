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Santa Fe también fue castigado en la Copa Sudamericana: esta fue la medida de la Conmebol por culpa de sus hinchas

Los rojos venían de recibir las sanciones de la Alcaldía de Bogotá y la Dimayor por los desmanes en el compromiso ante el América por la Liga BetPlay

Santa Fe and River Plate players observe a minute of silence honouring the victims of the Colombia's recent 7.4 earthquake ahead of the first leg of the Copa Sudamericana round of 16 football match between Colombia's Independiente Santa Fe and Argentina's River Plate at the Nemesio Camacho 'El Campin' stadium, in Bogota, on August 19, 2026. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
Santa Fe recibió castigo por parte de la Conmebol, por una serie de hechos en el partido de Copa Sudamericana frente a River Plate - crédito LUIS ACOSTA / AFP
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Santa Fe pasa por un buen momento en el segundo semestre de 2026, pues luego de llegar a cuartos de Copa Sudamericana, en la que eliminó a River Plate en octavos, también recuperó terreno en la Liga BetPlay por la victoria 3-2 sobre Millonarios en El Campín.

Sin embargo, el mal comportamiento de los hinchas le costó a los cardenales un nuevo castigo por parte de la Conmebol, que le aplicó una millonaria multa por el comportamiento de sus aficionados y previo al juego de cuartos de final en la Sudamericana ante Vasco da Gama.

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Los bogotanos también recibieron un castigo de la Dimayor y la Alcaldía de Bogotá por los desmanes en el juego de Santa Fe y América en El Campín, el 22 de agosto, cuando se presentó una batalla campal por un trapo que suspendió el juego durante media hora y causó pánico en muchos hinchas.

El castigo de la Conmebol a Santa Fe

Los cardenales se convirtieron en el único conjunto colombiano que continúa vivo en competencias internacionales en 2026, luego de dejar en el camino a River Plate en Buenos Aires, por penales 8-7, y alcanzar los cuartos de final de una Copa Sudamericana después de ocho años.

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Pese a eso, la Conmebol multó a Santa Fe por el mal comportamiento de sus aficionados, luego de una serie de hechos que se vieron en el juego de ida ante el Millonario en el estadio El Campín, donde el encuentro terminó 0-0 y la vuelta acabó 1-1, lo que llevó a la serie desde los 12 pasos.

Santa Fe fans cheer ahead of the first leg of the Copa Sudamericana round of 16 football match between Colombia's Independiente Santa Fe and Argentina's River Plate at the Nemesio Camacho 'El Campin' stadium, in Bogota, on August 19, 2026. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
Debido al mal comportamiento de los hinchas, Santa Fe deberá pagar una multa de la Conmebol - crédito Luis ACOSTA / AFP

El club informó en un comunicado que la decisión se dio porque hubo “invasión, activación de láser, activación de pirotecnia, lanzamiento de objeto y bandera con mensaje no apropiado”, aquella noche del 19 de agosto, cuando se tuvo a más de 30.000 personas.

Debido a eso, a Santa Fe le tocó pagar 50.000 dólares, que son más de 157 millones de pesos colombianos, pero no recibió sanciones en sus tribunas para la ida de los cuartos de final ante Vasco da Gama, por lo que contará con las graderías habilitadas para el compromiso.

La respuesta de Independiente Santa Fe a las sanciones de la División Mayor del Fútbol Colombiano - crédito Santa Fe
La respuesta de Independiente Santa Fe a las sanciones de la División Mayor del Fútbol Colombiano - crédito Santa Fe

“Hacemos un llamado a nuestros hinchas por un buen comportamiento y respeto en el estadio, así evitaremos fuertes sanciones y multas económicas que afectan a nuestra institución”, informaron los cardenales en un comunicado en sus redes sociales, pues los actos violentos le costaron dinero.

Sanción de la Dimayor

El mismo día que los rojos recibieron la multa de la Conmebol, el comité disciplinario de la Dimayor dio a conocer las sanciones por los disturbios del 22 de agosto en El Campín, donde 17 personas resultaron heridas por una riña entre cientos de hinchas en el campo de juego.

La División Mayor castigó a Santa Fe con dos partidos a puerta cerrada en El Campín, además de una multa de más de 15 millones de pesos, debido a “conducta impropia” de los aficionados por “actos de violencia entre personas o cosas” e “invasión al terreno de juego”.

La sanción de la Dimayor a América de Cali e Independiente Santa Fe - crédito Dimayor
La sanción de la Dimayor a América de Cali e Independiente Santa Fe - crédito Dimayor

Los rojos deberán pagar la sanción en los encuentros ante Fortaleza, el 5 de septiembre, y Tolima, el domingo 13 del mismo mes, y ambos por la Liga BetPlay, en los que recibirá un duro golpe al bolsillo por la falta de dinero por boletería y debe resolver la situación de los abonados.

Previamente, el Distrito le aplicó a Santa Fe suspensión de las tribunas norte y sur por lo que queda en 2026 para sus encuentros en El Campín y Techo, además de que la barra “Guardia Albirroja Sur” no podrá ingresar elementos como banderas e instrumentos durante 20 fechas en los torneos locales.

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