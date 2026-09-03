Pasaportes en Colombia: el presidente del Congreso pidió explicaciones a la Cancillería por la suspensión de convenios del nuevo modelo

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El polémico contrato para la expedición de pasaportes en Colombia suscrito por el gobierno de Gustavo Petro volvió al centro de la controversia en la jornada del jueves 3 de septiembre de 2026 después de que Honorio Henríquez, que oficia como presidente del Congreso, pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores explicaciones sobre el estado de la producción, tras la suspensión provisional de piezas del nuevo modelo ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Henríquez presentó un derecho de petición para que la Cancillería informe sobre el estado actual de la producción del documento, cómo se prevé superar las dificultades señaladas por un juez y qué ha ocurrido con el contrato, la inversión y la vida útil de las libretas. Esta urgente solicitud surgió después de la decisión judicial que suspendió provisionalmente convenios e instrumentos del nuevo modelo, sin detener la expedición de esta libreta.

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Ante preguntas sobre ese recurso por parte de los medios, Henríquez lo ligó a la decisión judicial.

“Con relación a la decisión de un juez de la República, estoy pidiéndole a la Cancillería que nos informe en qué va el tema y cómo vamos a superar las dificultades que ahí presuntamente tiene el juez. Esperamos la respuesta”, afirmó Henríquez en sus afirmaciones sobre este asunto, que ameritó un pronunciamiento del ministro de la cartera, Omar Bula Escobar.

Según la administración de Gustavo Petro, el nuevo documento cumple con los estándares OACI y garantiza validación y seguridad internacional - crédito Presidencia

Luego Henríquez insistió en que su interés apunta a varios aspectos del esquema contractual y del propio documento. “Que nos aclaren cómo ha sido el contrato, la inversión y todos esos temas que hoy siguen suscitando discusión, y la vida útil de esos pasaportes: que muchos dicen que no son buenos, que parece que se deshojan y eso es muy delicado. Muy grave”, indicó el titular del órgano legislativo, que espera que se resuelvan estos interrogantes.

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¿Qué suspendió el tribunal y qué sigue vigente?

En ese sentido, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional del Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y del contrato CI-005 de 2026. La medida también cobija contratos y convenios derivados de esos instrumentos, firmados por el Fondo Rotatorio de la Cancillería, la Imprenta Nacional y la entidad pública portuguesa Imprensa Nacional Casa da Moeda; aunque este último acuerdo sigue vigente.

El nuevo sistema de expedición de pasaportes en Colombia, impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, derivó en un importante fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Se dejó claro que la medida cautelar no puede traducirse en una interrupción del servicio, pues los pasaportes deben seguir expidiéndose de forma regular e ininterrumpida mientras rija esta decisión, en una providencia que identificó tres frentes que exigen aclaraciones. “Cuando están en juego los pasaportes de millones de colombianos, la seguridad de su información y los recursos públicos, no puede haber zonas grises”, indicó Nicolás Dupont, abogado demandante.

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El primero alude a compromisos de recursos públicos hasta 2036 sin los avales fiscales del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y la declaratoria de importancia estratégica del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes); mientras que el segundo apunta a dudas sobre la participación de terceros, pues el tribunal advirtió que la transferencia de conocimiento financiada con recursos públicos podría terminar en beneficio de particulares.

Nicolás Dupont explicó que la decisión judicial obliga al Gobierno a explicar las condiciones de seguridad de impresión y a transitar hacia un nuevo esquema que cumpla condiciones técnicas, jurídicas y financieras. El servicio de producción de pasaportes no se interrumpe a partir de esta decisión - crédito suministrado a Infobae Colombia

Por su parte, el tercer punto se refiere a la operación real del modelo. Entre los elementos analizados figura que el proveedor privado anterior siguió suministrando libretas hasta el 31 de julio de 2026 y, además, según la propuesta del aliado estratégico internacional, la producción de libretas en Colombia solo está proyectada a partir de enero de 2031. “Ahora las entidades tendrán que explicar y demostrar cómo funciona realmente este modelo”, agregó Dupont.

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Así pues, el tribunal dio 20 días hábiles a la Cancillería, el Fondo Rotatorio, la Imprenta Nacional y la Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal para entregar un informe detallado. Ese reporte deberá precisar quién produce las libretas, qué actores participan, dónde se encuentran y cómo funciona la cadena de producción, además de explicar los protocolos de seguridad, custodia y trazabilidad; al haber cronogramas incumplidos e informes contradictorios.