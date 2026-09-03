Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la 13° carrera de la temporada 2026

Monza recibirá la Fórmula 1 con la expectativa de lo que pueda hacer Ferrari en su carrera de casa, tras confirmarse que presentarán mejoras en su monoplaza - crédito Europa Press

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El Autodromo Nazionale di Monza, uno de los más emblemáticos del deporte a motor, recibe la fecha 13 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026 entre ausencias, desafíos ante el riesgo de superclipping en las rectas del trazado, equipos que llegan con paquetes de mejoras y un particular reto para el líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli.

El piloto de Mercedes recibirá una sanción de al menos 20 posiciones en la grilla tras el cambio completo de su unidad de potencia, según confirmó el jefe de equipo, Toto Wolff. La decisión responde a una falla mecánica que sufrió el italiano en el Gran Premio de España y que forzó a la escudería alemana a exceder la cuota de componentes permitidos antes de lo previsto.

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Cabe recordar que la normativa de la categoría establece que, al superar los 15 lugares de penalización acumulada, el infractor debe largar directamente desde el último puesto disponible. Ante esto, sus escoltas más cercanos, George Russell y Lewis Hamilton, son los llamados a ser protagonistas en Monza.

George Russell y Lewis Hamilton, igualados en puntos en la clasificación de pilotos, se perfilan como los favoritos a llevarse el Gran Premio de Italia - crédito Go Nakamura/REUTERS

El equipo de casa, Ferrari, confirmó que introducirá en Monza la segunda actualización de motor de la temporada, que incluye una cámara de combustión revisada y un turbocompresor de mayor tamaño, con un incremento estimado de 15 caballos de fuerza, además de un combustible desarrollado por Shell, según dio a conocer el jefe de equipo, Fred Vasseur.

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En el plano aerodinámico, la Scuderia llevará una versión revisada de su ala trasera móvil y un diseño de piso específico para el trazado. De igual modo, se confirmó que los monoplazas de Hamilton y Charles Leclerc correrán con una decoración especial en homenaje a Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo con la marca italiana.

Por otra parte, McLaren confirmó el estreno de su propia versión del ala trasera rotativa conocida en el paddock como “Macarena”, que viene implementando Ferrari desde el inicio de la temporada. El dispositivo, probado por primera vez en la primera práctica libre de Hungría, busca reducir el arrastre en las largas rectas del trazado italiano.

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Lando Norris, ganador en Hungría y Países Bajos, llegará a Monza con un McLaren que estrenará un paquete de mejoras orientado a mejorar su aerodinámica - crédito Jakub Porzycki/REUTERS

“Este fin de semana traemos lo que consideramos necesario para ser competitivos, incluida una nueva especificación de ala trasera de baja resistencia, con el primer uso de nuestra H-Wing”, explicó el director técnico Neil Houldey. Tanto el vigente campeón del mundo, Lando Norris (que sumó dos victorias consecutivas en Hungría y Países Bajos), como Oscar Piastri, dispondrán de la actualización durante todo el fin de semana.

En las filas de Red Bull Racing se confirmó que Isaac Hadjar —ya ausente en Países Bajos— tampoco será de la partida en Italia. Por ese motivo, nuevamente su reemplazo será Liam Lawson, mientras que el lugar del neozelandés en Racing Bulls volverá a ser para el japonés Yuki Tsunoda.

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Trazado y pronóstico del clima en Monza

Monza es reconocido históricamente como el circuito que registra las máximas velocidades de la Fórmula 1 - crédito F1

El circuito, apodado el Templo de la Velocidad, mide 5.793 kilómetros y consta de apenas 11 curvas, entre las que se destacan la Variante del Rettifilo, la Curva Grande, las Lesmo, la Variante Ascari y la Parabolica. La carrera del domingo se disputará en 53 vueltas para completar una distancia total de 306,72 kilómetros.

Pirelli seleccionó para este fin de semana los compuestos C3 (duro), C4 (medio) y C5 (blando), la combinación más blanda de su gama para 2026. Los datos del fabricante italiano señalan un estrés moderado sobre el neumático y una abrasión del asfalto relativamente baja, aunque con una exigencia de frenado significativamente mayor que en otros circuitos. La estrategia de una sola parada se perfila como la más probable, con la combinación medio-duro como base más habitual.

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Sin embargo, la gran pregunta radica en cómo se gestionará el riesgo del superclipping durante la carrera. Este efecto técnico se ha notado durante buena parte de la temporada 2026, cuando el sistema eléctrico del monoplaza frena ligeramente el motor de combustión para recargar la batería, incluso cuando el piloto acelera a fondo. Esto ha representado un punto de debate constante entre los expertos del deporte del motor y hasta entre los pilotos, por privilegiar la gestión por encima de la velocidad pura.

Las previsiones meteorológicas anticipan un fin de semana caluroso y seco. El viernes de prácticas registraría temperaturas de entre 21 °C y 34 °C con cielo despejado y temperatura de pista de hasta 56 °C (132,8 °F). El sábado de clasificación mantendría condiciones similares, con máximas de 34 °C y de pista a 57 °C. Para el domingo de carrera se esperan hasta 34 °C durante el día, con una probabilidad de lluvia inferior al 10% únicamente después de la puesta del sol.

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Hora y dónde ver el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Colombia

Lugar: Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Italia.

Fecha y hora de la práctica libre 1: viernes 4 de septiembre, 5:30 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la práctica libre 2: viernes 4 de septiembre, 9:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la práctica libre 3: sábado 5 de septiembre, 5:30 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la clasificación: sábado 5 de septiembre, 9:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora del Gran Premio: domingo 6 de septiembre, 8:00 a. m., hora colombiana.

Transmisión: Disney+.

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de Italia

Luego de 12 carreras, Andrea Kimi Antonelli lidera el mundial de pilotos de la Fórmula 1 2026 - crédito Europa Press

Andrea Kimi Antonelli - 242 puntos George Russell - 183 puntos Lewis Hamilton - 183 puntos Lando Norris - 159 puntos Charles Leclerc - 155 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de Italia

Mercedes - 425 puntos Ferrari - 338 puntos McLaren - 263 puntos Red Bull Ford - 186 puntos Racing Bulls - 66 puntos