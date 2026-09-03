Deisy Dorelly, víctima de reclutamiento forzado, confirmó que fue denunciada penalmente por un funcionario de la JEP: “Por alzar mi voz”

Deisy Dorelly Guanaro dijo que se acreditó ante la JEP para buscar verdad y justicia por los hechos que sufrió durante su niñez - crédito @DeisyDorelly/X

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Deisy Dorelly Guanaro, la reconocida sobreviviente de reclutamiento de menores por parte de las extintas Farc, informó a través de sus redes sociales que fue denunciada penalmente por un funcionario de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La también activista afirmó que la acción también se instauró en contra del abogado que representa a víctimas en ese proceso. Además, la líder sostuvo que el caso se originó luego de que ella y su representante hicieran públicos cuestionamientos sobre los esquemas de seguridad que les fueron asignados.

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“Hoy he sido denunciada penalmente por un funcionario de la UIA JEP, la Fiscalía de la JEP, la misma entidad que se supone debe proteger a las víctimas y testigos”, afirmó.

La mujer solicitó pronunciamientos del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz - crédito @DeisyDorelly/X

La sobreviviente señaló que se acreditó ante la Jurisdicción Especial para la Paz con la expectativa de que los responsables de hechos cometidos contra menores respondieran ante ese tribunal, “pero lo único que he encontrado ha sido persecución, amenazas de muerte, burlas, estigmatización y zozobra”, agregó.

Los motivos de la denuncia

En su mensaje, Dorelly también cuestionó el hecho de que la Unidad de Investigación y Acusación hubiera presentado una denuncia contra una víctima acreditada.

“Por contar la verdad, por buscar justicia y por pedir que los responsables respondan, soy denunciada por quienes deberían protegernos”, manifestó.

La mujer pidió la intervención del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz. En su publicación, sin embargo, publicó una captura de pantalla de la denuncia en la que se especificó el delito por el que habría sido denunciada, la fecha en que se presentó la acción judicial y la identidad del funcionario al que atribuyó el trámite.

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La acción fue tramitada por el ciudadano Francisco Javier Minorta Nova, profesional de Gestión de la JEP. En el documento constó que “la señora Deisy Dorelly Guanaro Chavita ha venido realizando diversas publicaciones en redes sociales y en medios abiertos de comunicación, en las cuales me atribuye hechos y conductas que no corresponden a la realidad”.

Esta es una parte de la denuncia contra Deisy Dorelly Guanaro - crédito @DeisyDorelly/X

“En dichas publicaciones, la señora afirma, de manera errónea, que quien suscribe, en mi calidad de servidor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), soy el encargado de la totalidad de las decisiones del grupo de protección, incluyendo la adopción de medidas relacionadas con su esquema de seguridad, lo cual es completamente falso”.

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Dorelly también discutió que fuera objetivo de una acción judicial luego de que ella presentó una denuncia contra Griselda Lobo —la actual senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc— de quien cuestionó que no hubiera sido incluida en el Caso 07 de la JEP, que aborda el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

“A la sobreviviente que denunció a Griselda Lobo, alias Sandra Ramírez, la denuncian penalmente desde la UIA JEP”, señaló. Además, preguntó por qué, a su juicio, la entidad cuenta con tiempo para actuar contra quien formula denuncias, mientras la excombatiente “sigue por fuera del Caso 07”.

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Deisy Guanaro regresó al Icbf para apoyar la prevención del reclutamiento de menores

Diecinueve años después de salir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Deisy Dorelly Guanaro Chavita regresó a la entidad para aportar a la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos armados. La sobreviviente fue atendida por el sistema de protección cuando era menor de edad, tras desvincularse de una organización armada.

Deisy Dorelly Guanaro volvió 19 años después a la institución para apoyar acciones que eviten el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes - crédito Icbf

“Ya no soy víctima. Soy una mujer sobreviviente”, afirmó Guanaro, que permaneció cerca de cuatro años en el sistema de protección, primero en un hogar transitorio y luego en una casa hogar en Floridablanca, Santander, donde cursó sus estudios hasta noveno grado y recibió atención médica y psicosocial.

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Entre enero y junio de 2026, el programa especializado del Icbf para menores de edad desvinculados de grupos armados atendió a 483 adolescentes y niños. De ellos, 211 ingresaron ese año al programa: 118 hombres y 93 mujeres.