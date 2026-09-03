Deportes

Carlos Antonio Vélez dijo que le ofrecieron dinero para ponerse la camiseta de la selección Colombia: “Nunca había visto tanta plata junta”

El analista de fútbol profesional solo se ha declarado hincha, o seguidor, del Real Madrid a lo largo de su trayectoria en los medios de comunicación

El comentarista fue tajante en caso de que Colombia no le gane a Bolivia - crédito Jesús Aviles / Infobae
Carlos Antonio Vélez confesó que le ofrecieron plata para ponerse la camiseta de la selección Colombia, pero prefirió no hacerlo - crédito Jesús Aviles / Infobae
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Carlos Antonio Vélez rechazó ponerse la camiseta de la selección Colombia. La revelación la hizo el propio analista de fútbol profesional en el programa que dirige, Planeta Fútbol en Win Sports: “Vea yo les voy a contar un anécdota, y creo que alguna vez la conté. A mí una empresa muy importante de este país me ofreció muchísima plata para queme pusiera la camiseta de la selección Colombia y le dije que no. Y era plata que yo, pues junta no la había visto”, dijo Vélez en la emisión del programa de este 3 de septiembre de 2026.

El analista hizo esa revelación bajo la coyuntura de una nueva publicidad de James Rodríguez, capitán de la selección Colombia, por lo menos hasta el torneo más reciente que fue el Mundial de 2026. En ella aparece Rodríguez promocionando un café frío. “No se ayuda. James tiene una fama de pecho frío absoluta y sale a promocionar un café frío y les da papaya para que lo liquiden”, dijo Carlos Antonio en crítica por la publicidad de James.

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Además, agregó que él conoce que esa promoción se la ofrecieron a varios jugadores de la selección Colombia, e incluso equipos de fútbol del exterior, y hubo quienes dijeron que no, por eso cuestionó si Rodríguez necesitaba el dinero que recibió por ella.

Esta es la publicidad que hizo James Rodríguez, de un café frío, que llevó a que Carlos Antonio Vélez hiciera el símil con la camiseta de la selección Colombia - crédito @jamesrodriguez/X
Esta es la publicidad que hizo James Rodríguez, de un café frío, que llevó a que Carlos Antonio Vélez hiciera el símil con la camiseta de la selección Colombia - crédito @jamesrodriguez/X

La comparación que hizo Carlos Antonio Vélez de su anécdota con la crítica a James Rodríguez

Carlos Antonio asoció su anécdota con esta nueva crítica a James Rodríguez de la siguiente forma: “Uno tiene que saber elegir eso e ir con princios y coherencia. Pero a ver James, todo el mundo te dice que eres un pechofrio y sales a vender café frío, es que no se ayudan hermano”, dijo.

Es decir, James debería ser coherente, bajo la opinión de Vélez, y no promocionar algo frío, cuando él ha recibido críticas por ser “pechofrío”, que es un término que se usa, sobre todo en el fútbol profesional, como crítica a jugadores que no aparecen en momentos importantes. James debería contradecir esas críticas con comportamientos que vayan en línea con lo contrario, según Vélez.

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Y la coherencia de la que habla al contar su anécdota, de rechazar ponerse la camiseta de la selección Colombia a pesar de que le ofrecieron mucho dinero, bajo su percepción, porque él se ha caracterizado por afirmar que no es hincha, ni siquiera, de la selección Colombia. En repetidas ocasines ha afirmado que es un analista de fútbol profesional, no seguidor de algún equipo, ni siquiera de la “Tricolor”.

Sí ha confesado que durante su niñez fue al estadio a ver a Once Caldas, en compañía de su familia. Y que además le gusta el Real Madrid. Pero desde que trabaja en medios de comunicación nada que tenga que ver con seguir algún equipo del fútbol profesional colombiano o su selección.

A la derecha, Carlos "El Pibe" Valderrama, a la izquierda, James Rodríguez. Ambos con la camiseta de la Selección Colombia - crédito All Sports/EFE
En la camiseta de la selección Colombia, siempre ha predominado el color amarillo, acompañado de distintos tonos de azul, rojo, y más recientemente el naranja - crédito All Sports/EFE

¿James Rodríguez ya fue contratado por algún equipo en este mercado de pases?

James Rodríguez continúa sin club tras finalizar su vínculo con Minnesota United el 30 de junio de 2026. Según afirmó César Augusto Londoño en El Pulso del Fútbol, de Caracol Radio, el mediocampista colombiano rechazó opciones de equipos de Estados Unidos, México, Perú, Ecuador y Colombia.

De acuerdo con esa versión, el jugador descartó regresar a Estados Unidos por su experiencia reciente en Minnesota United y tampoco consideró propuestas desde México, donde ya tuvo un paso por León. Las alternativas de Perú, Ecuador y el fútbol colombiano no estarían entre sus prioridades en este momento. James se encuentra en Madrid, España, mientras define su próximo destino.

La Superliga de Turquía surge como una posibilidad porque su mercado de pases permanece abierto hasta el 4 de septiembre. El nombre del colombiano fue vinculado con el Çorum FK, aunque no existe confirmación oficial de una oferta ni de negociaciones avanzadas. También apareció un supuesto interés de Lazio, pero desde Italia negaron que hubiera un contacto concreto.

En Instagram, James publicó imágenes de entrenamientos y momentos familiares, acompañadas por un mensaje sobre los procesos personales. Su futuro deportivo dependerá de que encuentre un club que alcance un acuerdo económico y le ofrezca continuidad competitiva.

James Rodríguez habría rechazado varias ligas de Suramérica para fichar por un equipo de la liga en Turquía - crédito AFP/James Rodríguez
James Rodríguez habría rechazado varias ligas de Suramérica para fichar por un equipo de la liga en Turquía - crédito AFP/James Rodríguez

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