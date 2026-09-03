Bogotá tiene 1.599 cámaras de seguridad inactivas: Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar concentran 469 equipos fuera de servicio

Bogotá registra una cámara distrital por cada 1.363 habitantes y tiene 1.599 de 5.824 cámaras fuera de servicio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La concejala del Pacto Histórico, Quena Ribadeneira, denunció que Bogotá cuenta con apenas una cámara distrital por cada 1.363 habitantes y que 1.599 de los 5.824 dispositivos instalados están fuera de servicio.

La cabildante alertó por el deterioro de la red de videovigilancia, con especial énfasis en Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, localidades del sur y suroccidente que concentran 469 cámaras sin funcionamiento.

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La denuncia se fundamentó en una respuesta de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y en cifras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), con fecha de corte del 15 de julio de 2026. Según esos datos, Bogotá tiene 5.824 cámaras públicas instaladas, de las cuales 4.225 operan y 1.599 permanecen fuera de servicio.

Ribadeneira sostuvo que la cantidad de cámaras disponibles resulta insuficiente para una ciudad de cerca de 7,9 millones de habitantes. La relación expuesta por su despacho equivale a 0,73 cámaras distritales por cada 1.000 personas, una cifra que, de acuerdo con la concejala, muestra una diferencia frente a referentes internacionales de ciudades que superan 39 dispositivos por cada 1.000 habitantes.

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Quena Ribadeneira advirtió que la red de videovigilancia de Bogotá resulta insuficiente para una ciudad de cerca de 7,9 millones de habitantes - crédito Quena Ribadeneira/Concejo de Bogotá

La principal preocupación, según la cabildante, está en que la infraestructura existente no cuenta con mantenimiento suficiente. De las 1.599 cámaras reportadas fuera de servicio, 1.357 están inactivas por mantenimiento, cifra que representa la mayor causa de indisponibilidad en la red distrital.

Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar concentran 469 cámaras fuera de servicio

La situación de las cámaras genera una preocupación particular en localidades del sur y suroccidente de Bogotá:

En Kennedy hay 501 dispositivos instalados, pero 175 están fuera de funcionamiento, equivalentes al 35% de la red registrada en esa localidad.

Bosa tiene 472 cámaras en total y 146 fuera de servicio, lo que representa cerca del 31%.

Ciudad Bolívar cuenta con 492 dispositivos instalados, de los cuales 148 no están operativos, cerca del 30%.

Las tres localidades reúnen 1.465 cámaras de la red distrital y 469 equipos fuera de operación. Según Ribadeneira, esta concentración plantea una brecha territorial, pues se trata de sectores que enfrentan problemáticas de seguridad y requieren herramientas disponibles para apoyar las labores de vigilancia y respuesta institucional.

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La Secretaría de Seguridad y el C4 reportaron al 15 de julio de 2026 que 4.225 cámaras operan y 1.599 permanecen inactivas en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

“En Bogotá la seguridad también tiene brechas territoriales. En varias localidades del sur, tres de cada 10 cámaras están fuera de servicio, justamente en sectores que enfrentan importantes problemáticas de inseguridad”, señaló la concejala del Pacto Histórico.

La cabildante cuestionó que el distrito anuncie inversiones y programas mientras una parte de la infraestructura de videovigilancia ya instalada permanece apagada. Para Ribadeneira, la prioridad debe estar en reparar los equipos existentes, ampliar la cobertura y actualizar las capacidades tecnológicas de la red.

El documento de la Secretaría de Seguridad registra otros niveles de inactividad en localidades como Los Mártires, con 98 cámaras fuera de servicio de un total de 237; Santa Fe, con 98 de 304; Engativá, con 105 de 441; y Suba, con 125 de 495.

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El mantenimiento, la principal causa de cámaras inactivas

La información suministrada por el C4 identifica cinco causas para la salida de operación de las 1.599 cámaras. El mantenimiento ocupa el primer lugar, con 1.357 equipos, seguido por siniestros, con 102 casos, y obras civiles del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), con 84.

Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar concentran 469 cámaras fuera de servicio en la red de videovigilancia distrital - crédito Alcaldía de Bogotá

También se reportaron 49 cámaras fuera de servicio por fallas de energización y siete por problemas de conectividad. La distribución muestra que la indisponibilidad de los dispositivos no se explica principalmente por daños causados por hechos externos o dificultades de conexión, sino por requerimientos de mantenimiento.

Según la respuesta citada por Ribadeneira, Bogotá necesita una inversión cercana a $77.300 millones para alcanzar una cobertura óptima de videovigilancia. La concejala cuestionó que, mientras persiste esa necesidad, se destinen cerca de $80.000 millones a programas como Guardianes del Orden.

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“Si la propia Administración reconoce que necesita $77.300 millones para lograr una cobertura óptima, la prioridad debería ser evidente: reparar las 1.599 cámaras apagadas, ampliar la cobertura y modernizar la red”, afirmó Ribadeneira.

La cabildante añadió que las cámaras instaladas no cuentan con inteligencia artificial ni reconocimiento facial, según la información entregada por el Distrito. Esa condición, sostuvo, limita las herramientas tecnológicas disponibles en la red de videovigilancia distrital.

El mantenimiento explica la mayor parte de las cámaras inactivas en Bogotá, con 1.357 de los 1.599 dispositivos fuera de servicio - crédito Alcaldía de Bogotá

Cobertura limitada y dependencia de cámaras privadas

Ribadeneira afirmó que cerca del 70% de Bogotá no cuenta con cobertura de videovigilancia del Distrito. La concejala señaló además que aproximadamente tres de cada 10 cámaras integradas al C4 pertenecen a privados.

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La diferencia entre cámaras distritales e integradas al centro de monitoreo es uno de los elementos señalados en la denuncia. La red pública reportada por la Secretaría cuenta con 5.824 dispositivos, mientras que una parte de la vigilancia integrada depende de sistemas privados conectados al C4.

Para la concejala, la dependencia de equipos que no pertenecen directamente al Distrito refuerza la necesidad de ampliar y mantener la infraestructura pública. Su cuestionamiento se dirige a que la ciudad pueda contar con cobertura suficiente sin que sectores de la capital queden con menor capacidad de monitoreo.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia informó que la Administración Distrital estima una inversión de $1,67 billones para implementar y mantener un sistema de seguridad, convivencia y justicia acorde con las necesidades de Bogotá y las metas del Plan Distrital de Desarrollo.

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Ribadeneira afirmó que cerca del 70% de Bogotá carece de cobertura distrital y que tres de cada 10 cámaras integradas al C4 son privadas - crédito Prensa Quena Ribadeneira/Concejo de Bogotá

La tabla remitida a la concejala registra 4.225 cámaras en funcionamiento y 1.599 fuera de servicio, con corte al 15 de julio de 2026.