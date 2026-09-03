Colombia

Estas son las tres maneras para que los venezolanos puedan regularizar su estatus en el país, , según Migración Colombia

Los ciudadanos venezolanos deben acreditar que llegaron a Colombia antes del 4 de diciembre de 2024

crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos
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Los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Colombia cuentan con tres alternativas vigentes para regularizar su permanencia en el país durante 2026: el Permiso por Protección Temporal (PPT), el Permiso Especial de Permanencia (PEP) para tutores y la Visa V de visitante especial.

Cada mecanismo tiene requisitos distintos y está dirigido a grupos específicos de la población migrante.

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La información fue divulgada por Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las autoridades precisaron que el Permiso por Protección Temporal (PPT) ya no está abierto para nuevos registros de adultos, mientras que el PEP Tutor tiene plazo de solicitud hasta el 31 de diciembre de 2026.

Las rutas están dirigidas a niños, adolescentes, padres, representantes legales, custodios y ciudadanos venezolanos que ingresaron al territorio colombiano antes de una fecha determinada.

Por ello, antes de iniciar cualquier solicitud, los interesados deben verificar cuál opción se ajusta a su caso en la dirección web https://bit.ly/4h7L40p

El PPT está disponible para niños y adolescentes vinculados a colegios o al Icbf (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

La primera alternativa es el Permiso por Protección Temporal, un documento creado para regularizar la situación migratoria de ciudadanos venezolanos en Colombia.

El prerregistro en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) permanece habilitado únicamente para niñas, niños y adolescentes venezolanos que estén vinculados al sistema educativo colombiano o a programas del Icbf.

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“Actualmente esta ruta no está abierta para nuevos registros de adultos”, aclaró Migración Colombia en la información divulgada sobre el proceso de regularización.

Quienes cumplan las condiciones deben diligenciar el Formulario Único de Trámites (FUT) en la plataforma de Migración Colombia y, posteriormente, agendar una cita para continuar con el procedimiento.

El PPT permite acreditar la permanencia regular en Colombia y facilita el acceso a servicios y actividades autorizadas para sus titulares, de acuerdo con las condiciones establecidas por las autoridades migratorias.

El PEP Tutor permite regularizar a padres y custodios de menores con PPT

La segunda opción es el Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales y/o Custios, conocido como PEP Tutor. Este documento está dirigido a madres, padres, representantes legales o personas que tengan la custodia de niños, niñas y adolescentes venezolanos.

Para aplicar, el menor de edad debe ser titular de un PPT expedido antes del 31 de diciembre de 2023. El objetivo del mecanismo es permitir que el adulto responsable regularice su permanencia en Colombia y pueda acompañar al menor.

“El registro está disponible hasta el 31 de diciembre de 2026”, indicó el documento de Migración Colombia. El trámite también exige diligenciar el FUT y realizar el agendamiento correspondiente a través de los canales institucionales.

El PEP Tutor busca evitar que los menores venezolanos con estatus migratorio regular permanezcan separados de sus padres, representantes o custodios por la falta de documentos de los adultos responsables.

Los interesados deben verificar que el menor cumpla con la condición relacionada con la fecha de expedición o aprobación del PPT, antes de iniciar el proceso de solicitud.

La Visa V permite una permanencia de hasta dos años y trabajo formal

La tercera alternativa es la Visa V, visitante especial, un mecanismo dirigido a ciudadanos venezolanos que ingresaron a Colombia antes del 4 de diciembre de 2024.

Este visado permite permanecer de forma legal en el país por un período de hasta dos años y autoriza a su titular para desarrollar actividades laborales formales, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la Cancillería.

La Visa V se presenta como una opción para venezolanos adultos que no pueden acceder al PPT por no estar incluidos en las categorías habilitadas para el Registro Único de Migrantes Venezolanos.

Los solicitantes deben cumplir las exigencias de documentación, verificación migratoria y antecedentes que establezca el Ministerio de Relaciones Exteriores. La solicitud de la visa se tramita a través de la plataforma de la Cancillería, luego de cumplir las etapas previas que correspondan ante Migración Colombia.

La fecha de ingreso al país es uno de los requisitos centrales para acceder a la Visa V de visitante especial. Por ello, los ciudadanos venezolanos deben acreditar que llegaron a Colombia antes del 4 de diciembre de 2024.

Migración Colombia pidió adelantar los trámites por los canales oficiales

Las autoridades recomendaron a los migrantes venezolanos consultar únicamente las páginas institucionales antes de entregar documentos o dinero a terceros que prometan agilizar trámites.

En el caso del PPT y del PEP Tutor, el primer paso consiste en completar el Formulario Único de Trámites y solicitar una cita ante Migración Colombia. Para la Visa V, el proceso está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que define la aprobación de cada solicitud.

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