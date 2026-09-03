Richard Ríos compartirá con varias figuras del fútbol mundial en el Al-Ittihad: de quiénes se trata

Richard Ríos llegó a Al Ittihad tras salir de Benfica y se sumó al equipo en la liga árabe-crédito Lee Smith/REUTERS

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El 2 de septiembre de 2026, Richard Ríos llegó a Al Ittihad tras salir de Benfica y se incorporó a un plantel que marcha quinto en la liga árabe, con ocho puntos y a cuatro del líder Al Hilal.

El club lo recibió con el mensaje: “Un colombiano para levantar tu ánimo y controlar tu mediocampo”. El equipo será dirigido por el técnico alemán Jens Wissing, de 38 años, y tiene una base de futbolistas locales con algunos extranjeros de trayectoria en Europa, y que figuran a nivel internacional.

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Youssef En-Nesyri es una de las figuras de Al Ittihad y registra un gol en cuatro partidos en este torneo-crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

Entre las principales figuras aparece el delantero marroquí Youssef En-Nesyri, exdelanterto del Sevilla (2020-2024) y con paso por Fenerbahce antes de sumarse al equipo en la campaña anterior. En este torneo lleva un gol en cuatro partidos y fue parte de la selección de Marruecos que terminó cuarta en el Mundial 2022, y que fue la gran ausencia para el técnico Mohamed Ouahbi dejándolo por fuera.

También destaca el neerlandés Steven Bergwijn, goleador del equipo en el inicio de curso con tres tantos en cuatro fechas. El extremo de 28 años pasó por PSV, Tottenham y Ajax. El atacante también tuvo su participación en la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022, bajo el mando del técnico Louis van Gaal.

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En el mediocampo, Houssem Aouar llega con el antecedente de haber disputado con Argelia el Mundial 2026, donde dio dos asistencias, y con AS Roma como su club previo. En defensa, el portugués Danilo Pereira aporta experiencia tras sus etapas en Porto y PSG; la llegada de Luis Enrique en 2024 lo relegó y luego partió a Arabia.

Steven Bergwijn es el goleador de Al Ittihad en el inicio de curso con tres tantos en cuatro fechas-crédito Stringer/REUTERS

Estos son los futbolistas colombianos que jugaron en la Liga de Arabia Saudita

David Ospina y Jhon Jáder Durán también integran la lista reciente de colombianos en Arabia Saudita con pasos por Al-Nassr y la Champions League de Asia-crédito Stringer/REUTERS

El próximo partido del equipo saudí será el 5 de septiembre de 2026 a la 1:00 p. m. (hora de Colombia) ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, y se espera que el debut de Ríos ocurra en ese encuentro o el 8 de septiembre de 2026 frente al Al-Fayha. También tiene programado un juego de la Champions League de Asia contra el Shamal de Qatar el 14 de septiembre de 2026 a las 11:00 a. m.

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Con su fichaje, Ríos se sumó a la lista de 29 futbolistas colombianos que han pasado por la Liga Profesional Saudí, en la que figuran los canteranos Geovanny Balanta y José Luis Carabalí del Neom SC. Además, será el segundo colombiano en vestir la camiseta del Al-Ittihad, después del paso del exdelantero Sergio Herrera.

Entre los colombianos con mayor recorrido en el torneo saudí aparece el volante Gustavo Cuéllar, quien acumula 136 partidos. El mediocampista llegó en 2019 desde Flamengo y disputó 125 encuentros con Al-Hilal en todas las competencias sin anotar, antes de pasar a Al-Shabab, donde jugó 41 partidos.

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En el listado reciente también figura el arquero David Ospina, que defendió el arco del Al-Nassr: sumó 29 partidos en 2.576 minutos, recibió 21 goles y mantuvo 14 vallas invictas. Ospina fue expulsado en la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita ante Al Hilal.

Otro caso es el delantero Jhon Jáder Durán, quien llegó desde Aston Villa para la temporada 2024-2025. El atacante jugó 18 partidos, incluidos compromisos de la Champions League de Asia, acumuló 1.541 minutos y marcó 12 goles.

David Ospina (Portero - Al Nassr)

Jhon Jáder Durán (Delantero - Al Nassr)

Juan Pablo Pino (Delantero - Al Nassr)

Johan Arango (Delantero - Al Batin FC)

Misael Riascos (Volante - Al Batin FC)

Josimar Mosquera (Defensor - Al Ahli)

Sergio “Barranca” Herrera (Delantero - Al Ittihad)

Marco Pérez (Delantero - Al Raed)

Gustavo Cuellar (Volante - Al Hilal y Al-Shabab)

Juan Sebastián Pedroza (Volante - Al-Batin y Al-Okhdood)

Danilo Asprilla (Delantero - Al Safa)

Roger Martínez (Delantero - Al Taawon-Al-Shabab)

Jairo Palomino (Volante - Al Ahli)

Diego Calderón (Delantero - Al Faisaly FC)

jhon Fredy Pajoy (Delantero - Al Hazem FC)

Ricardo “El Gato” Pérez (Delantero - Al Hilal y Al Ahli)

Macnelly Torres (Volante - Al Shabab)

Ezequiel Palomeque (Defensor - Al Raed)

Andrés Felipe Roa (Volante - Al Batin FC)

Cristian Bonilla (Portero - Al Fayha FC)

Anderson Plata (Delantero - Al - Adalah FC)

Brayan Riascos (Delantero - Al Khaleej FC)

Léider “Calimeño” Preciado (Delantero - Al Shabab)

John Jairo “La Turbina” Trellez (Delantero - Al - Hilal)

Geovanny Balanta (Volante - Neom SC)

José Luis Carabalí (Volante - Neom SC)