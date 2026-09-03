Colombia

Aida Quilcué rechazó proyecto de resolución que deroga cinco Áreas de Protección para Producción de Alimentos: “No podemos aceptar retrocesos”

La iniciativa del Ministerio de Agricultura explica que las cinco delimitaciones no resultan idóneas para identificar y proteger las tierras productivas

La excandidata y representante Aida Quilcué advirtió que los campesinos necesitan garantías para permanecer en sus territorios y seguir produciendo - crédito Nathalia Angarita/Reuters
La excandidata y representante Aida Quilcué advirtió que los campesinos necesitan garantías para permanecer en sus territorios y seguir produciendo - crédito Nathalia Angarita/Reuters
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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural publicó un proyecto de resolución a través del cual se derogan cinco resoluciones expedidas por el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, por medio de las cuales se declararon Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) en cinco municipios de la provincia de Sabana Centro, en el departamento de Cundinamarca: Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio.

El proyecto en cuestión, que aparece publicado en el Sistema Único de Consulta Pública (Sucop), administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), indica que, según una revisión realizada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), “las cinco delimitaciones, en su configuración actual, no resultan idóneas para identificar y proteger de manera suficientemente cierta, las áreas que responden al propósito constitucional de garantizar la producción de alimentos”.

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Así las cosas, el proyecto de resolución deroga los siguientes actos administrativos:

  • Resolución 000266 del 13 de agosto de 2025 (Sopó).
  • Resolución 000393 del 14 de noviembre de 2025 (Nemocón).
  • Resolución 000116 del 12 de mayo de 2026 (Cogua).
  • Resolución 000153 del 12 de junio de 2026 (Tenjo).
  • Resolución 000218 del 7 de julio de 2026 (Tabio).

La congresista del Pacto Histórico y excandidata vicepresidencial Aida Quilcué cuestionó la resolución que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella pretende expedir. En una publicación en su cuenta de X, la representante a la Cámara aseguró que la decisión de la administración actual perjudicará a la población campesina, que requiere de las Appa para garantizar la protección de sus tierras.

“Mientras nuestros campesinos necesitan garantías para permanecer en sus territorios y seguir produciendo, se desmontarían medidas fundamentales para proteger la tierra y frenar la especulación sobre el suelo rural”, indicó la legisladora en la red social.

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Según indicó, la derogatoria de las cinco resoluciones implica un retroceso en las garantías de seguridad alimentaria que se alcanzaron. Insistió en la importancia de preservar y conservar el suelo para la producción de alimentos en Colombia.

No podemos aceptar retrocesos en materia de soberanía alimentaria. Proteger las tierras que producen alimentos es defender la vida, el territorio y el derecho de nuestros pueblos a una alimentación digna”, precisó.

La congresista y excandidata vicepresidencial Aida Quilcué rechazó la posible derogatoria de cinco Áreas de Protección para la Producción de Alimentos en la Sabana de Bogotá - crédito @aida_quilcue/X
La congresista y excandidata vicepresidencial Aida Quilcué rechazó la posible derogatoria de cinco Áreas de Protección para la Producción de Alimentos en la Sabana de Bogotá - crédito @aida_quilcue/X

Al igual que Quilcué, la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, rechazó la resolución que el Gobierno de De la Espriella quiere expedir. Aseguró que la derogatoria de las Appa implica la desprotección de cerca de un millón de hectáreas en 59 municipios donde se producen alimentos.

Según explicó, el departamento de Cundinamarca aporta aproximadamente el 45% de los alimentos que consume Bogotá. Sin embargo, sin las Appa vigentes, los suelos destinados a la producción de los alimentos podrían ser utilizados para la urbanización.

La congresista Lalis advirtió que la derogatoria de las Appa es un error si no se ofrecen alternativas - crédito @smilelalis/X
La congresista Lalis advirtió que la derogatoria de las Appa es un error si no se ofrecen alternativas - crédito @smilelalis/X

“@MinAgricultura, derogarlas sin ofrecer una alternativa de protección es un grave error. Se pone en riesgo una política creada precisamente para evitar que los suelos estratégicos para producir alimentos terminen destinados a otros usos. Después no nos digan que nadie advirtió lo que podía pasar...”, aseguró la congresista.

Por su parte, la legisladora Carol Borda celebró la decisión del Ministerio de Agricultura. Afirmó que, por medio de las resoluciones que expidió el Gobierno Petro, se hicieron imposiciones sobre el campo colombiano.

A su juicio, la derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) y de las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (Zppa) supone un avance hacia el desarrollo de las regiones.

La congresista Carol Borda celebró la publicación del proyecto de resolución que busca derogar cinco resoluciones que declaran las Appa en cinco municipios - crédito @CarolBordaA/X
La congresista Carol Borda celebró la publicación del proyecto de resolución que busca derogar cinco resoluciones que declaran las Appa en cinco municipios - crédito @CarolBordaA/X

¡Se acabaron las imposiciones sobre el campo! Agradezco al Ministerio de Agricultura por avanzar en la derogatoria de las APPA y ZPPA, atendiendo la solicitud que presentamos junto a @sarag12 y @Danielbricen. Este es un gran paso para la competitividad, la autonomía territorial y la libertad de cada región para decidir sobre su propio desarrollo", señaló.

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