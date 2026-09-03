Gobierno de Abelardo de la Espriella actualizó las directrices para su relación con los medios: entrevistas con los ministros deberán ser autorizadas por Presidencia

La nueva directiva ordenó priorizar los canales institucionales y estableció controles previos para las vocerías de altos funcionarios ante la prensa - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó una directiva que ordena a los ministros y a otros altos funcionarios del Ejecutivo consultar y coordinar con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia antes de conceder entrevistas, declaraciones o participar en medios de comunicación.

El documento, firmado el 3 de septiembre, fija lineamientos para la comunicación institucional de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional durante los próximos cuatro años.

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La directiva establece que las decisiones, anuncios, políticas públicas, programas, cifras, resultados y actuaciones administrativas deberán divulgarse principalmente por los canales oficiales de la Presidencia, las carteras y las demás entidades competentes.

“La información relacionada con decisiones, anuncios, políticas publicas, programas, resultados, cifras, actuaciones administrativas y demás asuntos propios de la gestión del Gobierno nacional será divulgada principalmente a través de los canales institucionales oficiales de la Presidencia de la Republica, los ministerios, departamentos administrativos y/o las demás entidades de la Rama Ejecutiva del orden Nacional, según su competencia”, se lee en el documento.

La directiva establece que las decisiones, anuncios, políticas públicas, programas, cifras, resultados y actuaciones administrativas deberán divulgarse principalmente por los canales oficiales de la Presidencia, las carteras y las demás entidades competentes - crédito suministrada

Las instituciones deberán mantener actualizados esos espacios digitales para facilitar el acceso de la ciudadanía a información pública y permitir su verificación, permanencia y consulta en condiciones de igualdad.

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Las cuentas personales no serán fuentes oficiales

La instrucción dispone que los funcionarios deberán priorizar los canales de las entidades para informar sobre asuntos vinculados con el ejercicio de sus cargos.

Por ese motivo, las cuentas personales de los funcionarios públicos no serán canales primarios ni fuentes oficiales para anunciar medidas, decisiones, políticas, resultados o cifras de la gestión gubernamental.

La instrucción dispone que los funcionarios deberán priorizar los canales de las entidades para informar sobre asuntos vinculados con el ejercicio de sus cargos - crédito Presidencia

La norma también cita el artículo 7 de la Ley 2345 de 2023, que ordena a las entidades estatales definir las cuentas autorizadas para cumplir funciones de vocería institucional. Esas cuentas pertenecen a las instituciones y no pueden permanecer bajo control de los funcionarios después de que terminen sus cargos.

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“Los ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes, directores y demás representantes legales de entidades y organismos de la rama ejecutiva del orden nacional, podrán conceder entrevistas, dar declaraciones , o participar en medios de comunicación, siempre y cuando hayan consultado y coordinado previamente con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la Republica, o quien haga sus veces”, indicó el documento

Además, el texto prohíbe destinar recursos públicos a financiar perfiles personales que no estén designados oficialmente para la vocería de las entidades.

Presidencia coordinará los anuncios de alto impacto

La directiva señala que, ante emergencias, catástrofes, crisis, alteraciones del orden público o anuncios que puedan tener impacto en la opinión pública, la Presidencia de la República definirá la estrategia de divulgación oficial.

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El mismo procedimiento se aplicará cuando un asunto involucre de manera simultánea a varias entidades o sectores administrativos. Según el documento, la coordinación busca evitar contradicciones, duplicidades, diferencias en las cifras, anuncios anticipados e información incompleta.

Según el documento, la coordinación busca evitar contradicciones, duplicidades, diferencias en las cifras, anuncios anticipados e información incompleta - crédito suministrada

Las oficinas de comunicaciones de las entidades nacionales deberán mantener contacto permanente con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa. También tendrán que fortalecer los mecanismos de atención a periodistas, comunicadores y ciudadanos que soliciten información pública.

La directiva indica que comunicados, documentos, declaraciones, cifras y materiales audiovisuales de interés público deberán estar disponibles oportunamente en los canales oficiales. El Gobierno fijó como principios la transparencia, la veracidad, la oportunidad, la claridad, la accesibilidad y el respeto por la libertad de prensa.

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“En consecuencia, las cuentas personales de los funcionarios públicos no serán un canal primario ni fuente oficial para anunciar decisiones, medidas, políticas, cifras, resultados, o información oficial correspondiente a la gestión del Gobierno nacional”, precisó el documento.

La directiva se conoció después de que Caracol Radio divulgara un acta de reuniones entre equipos de comunicaciones de los ministerios y la jefa de comunicaciones de la Casa de Nariño, María Fernanda Sandoval. El contenido del documento generó controversia por las orientaciones impartidas durante esos encuentros.