Colombia

Estos fueron algunos de los principales aportantes a la campaña de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta: varios terminaron con cargos en el Gobierno

La revisión de los informes de segunda vuelta ubicó a Joaquín Gutiérrez, Carlos Ríos y Ana María Ríos entre los contribuyentes no monetarios luego vinculados a la administración entrante

Los reportes de la campaña de De la Espriella muestran que la mayor parte de la financiación provino de dos créditos de GNB Sudameris por 17.669 millones de pesos - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Los reportes de la campaña de De la Espriella muestran que la mayor parte de la financiación provino de dos créditos de GNB Sudameris por 17.669 millones de pesos - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
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Los aportes en especie de tres personas cercanas a Abelardo de la Espriella quedaron registrados en los informes de su campaña presidencial y coinciden con nombres que, tras las elecciones, adquirieron posiciones o influencia en su Gobierno.

Una revisión de las cuentas de segunda vuelta realizada por la revista Cambio identificó a Joaquín Gutiérrez, Carlos Ríos y Ana María Ríos entre quienes respaldaron en especie la candidatura. El hoy presidente cubrió casi toda la financiación de su aspiración con créditos bancarios, aunque esos aportes ampliaron su red de respaldo electoral.

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La campaña de De la Espriella recibió dos créditos de GNB Sudameris por 17.669 millones de pesos. A esa financiación se agregaron contribuciones no monetarias de integrantes de su círculo político, algunos de los cuales aparecen vinculados a la nueva administración.

Uno de los nombres consignados en los reportes es el de Joaquín Gutiérrez, quien fue postulado por De la Espriella para presidir Ecopetrol. Su aporte figura entre los respaldos en especie declarados por la campaña.

También aparece Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El funcionario integra el grupo de personas cercanas al mandatario que realizaron aportes en especie durante la contienda.

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La tercera persona registrada es Ana María Ríos, hermana de Carlos Ríos y tesorera de la campaña presidencial. Su participación quedó incluida en la misma relación de contribuciones no monetarias presentada ante las autoridades electorales.

Richard Caicedo recibió honorarios y luego asumió la presidencia del Icetex

El nombre de Richard Caicedo también aparece en la documentación de la campaña. El ingeniero recibió siete millones de pesos por labores administrativas durante la segunda vuelta.

Después de la elección, Caicedo asumió la presidencia del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex). Ejerce ese cargo desde el 18 de agosto.

La coincidencia entre su trabajo para la candidatura y su llegada a la entidad estatal se suma a los casos de personas mencionadas en los informes de De la Espriella que luego quedaron relacionadas con la administración entrante.

Los registros examinados por CAMBIO también exponen una red de proveedores privados. Algunas de esas compañías trabajaron para la campaña presidencial y posteriormente figuraron en procesos de contratación estatal.

La propaganda absorbió el 71% de los gastos de De la Espriella

Durante la segunda vuelta, la candidatura del líder de Defensores de la Patria destinó 12.665 millones de pesos a propaganda electoral. Ese rubro representó el 71% del gasto total reportado.

La mayor transferencia fue para Industral Party SAS, que recibió 9.665 millones de pesos. Caracol Televisión, DV360 Acomedios y RCN Televisión completaron el grupo de principales contratistas de propaganda.

La campaña también declaró 2.422 millones de pesos en labores administrativas. El 60% de esa partida fue para Estrategia y Poder, firma de la que Carlos Suárez es sociofundador.

Suárez ocupó un lugar central en la estructura electoral del entonces candidato. Luego de la victoria recibió una oferta para desempeñar un alto cargo en el Gobierno, pero decidió no aceptarla.

Nova Soportes Integral facturó servicios de viaje en las dos vueltas

Los informes de segunda vuelta registran un pago de 344 millones de pesos a Nova Soportes Integral. El servicio contratado incluyó reservas de alojamiento, tiquetes y transporte terrestre.

La firma ya había facturado 1.299 millones de pesos durante la primera vuelta. Según la investigación del medio, la dirección registrada de la empresa corresponde a la sede de una compañía dedicada a alimentos congelados.

El caso forma parte de las operaciones que permiten seguir el destino de los recursos destinados a la campaña. Las cuentas finales muestran que buena parte del gasto se concentró en propaganda, transporte, logística y tareas administrativas.

Searca y Calmori volvieron a aparecer en contratos estatales

Searca S.A. recibió 217 millones de pesos por transporte aéreo para la campaña de segunda vuelta. Un día después de la posesión de De la Espriella, la Base Naval No. 6 de la Armada Nacional firmó con esa empresa un contrato por 10.127 millones de pesos.

Calmori S.A.S. recibió 5,8 millones de pesos por servicios de transporte. Antes de que comenzara el nuevo Gobierno, la compañía ya había suscrito cinco contratos con el Estado por 174.351 millones de pesos.

De acuerdo con SECOP II, la empresa tiene tres contratos vigentes con la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuyo valor conjunto llega a 117.529 millones de pesos.

Dos de esos contratos se firmaron el 19 de agosto de 2026 y suman 22.090 millones de pesos. Ambos procesos corresponden al período posterior al inicio de la administración de De la Espriella.

La campaña quedó a 566 millones de pesos del límite de gasto

El reporte definitivo de la campaña ubicó a De la Espriella a 566 millones de pesos del máximo de gasto permitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La cercanía con el tope hará parte de la revisión que debe realizar el organismo.

Su rival, Iván Cepeda, terminó aún más próximo al límite. Las cuentas de las dos candidaturas reflejan una campaña final con inversiones elevadas y con un margen reducido frente a las restricciones legales.

De la Espriella y Cepeda podrán solicitar la reposición de votos si cumplen las condiciones exigidas. Ese mecanismo puede cubrir los gastos declarados sin que los candidatos deban pagarlos directamente con recursos propios.

La revisión de los reportes abre una nueva etapa después de la elección. El CNE deberá determinar si los documentos cumplen los requisitos legales y si las campañas respetaron los límites de financiación y gasto.

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