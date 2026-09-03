Un enfurecido hipopótamo persiguió un vehículo en plena vía de Antioquia: todo quedó en video

El video del hipopótamo en Puerto Triunfo circuló en redes sociales y mostró al animal avanzando por la carretera detrás del vehículo durante varios segundos - crédito Instituto Humboldt

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En abril de 2023, un choque entre un automóvil y un hipopótamo dejó al animal muerto y a los ocupantes del vehículo con heridas leves cerca de Doradal. Ese antecedente volvió a cobrar atención tras un nuevo episodio en el Magdalena Medio antioqueño.

Un hipopótamo persiguió un carro durante varios segundos en una vía de Puerto Triunfo, Antioquia. La situación quedó grabada por un habitante del corregimiento Las Mercedes y no dejó personas lesionadas ni afectaciones para el animal.

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Las imágenes circularon en redes sociales y muestran al hipopótamo avanzando por la carretera detrás del carro. El registro no precisa cuánto tiempo duró el recorrido, aunque permite ver que el animal mantuvo el paso durante varios segundos.

El hecho ocurrió dentro de la jurisdicción de Puerto Triunfo, uno de los municipios donde son frecuentes los avistamientos de estos animales fuera de los predios de la antigua Hacienda Nápoles.

Un habitante del corregimiento Las Mercedes grabó al ejemplar corriendo por la carretera detrás de un vehículo durante varios segundos, en un episodio que se difundió en redes y no dejó lesionados ni daños - crédito DiariOriente/X

El encuentro no tuvo consecuencias físicas para los ocupantes del vehículo ni para el hipopótamo. Aun así, la presencia de un ejemplar de gran tamaño en plena vía representa un riesgo para quienes transitan por la zona.

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Los conductores que encuentren hipopótamos cerca de las carreteras deben disminuir la velocidad, observar el entorno y avisar sobre el avistamiento a las autoridades ambientales. Las personas no deben acercarse al animal ni intentar espantarlo, porque puede reaccionar de forma impredecible, sobre todo si se trata de un adulto.

Los avistamientos ya alcanzan carreteras fuera de Hacienda Nápoles

La expansión de la población de hipopótamos en el Magdalena Medio cambió el escenario de estos encuentros. Los animales que en el pasado estaban asociados a la Hacienda Nápoles ahora aparecen en espacios que usan a diario residentes, motociclistas y conductores.

El nuevo video se suma a una secuencia de episodios registrados en las carreteras de esta región de Antioquia. La circulación de estos mamíferos por corredores viales obliga a reforzar la atención, especialmente durante la noche.

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La especie traída por Pablo Escobar ya no solo es vista en el Magdalena Medio - crédito Redes Sociales

En marzo de 2026, tres hipopótamos cruzaron la autopista Medellín-Bogotá durante la noche, en un tramo cercano a la Hacienda Nápoles. La aparición de los animales llevó a reiterar las advertencias para quienes se movilizan por ese corredor.

Los sectores de Doradal y Puerto Triunfo concentran parte de las recomendaciones preventivas. En esas zonas, los desplazamientos de los hipopótamos pueden coincidir con el tránsito de vehículos en rutas de alta circulación.

El choque de 2023 expuso el riesgo para animales y conductores

El accidente de abril de 2023 ocurrió en la entrada al corregimiento de Doradal. Un hipopótamo chocó contra un automóvil y murió a causa del impacto.

Los ocupantes del carro sufrieron lesiones leves. El caso mostró que un encuentro inesperado puede afectar tanto a las personas como a la fauna silvestre que se desplaza cerca de las vías.

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La diferencia con el episodio conocido esta semana es que el vehículo no impactó al animal. El hipopótamo siguió el recorrido detrás del carro y el contacto terminó sin daños.

La Secretaría de Ambiente identifica el desplazamiento de al menos tres hipopótamos adultos entre Ciénaga del Opón y El Centro, afectando a pescadores y campesinos - crédito Colombia Oscura/X

La ausencia de heridos no elimina el peligro. Los hipopótamos pueden reaccionar de manera imprevisible cuando perciben una amenaza o cuando un vehículo invade el espacio por el que se desplazan.

La recomendación es no intervenir ante la presencia de un hipopótamo

Las autoridades ambientales han insistido en que los ciudadanos deben mantener distancia. Acercarse para tomar imágenes, alimentar al animal o intentar dirigirlo hacia otro lugar puede aumentar el riesgo.

También se recomienda evitar maniobras bruscas si el hipopótamo está sobre la carretera. La prioridad es reducir la velocidad y conservar una distancia que permita reaccionar sin poner en peligro a los pasajeros ni al animal.

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El aviso a las entidades ambientales permite que se evalúe la situación y se adopten medidas según el lugar donde fue visto el ejemplar. La intervención debe quedar en manos de personal capacitado.

El registro de Puerto Triunfo volvió a mostrar una realidad persistente en el Magdalena Medio: los hipopótamos continúan desplazándose por áreas compartidas con habitantes y vehículos.