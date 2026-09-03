El acordeonero Juancho de la Espriella se refirió a los crecientes rumores de que padece cáncer: “No sean tan irresponsables”

El músico vallenato salió a desmentir los rumores que circularon en redes sociales sobre su estado de salud y aclaró que continúa activo con sus proyectos musicales - crédito @jmdelaespriella/IG

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Juancho de la Espriella salió a desmentir personalmente los rumores que circularon en redes sociales sobre un supuesto cáncer, y lo hizo con nombre propio y sin intermediarios.

“Gracias a Dios estoy excelentemente bien de salud”, afirmó el músico en un mensaje directo a sus seguidores, en el que también detalló su agenda actual: la grabación de un nuevo disco, la recta final de su gira junto a Silvestre Dangond y sus presentaciones con Los de Juancho.

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Los rumores tomaron fuerza cuando algunos usuarios en redes sociales relacionaron un reciente cambio en la apariencia de Dangond con una supuesta enfermedad de su amigo y colaborador. La especulación se propagó sin verificación alguna hasta llegar al propio artista, quien decidió pronunciarse sin dejar que la versión siguiera circulando.

Juancho de la Espriella reapareció para dar parte de tranquilidad sobre su estado de salud - crédito @jmdelaespriella/IG

El músico no ocultó su molestia. “No sean tan irresponsables”, dijo, dirigiéndose a quienes difundieron la información, y añadió: “Con la salud de las personas no se juega”.

En el mismo mensaje, De la Espriella hizo un llamado tanto a quienes generan ese tipo de contenido como a quienes lo comparten: “Averigüen, averigüen, averigüen. Hagan noticias con contenido, con seriedad”.

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Para reforzar el contraste entre información verificada y rumores, el acordeonero citó al New York Times como referente: “Hay que seguir el tiempo, el New York Times, no pasquines que se inventan noticias”.

Cerró su mensaje con una afirmación que repitió a lo largo del video: “Estoy perfectamente bien, gracias a Dios, mejor que nunca”.

Juancho de la Espriella dijo que se encuentra perfectamente bien de salud - crédito @anadelcastilloj/Instagram

Sus seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes como: “Me alegra mucho que estés sano, me dio tristeza cuando vi esa noticia🙏“; ”La gente definitivamente no tiene más oficio que inventar noticias"; “Diosito me lo guarde siempre, Juancho”; “Nada que hacer, en las manos de Dios siempre que te proteja, Juancho”, entre otros más.

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Ya había hablado de su salud a inicios de 2026

El antecedente más cercano a los rumores actuales sobre la salud de Juancho de la Espriella tiene fecha y clínica: el 20 de marzo de 2026, el acordeonero fue internado de urgencia en la Clínica Reina Sofía de Bogotá por un cálculo renal que lo obligó a someterse a una intervención inmediata.

“Nunca había sentido tanto dolor en mi vida”, relató el músico en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde describió el periplo que precedió la cirugía: “Venía con un problema de cálculos en los riñones... tenía un catéter puesto, se infectó la infección, y me internaron aquí en Bogotá cuando regresé”.

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El acordeonero fue operado por cálculos renales y debió ser hospitalizado de urgencia - crédito @jmdelaespriella/IG

El procedimiento al que lo sometieron fue una litotricia, una técnica que aplica ondas de choque para fragmentar los cálculos sin necesidad de cirugía invasiva, según informó El Vallenatismo. La intervención resultó exitosa y sin complicaciones adicionales, según confirmó el equipo médico.

Tras salir del quirófano, De la Espriella fue claro: “Hoy me operaron, me sacaron el cálculo, fue un éxito y ya estoy en recuperación”. Los médicos le indicaron suspender cualquier actividad en los escenarios durante al menos una semana.

El músico agradeció públicamente el respaldo recibido. “A toda la prensa colombiana, a todos los seguidores, a todas esas personas que se tomaron el trabajo de postear, de dar una información... muchas gracias”, dijo. Y cerró con una promesa a sus fanáticos: “Pronto nuevamente tocando acordeón”.

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Silvestre Dangond publicó en Instagram una fotografía junto al acordeonero como gesto de apoyo, sin texto adicional. Carlos Bloom, exmánager de De la Espriella, también pidió por su recuperación desde su cuenta de X.

Así las cosas, los recientes rumores estarían fundamentados en lo que vivió meses atrás cuando debió ser hospitalizado de urgencia, pero todo salió bien con su salud y no tuvo mayores consecuencias.