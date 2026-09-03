El fútbol colombiano recibió más de 20 millones de dólares por venta de jugadores en 2026: estas fueron las transferencias más lucrativas

Marino Hinestroza jugará con la camiseta número 18 en Vasco da Gama - crédito @VascodaGama/X

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La FIFA publicó el informe de traspasos en el 2026, en donde Colombia registró movimientos por 24.3 millones de dólares provenientes de 186 transferencias, un crecimiento de transferencias salientes de 7.5% y se denota una baja inversión en los clubes, gastando únicamente 3.29 millones de dólares.

Colombia es la quinta nación en la Confederación Sudamericana de Fútbol con mayor cantidad de ingresos, siendo superada por Ecuador, tercera tras recibir 31.3 millones de euros, un incremento de 24.1%, y Uruguay, cuarta con 28.6 millones de dólares, pero una disminución de ingresos de un 16%.

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El traspaso más caro del año al fútbol internacional fue el de Marino Hinestroza de Atlético Nacional a Vasco da Gama, aunque el extremo atacante no ha tenido un rendimiento destacado en el fútbol brasilero, incluso contemplando su regreso al FPC luego de seis meses. El más reciente fue el de Matías Orozco del Deportivo Cali al Brighton & Hove Albion de la Premier League. El volante que es capitán de la selección Colombia sub-20 jugará cedido por una temporada en el CD Castellón de la segunda división de España.

Estas son las seis transferencias más costosas desde el fútbol colombiano al exterior en el 2026:

Brighton Albion oficializó la llegada del mediocampista colombiano Matías Orozco - crédito Brighton Albion

Marino Hinestroza (Atlético Nacional): 6 millones de dólares al Vasco da Gama Matías Orozco (Deportivo Cali): 4.7 millones de dólares al Brighton & Hove Albion Juan Arizala (Independiente Medellín): 3.4 millones de dólares al Udinese Brayan León (Independiente Medellín): 3.1 millones de dólares al Mamelodi Sundowns José Enamorado (Junior FC): 3 millones de dólares al Gremio Jorge Rivaldo (Águilas Doradas): 1.3 millones de dólares al Paranaense

Así se realiza el informe de traspasos de la FIFA

FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Sorteos del Torneo de Repesca de la Copa Mundial y de la Repesca Europea - Sede de la FIFA, Zúrich, Suiza - 20 de noviembre de 2025. Vista general del exterior de la sede. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

La FIFA define que sus informes de traspasos internacionales de futbolistas profesionales de fútbol once solo incluyen operaciones registradas en el TMS dentro del período analizado, una precisión que determina qué movimientos entran en cada balance y por qué las cifras pueden cambiar entre un informe y otro.

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Según la metodología publicada por FIFA, todos los datos del sitio se refieren exclusivamente a traspasos internacionales de jugadores profesionales de fútbol once, con cifras redondeadas y basadas en transacciones individuales comunicadas directamente por clubes y federaciones en el sistema de correlación de transferencias. El organismo aclara además que los datos se actualizan a diario cuando se trata del período más reciente y que pueden variar por la existencia de traspasos pendientes, cancelaciones y correcciones en la base de datos.

El período central del Global Transfer Report abarca siempre un año natural completo: del 1 de enero al 31 de diciembre. Para las panorámicas de enero, la ventana analizada se extiende desde el 1 de enero hasta el cierre del período oficial de inscripción de las federaciones miembro con mayor actividad, que fue el 1 de febrero en 2021, el 31 de enero en 2022 y 2023, el 1 de febrero en 2024, el 4 de febrero en 2025 y el 3 de febrero en 2026.

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La metodología de la FIFA establece que los datos de traspasos se basan en transacciones individuales informadas por clubes y federaciones en el sistema TMS - crédito REUTERS/Dado Ruvic

Para los balances de mitad de año, la FIFA toma como referencia el lapso entre el 1 de junio y el último día del período oficial de inscripción de las federaciones con mayor actividad. Ese cierre correspondió al 5 de octubre en 2020, al 31 de agosto en 2021, al 1 de septiembre en 2022, 2023 y 2024, y al 2 de septiembre en 2025.

El costo de un traspaso en este sistema surge de la suma de todos los importes declarados en el TMS. Ese cálculo reúne el pago fijo, el pago variable y el pago por liberación o rescisión, y todos se consideran pagos por anticipado a efectos del cómputo, aunque los clubes hayan pactado abonos en cuotas.

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Todos los importes se convierten automáticamente a USD con el tipo de cambio del día en que se introdujo la orden de transferencia en el TMS. La suma de los costes abonados y recibidos se muestra por confederación y federación, salvo cuando los clubes de una zona determinada solo hayan completado un único fichaje entrante o saliente con costo de transferencia.