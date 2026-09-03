Colombia

Deisy Dorelly, víctima de reclutamiento forzado, confirmó que fue denunciada penalmente por un funcionario de la JEP: “Por alzar mi voz”

La sobreviviente explicó que unos cuestionamientos contra su esquema de seguridad habría motivado la acción en su contra

Deisy Dorelly Guanaro dijo que se acreditó ante la JEP para buscar verdad y justicia por los hechos que sufrió durante su niñez - crédito @DeisyDorelly/X
Deisy Dorelly Guanaro dijo que se acreditó ante la JEP para buscar verdad y justicia por los hechos que sufrió durante su niñez - crédito @DeisyDorelly/X
Guardar

Deisy Dorelly Guanaro, la reconocida sobreviviente de reclutamiento de menores por parte de las extintas Farc, informó a través de sus redes sociales que fue denunciada penalmente por un funcionario de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La también activista afirmó que la acción también se instauró en contra del abogado que representa a víctimas en ese proceso. Además, la líder sostuvo que el caso se originó luego de que ella y su representante hicieran públicos cuestionamientos sobre los esquemas de seguridad que les fueron asignados.

PUBLICIDAD

“Hoy he sido denunciada penalmente por un funcionario de la UIA JEP, la Fiscalía de la JEP, la misma entidad que se supone debe proteger a las víctimas y testigos”, afirmó.

La mujer solicitó pronunciamientos del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz - crédito @DeisyDorelly/X
La mujer solicitó pronunciamientos del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz - crédito @DeisyDorelly/X

La sobreviviente señaló que se acreditó ante la Jurisdicción Especial para la Paz con la expectativa de que los responsables de hechos cometidos contra menores respondieran ante ese tribunal, “pero lo único que he encontrado ha sido persecución, amenazas de muerte, burlas, estigmatización y zozobra”, agregó.

Los motivos de la denuncia

En su mensaje, Dorelly también cuestionó el hecho de que la Unidad de Investigación y Acusación hubiera presentado una denuncia contra una víctima acreditada.

Por contar la verdad, por buscar justicia y por pedir que los responsables respondan, soy denunciada por quienes deberían protegernos”, manifestó.

La mujer pidió la intervención del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz. En su publicación, sin embargo, publicó una captura de pantalla de la denuncia en la que se especificó el delito por el que habría sido denunciada, la fecha en que se presentó la acción judicial y la identidad del funcionario al que atribuyó el trámite.

PUBLICIDAD

La acción fue tramitada por el ciudadano Francisco Javier Minorta Nova, profesional de Gestión de la JEP. En el documento constó que “la señora Deisy Dorelly Guanaro Chavita ha venido realizando diversas publicaciones en redes sociales y en medios abiertos de comunicación, en las cuales me atribuye hechos y conductas que no corresponden a la realidad”.

Esta es una parte de la denuncia contra Deisy Dorelly Guanaro - crédito @DeisyDorelly/X
Esta es una parte de la denuncia contra Deisy Dorelly Guanaro - crédito @DeisyDorelly/X

“En dichas publicaciones, la señora afirma, de manera errónea, que quien suscribe, en mi calidad de servidor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), soy el encargado de la totalidad de las decisiones del grupo de protección, incluyendo la adopción de medidas relacionadas con su esquema de seguridad, lo cual es completamente falso”.

Dorelly también discutió que fuera objetivo de una acción judicial luego de que ella presentó una denuncia contra Griselda Lobo —la actual senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc— de quien cuestionó que no hubiera sido incluida en el Caso 07 de la JEP, que aborda el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

“A la sobreviviente que denunció a Griselda Lobo, alias Sandra Ramírez, la denuncian penalmente desde la UIA JEP”, señaló. Además, preguntó por qué, a su juicio, la entidad cuenta con tiempo para actuar contra quien formula denuncias, mientras la excombatiente “sigue por fuera del Caso 07”.

Deisy Guanaro regresó al Icbf para apoyar la prevención del reclutamiento de menores

Diecinueve años después de salir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Deisy Dorelly Guanaro Chavita regresó a la entidad para aportar a la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos armados. La sobreviviente fue atendida por el sistema de protección cuando era menor de edad, tras desvincularse de una organización armada.

Deisy Dorelly Guanaro volvió 19 años después a la institución para apoyar acciones que eviten el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes - crédito Icbf
Deisy Dorelly Guanaro volvió 19 años después a la institución para apoyar acciones que eviten el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes - crédito Icbf

“Ya no soy víctima. Soy una mujer sobreviviente”, afirmó Guanaro, que permaneció cerca de cuatro años en el sistema de protección, primero en un hogar transitorio y luego en una casa hogar en Floridablanca, Santander, donde cursó sus estudios hasta noveno grado y recibió atención médica y psicosocial.

Entre enero y junio de 2026, el programa especializado del Icbf para menores de edad desvinculados de grupos armados atendió a 483 adolescentes y niños. De ellos, 211 ingresaron ese año al programa: 118 hombres y 93 mujeres.

Temas Relacionados

Deisy Dorelly GuanamoDenunciaJEPVíctimaReclutamiento forzadoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pasaportes en Colombia: el presidente del Congreso pidió explicaciones a la Cancillería por la suspensión de convenios del nuevo modelo

El titular del órgano legislativo solicitó al gobierno de Abelardo de la Espriella, que heredó este caso de la administración de Gustavo Petro, detalles sobre responsables, procesos, actores internacionales y protocolos, bajo la presión de recientes medidas judiciales y las exigencias ciudadanas

Pasaportes en Colombia: el presidente del Congreso pidió explicaciones a la Cancillería por la suspensión de convenios del nuevo modelo

Aida Quilcué rechazó proyecto de resolución que deroga cinco Áreas de Protección para Producción de Alimentos: “No podemos aceptar retrocesos”

La iniciativa del Ministerio de Agricultura explica que las cinco delimitaciones no resultan idóneas para identificar y proteger las tierras productivas

Aida Quilcué rechazó proyecto de resolución que deroga cinco Áreas de Protección para Producción de Alimentos: “No podemos aceptar retrocesos”

Bogotá tiene 1.599 cámaras de seguridad inactivas: Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar concentran 469 equipos fuera de servicio

La denuncia de la concejala Quena Ribadeneira advierte que la capital opera con una red insuficiente, con fallas concentradas en el sur y el suroccidente, donde varios sectores afrontan mayores problemas de seguridad

Bogotá tiene 1.599 cámaras de seguridad inactivas: Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar concentran 469 equipos fuera de servicio

Santa Fe también fue castigado en la Copa Sudamericana: esta fue la medida de la Conmebol por culpa de sus hinchas

Los rojos venían de recibir las sanciones de la Alcaldía de Bogotá y la Dimayor por los desmanes en el compromiso ante el América por la Liga BetPlay

Santa Fe también fue castigado en la Copa Sudamericana: esta fue la medida de la Conmebol por culpa de sus hinchas

Sofía Vergara compartió un TBT con sus seguidores, acompañada de uno de sus novios en la ficción: el final sigue sacando sonrisas

La Toty y el actor mexicano coincidieron en el set de la película de 2003 ‘Chasing Papi’, que coprotagonizaron

Sofía Vergara compartió un TBT con sus seguidores, acompañada de uno de sus novios en la ficción: el final sigue sacando sonrisas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara compartió un TBT con sus seguidores, acompañada de uno de sus novios en la ficción: el final sigue sacando sonrisas

Sofía Vergara compartió un TBT con sus seguidores, acompañada de uno de sus novios en la ficción: el final sigue sacando sonrisas

“Dejen de seguir a pendejos”: Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, arremetió contra Karina García por polémica con la raza de los perros

Shakira hizo historia otra vez con su cuarto himno mundialista: ‘Dai Dai’ arrasó en el listado de Spotify en el verano 2026

La historia de Valentina Trespalacios, la DJ asesinada en Bogotá, ya tiene película: María José Vargas será la protagonista

⁠Escro, prometido de Aida Victoria, arremetió contra Yina Calderón por defender al ‘Agropecuario’: la empresaria y su hermana, Juliana Calderón, respondieron

Deportes

Santa Fe también fue castigado en la Copa Sudamericana: esta fue la medida de la Conmebol por culpa de sus hinchas

Santa Fe también fue castigado en la Copa Sudamericana: esta fue la medida de la Conmebol por culpa de sus hinchas

Dimayor sancionó a Santa Fe y América por disturbios en El Campín: jugarán estos partidos a puerta cerrada y pagarán millonaria multa

Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la 13° carrera de la temporada 2026

Se conoció la razón por la que Frank Fabra no está convocado con el Independiente Medellín para jugar ante Deportivo Pereira

Violencia en el Deportivo Cali: hinchas intimidaron con revólver al jugador Johan Martínez y a su familia