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Así formaría Millonarios con el técnico Alberto Gamero: hay cuatro ausencias y dudas en el ataque

Con la llegada inminente del entrenador, los azules volverían a acomodarse al esquema de juego que utilizó durante cinco años, pero su éxito dependerá de la elección de futbolistas para cada posición

Alberto Gamero en Millonarios
Millonarios volverá a ser liderado por Alberto Gamero, el técnico que dirigió durante cinco años y consiguió tres títulos - crédito Colprensa
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Millonarios empezaría en las próximas horas un nuevo ciclo con el técnico Alberto Gamero, entrenador que, a falta de confirmación, regresará luego de un año y nueve meses desde su renuncia en diciembre de 2024, cuando se fue por amenazas de un grupo de hinchas.

El entrenador ya tendría en la mente la formación que utilizaría con los embajadores para los próximos partidos, en los que afrontará la Liga BetPlay, en la que el club va quinto con 11 puntos, y la Copa Colombia, con Barranquilla como el rival en los octavos de final en el estadio Romelio Martínez.

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Gamero también afrontará una crisis interna por la decisión de la dirigencia de despedir al técnico Fabián Bustos el 1 de septiembre, un día antes del clásico ante Santa Fe y le costó a Millonarios la derrota por 3-2 en El Campín, además de perder un invicto de cinco compromisos sin caer.

¿Cómo formaría Gamero en Millonarios?

Durante cinco años, los aficionados vieron el crecimiento del recordado proceso del samario entre enero de 2020 y diciembre de 2024, el cual logró tres títulos y consolidó un equipo que siempre peleó en las finales, pero se le criticó por varias eliminaciones a nivel local e internacional.

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Alberto Gamero, con base en su esquema de juego base, volvería a darle a Millonarios el sistema 4-2-3-1, que devolverá al club a la línea de cuatro defensores después de siete meses, pues con Fabián Bustos manejaba un esquema de cinco hombres, el cual fue muy criticado.

Alberto Gamero usaría el mismo esquema táctico que utilizó en Millonarios durante su primera etapa - crédito Mauricio Dueñas/EFE
Alberto Gamero usaría el mismo esquema táctico que utilizó en Millonarios durante su primera etapa - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Uno de los puntos que preocupará al entrenador es que no contará con el lateral Jhomier Guerrero hasta final de año, ya que se fracturó la cabeza del peroné ante Santa Fe, así que elegirá entre Carlos Sarabia y Samuel Martín. Además de eso, la duda entre los centrales será si deja a Sergio Mosquera o Stiven Barreiro como compañero de Andrés Llinás porque Jorge Arias se encuentra entre algodones.

De otro lado, Rodrigo Contreras y Andrey Estupiñán generarían dudas en Gamero, pues con el delantero deberá decidir si lo deja en el banco o tomará el puesto de Leonardo Castro, ya que normalmente usa solo un atacante en el área, mientras que con el otro hombre lo acomodaría como extremo, una posición distinta a la que tenía en Pasto, equipo en el que fue goleador con 13 tantos en el primer semestre de 2026.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Millonarios tendría varios cambios en la nómina con el técnico Alberto Gamero - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Finalmente, en la zona de volantes, Mateo García tomaría el puesto de Leonai Souza, otro de los cuatro lesionados, junto a Contreras, Arias y Guerrero, para acompañar a Rodrigo Ureña. El resto de la nómina sería la misma que Fabián Bustos manejó entre febrero y agosto.

Posible formación de Gamero en Millonarios: Javier Burrai; Carlos Sarabia (Samuel Martin), Andrés Llinás, Stiven Barreiro (Sergio Mosquera), Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, Daniel Ruiz, Francisco Chaverra, Andrey Estupiñán; Leonardo Castro (Rodrigo Contreras).

Los posibles colaboradores

De otro lado, queda por saber cómo será el cuerpo técnico del entrenador para su segundo ciclo, pues las primeras versiones indican que no será el mismo grupo que lo acompañó durante cinco años en los embajadores y se tendrían los primeros dos nombres.

Para empezar, Jorge Castro sería el asistente de Alberto Gamero, según el periodista Mariano Olsen, en reemplazo de Orlando Rojas y Cerveleón Cuesta, quienes fueron los ayudantes del samario en el cuadro embajador, pero no se sabe la razón para que quedaran afuera.

Alberto Gamero
Jorge Castro y Julio Charales serían los colaboradores de Alberto Gamero en Millonarios - crédito @olsendeportes/X

De otro lado, Julio Charales tomará el puesto de Felipe Palmezano como preparador físico, aunque dicha persona ya venía de ser parte del cuerpo técnico del primer ciclo de Gamero con Millonarios, pero en esta ocasión, sería el único en el cargo para la segunda etapa.

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