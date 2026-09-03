Real Racing Club de España donará más de 80 millones de pesos al municipio donde nació Gustavo Puerta para la reconstrucción del terremoto

El volante vallecaucano anunció que junto a su club harán donaciones a todos los afectados por el terremoto que sacudió a Colombia, el 10 de agosto de 2026-crédito Racing de Santander

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La campaña El Racing con Colombia del Real Racing Club recaudó 22.908,48 euros (83.927.127 pesos colombianos al cambio actual) para asistir a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto en Colombia, que dejó casi 350 fallecidos. La ayuda se destinará a La Victoria, el pueblo natal del exracinguista Gustavo Puerta.

Según la Fundación Real Racing Club, las donaciones directas de la afición sumaron 7.636,16 euros y la entidad aportó dos euros por cada euro recaudado, lo que triplicó el importe inicial hasta rozar los 23.000 euros ($84.278.900)

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La fundación agradeció el compromiso de quienes participaron en la campaña, que comenzó el mismo 10 de agosto, y señaló que la recaudación servirá para contribuir a la reconstrucción de La Victoria y del Valle del Cauca.

Donación del Racing Club al municipio de La Victoria, Valle del Cauca para la reconstrucción tras el sismo del 10 de agosto - crédito Racing Club

El mediocampista Gustavo Puerta fichó por Olympiacos y fue presentado este miércoles como nuevo jugador del club de El Pireo, tras dejar al Racing de Santander. La operación rondó los 20 millones de euros.

El grupo que preside Evangelos Marinakis pagó cerca de esa cifra, correspondiente a la cláusula de rescisión fijada en el contrato del volante con el conjunto español, con el que había logrado el ascenso a la Primera División de España la temporada pasada.

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Puerta, de 23 años, suma así el sexto club de su carrera: debutó en Bogotá FC, dio el salto a Europa con Bayer Leverkusen y luego pasó a préstamo por Nürnberg y Hull City antes de consolidar su crecimiento en el Racing. Su rendimiento en el último año le abrió la puerta a la selección de Colombia, donde fue titular en el Mundial de Norteamérica 2026.

El exjugador del Racing de Santander de España tendrá su cuarta experiencia en el fútbol europeo tras -crédito @olympiacosfc/X

“Para mí es un placer venir a un club tan grande como lo es el Olympiacos, un club que tiene una historia grandísima, llena de títulos, llena de jugadores que han pasado por acá y han tenido una carrera increíble. Para mí es un placer estar acá”, dijo el jugador.

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Racing de Santander, donde en su primer año registró tres goles y una asistencia en 33 encuentros y contribuyó al ascenso del club a la máxima categoría del fútbol español. Después jugó 34 partidos en total y alcanzó a debutar en LaLiga antes de que su salida quedara encaminada en esta ventana.

Valle inicia reconstrucción de 12.500 viviendas y 10 colegios tras daños por terremoto

La gobernadora Dilian Francisca Toro anunció que el Valle del Cauca inició la reconstrucción de 12.500 viviendas y 10 colegios afectados por el terremoto del 10 de agosto, una fase que busca responder a una emergencia que dejó 72.000 casas averiadas, cerca de 20.000 colapsadas y daños extendidos en infraestructura educativa, hospitalaria y productiva.

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El impacto sobre el sistema educativo figura entre los frentes más amplios de la recuperación: de las 1.150 sedes escolares del departamento, 720 resultaron afectadas y 220 colapsaron. Pese a ese panorama, 300 sedes ya retomaron las clases presenciales.

El terremoto del 10 de agosto dejó 72.000 casas averiadas, cerca de 20.000 colapsadas y daños en infraestructura educativa, hospitalaria y productiva del Valle del Cauca - crédito Sergio Acero/REUTERS

Toro precisó que el plan de reconstrucción escolar comenzará con nueve colegios en el departamento y uno en Buenaventura. También indicó que la intervención habitacional incluye viviendas nuevas y mejoramientos para familias damnificadas.

“Tenemos 220 colegios, 2 hospitales que también colapsaron, más el Hospital Universitario del Valle. También estamos en la reconstrucción de colegios. Vamos a arrancar con 9 colegios acá, un colegio en Buenaventura, y ya arrancamos con 12.500 viviendas nuevas y mejoramientos de vivienda en el departamento”, dijo la mandataria al medio.

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Donde no ha sido posible volver a las aulas, las autoridades habilitaron clases virtuales y albergues educativos temporales. Esos espacios, explicó la gobernadora, permiten mantener la atención escolar, entregar el Programa de Alimentación Escolar y ofrecer conectividad para que los estudiantes continúen su proceso académico.

“Allí se dan las clases, allí se les da el Programa de Alimentación Escolar, ahí se hace todo, y tenemos las antenas de Starlink para que puedan tener conectividad”, señaló Toro. Sobre el objetivo de esa medida provisional, añadió que busca que niños y jóvenes puedan “seguir aprendiendo y no estar en la calle”.