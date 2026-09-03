Fabián Ríos defendió a Francisco Bolívar tras su polémico video: “Nadie sabe la batalla que otra persona está librando por dentro”

Fabián Ríos pide oraciones por Francisco Bolívar tras su salida de ‘Sin senos sí hay paraíso’: estaría relacionado con su salud mental - crédito Fabián Ríos Facebook

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Fabián Ríos salió a defender públicamente a su compañero Francisco Bolívar tras el video que el actor publicó en Instagram y que encendió las alarmas entre sus seguidores. Lo hizo sin rodeos, desde su propia cuenta, con una publicación que en pocas horas acumuló más de 60.900 me gusta y 1.500 comentarios.

“Buen día, mundo... Hoy no les hablo como hermano, ni como artista, ni como alguien que quiere defender a alguien. Les hablo como ser humano”, escribió Ríos al inicio de su mensaje, publicado junto a una fotografía de los dos actores.

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El llamado de Fabián Ríos a la empatía

El protagonista de Sin senos sí hay paraíso describió a Bolívar como alguien que le ha dado algo invaluable al público. “Mi hermano, el hombre que ven en esta foto conmigo, nos ha regalado durante años algo que no tiene precio: risas, alegría, emociones y momentos que muchos llevamos en el corazón”, señaló.

El actor Fabián Ríos pidió empatía con Francisco Bolívar tras publicación de ansiedad - crédito @fabianrioss/IG

Con ese argumento como base, Ríos lanzó un pedido directo a sus seguidores: “Hoy les pido que, por un momento, dejemos de juzgarlo. Porque nadie sabe la batalla que otra persona está librando por dentro”.

El actor también planteó una pregunta que buscaba mover la conciencia de quienes leían: “¿Qué harías tú si un día el dolor de tu alma te dejara sin fuerzas para levantarte? ¿No querrías que alguien te abrazara en lugar de señalarte? ¿Que te tendieran la mano en lugar de empujarte más hacia el abismo?”.

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“No somos Dios para juzgar”

Ríos fue enfático al rechazar la crítica y el señalamiento público. “No somos Dios para juzgar. Y ninguno de nosotros está libre de caer”, escribió, antes de hacer un llamado concreto a la acción.

“Por eso hoy les pido, con el corazón en la mano: no echemos más leña al fuego. Oremos. Mandemos amor. Mandemos abrazos. Recordémosle que no está solo”, continuó el actor, que compartió elenco con Bolívar en la producción de Telemundo.

El actor Fabián Ríos pidió empatía con Francisco Bolívar tras publicación de ansiedad - crédito @fabianrioss/IG

Su mensaje cerró con una advertencia sobre la fragilidad de cualquier persona: “Quizás un mensaje tuyo, una palabra de cariño, una oración... pueda ser la pequeña luz que alguien necesita para decidir quedarse. Mañana podrías ser tú. Podría ser alguien que amas”.

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La última línea del texto resumió su postura: “Seamos humanos. Seamos empáticos. Salvemos con amor lo que el dolor intenta destruir”.

El video de Francisco Bolívar que generó la preocupación

El origen de todo fue una publicación que el propio Francisco Bolívar subió a su cuenta de Instagram días después de la boda de su expareja, Carolina Manrique, con Santiago de Aubeyzon, celebrada el 29 de agosto de 2026. El video mezcló escenas de ejercicio, llanto, referencias a una boda y frases sin conexión evidente.

Bolívar aparece en varias tomas con ropa interior y una sábana que simula un vestido de novia. En uno de los fragmentos pide cautela a sus seguidores: “Respecto a todo lo que está sucediendo, simplemente les quiero decir que, por favor, no crean nada”.

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El actor Fabián Ríos pidió empatía con Francisco Bolívar tras publicación de ansiedad - crédito @fabianrioss/IG

El actor habló de un “día galáctico”, afirmó estar “sufriendo un poco de paranoia” y repitió ideas sobre que “todo es mental” y “todo es quantum”. También hizo alusiones a la energía, a la Kundalini y a supuestos extraterrestres.

Uno de los momentos que más inquietó al público fue cuando Bolívar reflexionó sobre una relación sentimental y se corrigió al hablar: “Primero era el paraíso y después el Apocalipsis. Se casó mi novia; los extraterrestres se están alimentando de nuestra energía. No, mi ex, no entendí”.

La frase “Mi vida no tiene sentido” y una escena en la que simuló ingerir el contenido de un envase de producto de limpieza terminaron por disparar los mensajes de preocupación. No hay información que confirme que haya consumido alguna sustancia ni que haya necesitado atención médica.

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