Caída del dólar en Colombia coincidió con el cierre de exportadoras de aguacate y uchuva: otras recortaron turnos

Javier Díaz, presidente de Analdex, dijo que "vamos hacia una tasa de cambio que puede estar nuevamente sobre los $4.500, pero también podemos llegar a una tasa de cambio por debajo de los $3.000" - crédito Analdex

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El cierre de cuatro empresas agroexportadoras afiliadas a la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) encendió una alerta sobre el efecto de la caída del dólar en la competitividad exportadora de Colombia. Las compañías operaban en Cundinamarca y Antioquia y estaban dedicadas a aguacates y uchuvas.

Precisamente, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, advirtió durante el XXXVIII Congreso Nacional de Exportadores que una tasa de cambio por debajo de $4.000 es “alarmante” para el sector y planteó fortalecer la cobertura cambiaria, además de diversificar mercados, productos y monedas para reducir la exposición de los exportadores colombianos.

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Díaz afirmó que el sector enfrenta un fenómeno al que, según dijo, no se le presta la atención suficiente y que puede tener “consecuencias muy graves”. Añadió que, para el gremio, una tasa entre $3.800 y $4.000 todavía resulta “soportable”. Calificó el panorama como un “terremoto cambiario”, al advertir sobre su efecto en los ingresos de las empresas que venden al exterior.

Entre enero y junio de 2026, Colombia exportó más de 88.000 toneladas de aguacate Hass, alcanzando un valor superior a los USD168 millones, según el Dane - crédito ICA

Impacto del dólar barato sobre empresas y exportaciones

Analdex calcula que por cada $100 de revaluación de la tasa de cambio, las exportaciones del país caen 1,8%. El gremio señaló además que varias empresas ya recortaron turnos y cancelaron jornadas dominicales para contener sus gastos. A esa presión se suman los costos internos. El dirigente gremial mencionó:

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Aumento del 23% en el salario mínimo.

Reducción progresiva de la jornada laboral.

Mayor pago por recargos nocturnos entre las cargas que enfrentan las firmas exportadoras.

La Asociación también proyecta una contracción del 22% en las exportaciones no minero energéticas. Entre los sectores más expuestos mencionó café, flores y banano. “Existe el riesgo de que se pierdan esas exportaciones porque el producto colombiano no es competitivo”, explicó Díaz. Según el gremio, ese escenario podría implicar pérdidas cercanas a $50 billones para las empresas exportadoras.

De igual manera, advirtió sobre el efecto del fenómeno de El Niño en la producción agropecuaria, la oferta de alimentos y la meta de inflación del 3% fijada por el Banco de la República.

Cobertura cambiaria y preparación ante la volatilidad

Javier Díaz explicó que la apreciación del peso responde a factores internacionales y a elementos internos relacionados con el diferencial de tasas de interés. De acuerdo con él, ese entorno favorece la entrada de capitales y aumenta la presión sobre la tasa de cambio. Como ejemplo, señaló que hoy pueden conseguirse créditos externos con tasas cercanas al 2% o 3% y ubicar esos recursos en Colombia alrededor del 14%. Esa diferencia, dijo, incentiva el ingreso de capitales y termina por afectar los ingresos de los exportadores.

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En Colombia hay alrededor de 9.310 empresas que efectúan actividades de exportación, lo que representa cerca del 0,53% del total de las empresas formales del país - crédito ProColombia

Frente a ese escenario, pidió dejar de intentar anticipar el rumbo del dólar y concentrarse en mecanismos de protección. “No adivinemos el futuro. Preparemos a la empresa para él”, afirmó.

Puntualizó que en los últimos días participó en espacios con entidades financieras en los que se presentaron distintos mecanismos de cobertura para exportadores e importadores. Explicó que la intención es que las empresas puedan protegerse frente a movimientos adversos sin depender exclusivamente de sus proyecciones sobre la divisa.

Meta de duplicar exportaciones y necesidad de diversificar

El llamado del gremio coincide con un crecimiento de 14,2% en las exportaciones colombianas durante el primer semestre. Analdex plantea sostener una expansión cercana al 15% anual durante los próximos cuatro años. La meta consiste en llevar las ventas externas desde USD50.200 millones registrados en 2025 hasta USD100.000 millones al final del próximo Gobierno. Según el gremio, ese objetivo exige corregir condiciones que afectan la rentabilidad de exportar.

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Asimismo, la diversificación ocupa un lugar central en esa estrategia. Estados Unidos, la Unión Europea y Panamá concentran aproximadamente de la mitad de las ventas externas del país.

Cerca del 30% de las exportaciones colombianas tiene como destino el mercado estadounidense. Díaz sostuvo que “Colombia no puede desentenderse de esa relación, pero tampoco debería profundizar una dependencia que vuelva más vulnerable al aparato productivo”. Mencionó a Asia como una región con oportunidades, planteó una estrategia agroexportadora de largo plazo hacia China y señaló a América Latina como un espacio para manufacturas y servicios.

Imagen de archivo de un empleado sosteniendo billetes de dólar en una oficina de cambio de Yakarta, Indonesia. 9 abril 2025. REUTERS/Willy Kurniawan

Añadió que abrir nuevos destinos exige fortalecer la oferta colombiana y resolver las condiciones necesarias para ingresar a esos mercados. Esto, teniendo en cuenta que:

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Las exportaciones equivalen a 14,5% de la economía colombiana, frente a 29,5% del promedio mundial.

El país registra USD946 por habitante en ventas externas, cerca del 30% del promedio global.

Díaz indicó que, si Colombia alcanzara el promedio mundial de exportaciones per cápita, debería ubicarse alrededor de USD165.000 millones. También señaló que el avance depende de corregir costos de energía y logística, mejorar infraestructura, talento y tecnología, y ofrecer garantías de seguridad física y seguridad jurídica.

La advertencia del gremio apunta a combinar protección frente a la volatilidad cambiaria con una agenda más amplia de competitividad. Para el sector exportador, la tarea pasa por ampliar márgenes de maniobra y reducir la vulnerabilidad ante cambios externos.