Dimayor sancionó a Santa Fe y América por disturbios en El Campín: jugarán estos partidos a puerta cerrada y pagarán millonaria multa

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) debió intervenir para recuperar el orden tras los hechos violentos en el campo de juego - crédito Carlos Pulido/Infobae Colombia

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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) impuso sanciones deportivas y económicas a Independiente Santa Fe y América de Cali por los disturbios registrados durante el partido que disputaron el 22 de agosto en el estadio El Campín, en Bogotá, por la sexta fecha de la Liga BetPlay II 2026.

Santa Fe deberá jugar dos partidos como local a puerta cerrada y América uno, además de pagar multas que en conjunto superan los $29 millones.

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El Comité Disciplinario resolvió suspender en manera total la plaza de Santa Fe durante dos jornadas y aplicarle una multa de nueve salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a $15.758.145. La decisión se basó en las infracciones contempladas en los numerales uno, cuatro, cinco, seis y siete del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.

América, en tanto, recibió una fecha de suspensión total de plaza y una multa de ocho salarios mínimos, por un valor de $14.007.240. En su caso, el organismo disciplinario señaló infracciones a los numerales dos, cuatro, cinco, seis y siete del mismo artículo.

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La sanción de la Dimayor a América de Cali e Independiente Santa Fe - crédito Dimayor

¿Qué pasó entre Independiente Santa Fe y América de Cali?

Los incidentes ocurrieron a los 32 minutos del primer tiempo. De acuerdo con el contexto conocido tras el partido, aficionados visitantes de América de Cali intentaron quitar una bandera a integrantes de la barra de Santa Fe.

La confrontación se extendió desde las tribunas hasta el terreno de juego, que fue invadido por seguidores de ambos equipos. La intervención de las autoridades incluyó el uso de gases lacrimógenos para recuperar el control dentro de El Campín.

El árbitro suspendió de forma temporal el compromiso mientras la Policía atendía la situación. Una vez que el escenario fue despejado, el encuentro se reanudó y terminó con empate 1-1.

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El episodio derivó en medidas administrativas y disciplinarias. La Alcaldía de Bogotá ya había anunciado que América no podría actuar como local en la capital y estableció restricciones para el ingreso de trapos e instrumentos de las barras durante 20 fechas.

La sanción de Dimayor amplía las consecuencias para los clubes, debido a que ambos deberán disputar partidos sin asistentes en condición de local. En el caso de Santa Fe, el castigo se relaciona con su responsabilidad como organizador del partido en el que ocurrieron los desórdenes.

La respuesta de Independiente Santa Fe a las sanciones de la División Mayor del Fútbol Colombiano - crédito Santa Fe

¿En qué partidos no podrá tener público Santa Fe?

La suspensión de dos fechas impuesta a Santa Fe afectará sus próximos compromisos de Liga BetPlay en Bogotá. El primero será ante Fortaleza, programado para este sábado 5 de septiembre a las 16:00 en El Campín.

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El segundo partido sin público será frente a Deportes Tolima, previsto para el domingo 13 de septiembre a las 14:00. Ambos encuentros se disputarán sin ingreso de aficionados, salvo que exista una modificación posterior de la programación oficial.

El club cardenal ya se pronunció frente a la primera fecha de castigo. En un comunicado dirigido a sus abonados, confirmó que el duelo ante Fortaleza se jugará a puerta cerrada.

“Informamos a nuestros abonados que debido a la sanción de dos fechas impuesta por la Dimayor, el partido de la jornada 9 ante Fortaleza, el 5 de septiembre de 2026, se jugará a puerta cerrada en el estadio El Campín”, señaló la institución.

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Santa Fe añadió que comunicará las decisiones destinadas a sus abonados frente a los dos partidos afectados por la sanción. El club no precisó aún el mecanismo que utilizará para compensar o reubicar los beneficios correspondientes a quienes cuentan con abono.

Las autoridades habrían impuesto ocho comparendos por la invasión al terreno de juego - crédito Colprensa - Cristian Bayona

América cumplirá la fecha de castigo frente a Deportivo Pasto

Para América, la suspensión total de plaza aplicará en el partido ante Deportivo Pasto, que se jugará el sábado 12 de septiembre a las 20:15. El cuadro vallecaucano no podrá contar con público en ese compromiso de Liga BetPlay.

La medida no se aplicará al encuentro que América tiene antes como local ante Deportivo Pereira, debido a que la decisión disciplinaria corresponde a una fecha específica del torneo de liga. Las multas y los cierres de plaza se conocen mientras los dos equipos continúan su participación en el campeonato. Santa Fe deberá afrontar dos jornadas en El Campín sin el respaldo de su público, mientras que América cumplirá una fecha de sanción en su estadio ante Deportivo Pasto.

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