Cambio Radical se declaró partido de gobierno y apoyará las iniciativas de Abelardo de la Espriella en el Congreso: así fue el anuncio

El partido Cambio Radical apoyará la gestión de Abelardo de la Espriella desde el Congreso, según declararon en un comunicado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El partido Cambio Radical formalizó el jueves 3 de septiembre de 2026, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), su ingreso a la coalición del gobierno del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y aseguró que lo hace con el objetivo de “contribuir a la recuperación del rumbo del país, fortalecer sus instituciones y trabajar por soluciones reales y concretas para los colombianos”. Una decisión con la que se suma de manera formal a otros partidos del legislativo.

La colectividad, que comandan el veterano exsenador Fuad Char y Enrique Vargas Lleras, hermano del fallecido exvicepresidente y líder político del partido, Germán Vargas Lleras, informó a través de sus redes que la decisión fue presentada por sus codirectores junto con las bancadas de Senado y Cámara de Representantes; corporaciones en las que cuenta con un total de 19 congresistas, de ellos siete en la cámara alta y 12 más en la cámara baja.

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Con esta misiva, Cambio Radical será partido de Gobierno y apoyará al presidente Abelardo de la Espriella en sus iniciativas - crédito suministrado a Infobae Colombia

En su anuncio, Cambio Radical anticipó que respaldará al Ejecutivo en “las reformas, iniciativas y proyectos” que, a su juicio, respondan a las principales necesidades del país. Entre las prioridades también mencionó medidas “encaminadas a recuperar la seguridad, reactivar la economía, generar empleo, fortalecer el sistema de salud y mejorar el bienestar de las familias colombianas”, con lo que oficializó sus principales banderas.

A su vez, el partido sostuvo que, pese a su decisión de acompañar al Gobierno, mantendrá margen propio en el trámite legislativo. “Al mismo tiempo, el Partido mantendrá una agenda legislativa ambiciosa e independiente, orientada a las prioridades nacionales y a la defensa de los intereses de los colombianos”, señaló.

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Como ejes de trabajo en el Congreso, el partido incluyó “la generación de oportunidades para mujeres y jóvenes, el crecimiento económico, la seguridad, la recuperación de la salud y la construcción de un país con mayor equidad”, que definió como “pilares” de su labor parlamentaria.

¿Qué partidos se han declarado de Gobierno?

Tras la posesión del presidente De la Espriella para el periodo constitucional 2026-2030, que se efectuó el 7 de agosto en Cali (Valle del Cauca), el mapa político del Congreso de la República se reconfiguró. El mandatario llegó al poder a través de su entonces movimiento ciudadano, Defensores de la Patria (ya tiene el aval para ser partido), sin el respaldo inicial de una colectividad tradicional, por lo que buscó construir una coalición legislativa con distintas fuerzas políticas.

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En ese orden de ideas, es válido indicar que Salvación Nacional fue el partido base de la campaña presidencial de De la Espriella, actuando como su plataforma principal mucho antes de que otras colectividades tradicionales se unieran a la coalición oficialista. Por esta razón, se le considera la fuerza fundacional, aunque cuente con solo cuatro exponentes en el legislativo, de ellos tres senadores y solo una representante, que se la jugaron por el abogado de derecha.

A su vez, el Centro Democrático también fue una de las primeras colectividades que se declaró partido de Gobierno. La agrupación, que cuenta con una de las bancadas más numerosas dentro de la coalición, con un total de 47 congresistas, 17 de ellos en el Senado y 30 más en la Cámara de Representantes, expresó coincidencias con el Ejecutivo en asuntos como seguridad, reactivación económica y austeridad estatal; pese a que tiene diferencias marcadas.

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A estas colectividades se sumó el Partido de la U, que formalizó su ingreso a la coalición oficialista con el argumento de respaldar la estabilidad institucional y proyectos enfocados en el crecimiento económico y el bienestar social. También el movimiento Creemos, fundado por el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, que anunció su apoyo directo a la gestión presidencial de cara al próximo cuatrienio.

Y, en consecuencia, tras el anuncio de Cambio Radical, el Gobierno también cuenta con afinidades en sectores de los partidos Conservador y Liberal. Con esta distribución de fuerzas, Abelardo De la Espriella busca asegurar mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes para impulsar sus proyectos, frente a la oposición del bloque progresista encabezado por el Pacto Histórico, que cuenta con 67 congresistas, y la declaratoria de independencia de Alianza Verde.

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