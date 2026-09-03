Así será el gigantesco complejo acuático que anunció el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez: tendrá dos piscinas olímpicas, dos semiolímpicas y costará $195.000 millones

El Gran Parque Medellín transformará el antiguo aeroparque en un espacio público deportivo y recreativo de 210.000 metros cuadrados - crédito @FicoGutierrez/X

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La demolición del antiguo escenario abrió paso al nuevo Complejo Acuático Carlos Mauro Hoyos, una de las obras previstas para la transformación del Aeroparque Juan Pablo II en Medellín (Antioquia).

El lugar que ocupaba el coliseo se destinará a la infraestructura deportiva proyectada dentro del Gran Parque Medellín.

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Los trabajos de derribo comenzaron en agosto y están a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano y el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder). Antes, las entidades realizaron labores de ahuyentamiento de fauna y retiraron elementos que permanecían en el recinto.

El proceso de contratación se encuentra disponible en la plataforma estatal SECOP II, según detalló el alcalde Federico Gutiérrez. “¡Medellín tendrá un nuevo complejo acuático en el Gran Parque Medellín! Ya está publicada en SECOP II la licitación para construir el nuevo Complejo Acuático Carlos Mauro Hoyos, ampliar la pista de trote y ciclismo y construir tres nuevos edificios de apoyo”, compartió el mandatario en sus redes sociales.

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El nuevo Complejo Acuático Carlos Mauro Hoyos reemplazará al antiguo coliseo y será un componente del proyecto Gran Parque Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

La intervención contempla una inversión aproximada de 100.000 millones de pesos, destinada a convertir la zona en uno de los principales polos deportivos y recreativos de la ciudad. El complejo contará con dos piscinas olímpicas, duplicando la capacidad actual de este tipo de escenarios en Medellín, además de dos piscinas de aprendizaje.

Más detalles del complejo

El nuevo complejo acuático formará parte central del Gran Parque Medellín, un proyecto integral que pretende unir en un solo corredor instalaciones que hasta ahora funcionaban de manera independiente. Entre ellas se encuentran la pista BMX Mariana Pajón, el circuito del Juan Pablo II, la Unidad Deportiva María Luisa Calle y la nueva zona Mar Medellín.

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La zona que ocupaba el antiguo coliseo ya está siendo intervenida. Las tareas de demolición, a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y Inder, comenzaron tras procedimientos de ahuyentamiento de fauna y retiro de materiales. En el espacio liberado se levantará la nueva infraestructura, mientras avanza también la demolición de la antigua zona de piscinas, donde se proyecta una piscina de olas, playas y lagunas artificiales.

El Gran Parque Medellín está concebido como un espacio público de unos 210.000 metros cuadrados, con nuevas áreas verdes, senderos peatonales y la ampliación de circuitos de ciclismo y trote, que pasarán de 1,6 a 3 kilómetros.

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La ampliación de los circuitos de ciclismo y trote en el Juan Pablo II llevará su extensión de 1,6 kilómetros a cerca de 3 kilómetros - crédito @FicoGutierrez/X

El megaproyecto prevé una inversión global cercana de 195.000 millones de pesos, aunque la cifra sigue ajustándose conforme se suman nuevas fases y adecuaciones al plan original. El alcance final dependerá de la extensión de las intervenciones programadas.

Avances de la obra

El proyecto ya muestra avances concretos. En julio, la Alcaldía entregó la pista BMX Mariana Pajón renovada, tras una inversión superior a 5.000 millones de pesos, beneficiando a unos 2.000 usuarios mensuales. Además, continúan las obras en la Unidad Deportiva María Luisa Calle y en el área central del antiguo aeroparque.

El mandatario local indicó: “Tendremos dos piscinas olímpicas, con las que duplicaremos la capacidad de este tipo de piscinas en la ciudad, además de dos piscinas de aprendizaje. Y la pista de trote y ciclismo pasará de 1,6 a 3 kilómetros”.

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El nuevo escenario de piscinas no operará de forma aislada. Todo el Gran Parque Medellín está diseñado para interconectar equipamientos y ofrecer una experiencia integral a deportistas y visitantes. La intervención incluyó mejoras en la superficie de competencia, los drenajes, las graderías y la iluminación. El escenario está previsto para recibir a más de 2.000 usuarios por mes.

Las obras en la Unidad Deportiva María Luisa Calle también continúan. Con la licitación del Complejo Acuático Carlos Mauro Hoyos, el Distrito dio un nuevo paso para avanzar en la integración de los espacios deportivos, recreativos y públicos que conformarán el futuro parque.

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