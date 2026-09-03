Colombia

Modelo española publicó emotivo video para despedirse de Colombia: “He tenido muchos malos ratos”

Alba Orta aseguró que regresará al país sudamericano para volver a disfrutrar de la hospitalidad de la gente

La tambié influencer compartió el video desde su cuenta de Instagram el miércoles 2 de septiembre de 2026 - crédito @albaorta/IG

Guardar

La modelo española Alba Orta compartió un video en sus redes sociales para despedirse de Colombia después de una temporada en el país y aseguró que la experiencia transformó la percepción que tenía antes de viajar.

La creadora de contenido afirmó que llegó con inquietudes por la seguridad, pero que terminó con la certeza de que volverá por el vínculo que construyó con los lugares y, sobre todo, con las personas que conoció.

PUBLICIDAD

El mensaje fue grabado poco antes de abordar el vuelo de regreso a España el 2 de septiembre de 2026, desde el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá.

En el video, Orta apareció emocionada y reconoció que intentaba contener el llanto porque debía embarcar en pocos minutos. La española explicó que quería aprovechar ese momento para expresar a sus seguidores cómo vivió su despedida.

La modelo recordó que, antes de instalarse de forma temporal en Colombia, recibió numerosos mensajes de usuarios que le repetían una frase. “El mayor riesgo en Colombia es no querer irte nunca”, le decían, según contó.

PUBLICIDAD

“Nunca pensé que iba a sentir tan real esa frase”, aseguró Orta. Para la española, esa expresión terminó por resumir la sensación con la que dejó el país sudamericano, después de conocer parte de su territorio y compartir con habitantes de distintas zonas.

Alba Orta llegó con inquietud por la seguridad

La creadora de contenido señaló que al anunciar su viaje había manifestado preocupación por la situación de seguridad en Colombia.

Ese temor apareció en sus primeras publicaciones sobre la mudanza y fue uno de los asuntos que sus seguidores comentaron antes de que partiera desde España.

Durante la despedida, Orta contó que el país no fue una experiencia libre de dificultades. “Lejos de haber sido una experiencia perfecta, porque por supuesto he tenido muchos malos ratos, muchos, muchos”, expresó.

Sin embargo, ella hizo una precisión sobre el origen de esas situaciones. “Cosas totalmente ajenas a lo que es el país y a la gente colombiana”, contó la joven en su grabación. La modelo evitó detallar cuáles fueron los episodios a los que hizo referencia, pero insistió en que no modificaron la valoración que construyó sobre Colombia.

La declaración buscó separar los inconvenientes personales que enfrentó durante la estadía de su impresión sobre el territorio y sus habitantes y, a lo largo del video Orta destacó que la hospitalidad de los colombianos fue uno de los aspectos que más influyó en su experiencia.

“No quiero emocionarme, no quiero ponerme súper sentimental, porque tengo que embarcar ya”, dijo mientras intentaba continuar con el relato. Pese a esa intención, reconoció que pensar en el momento de partir le resultaba difícil.

“Colombia me ha hecho sentirme tan en casa”

El mensaje de Alba Orta se convirtió en una declaración de afecto hacia Colombia. La española afirmó que, aunque visitó lugares que definió como especiales, el elemento que más la marcó fue el trato recibido de las personas.

“Colombia me ha hecho sentirme tan en casa”, dijo la joven europea, que después agregó que el país le pareció “increíble”, aunque sostuvo que el principal valor de su estadía estuvo en la gente.

“Para mí lo mejor es la gente”, agregó en su despedida. La modelo se refirió de forma directa a la población colombiana y afirmó que resulta difícil transmitir en un video lo que vivió durante su permanencia.

“Los colombianos son... No, de verdad. No puedo explicarlo, tenéis que vivirlo”, dijo. Con esa frase, invitó a quienes la siguen a conocer el país y formar su propia impresión sobre la experiencia.

El video también mostró el contraste entre el inicio y el final de su recorrido. La creadora recordó que, cuando publicó el primer contenido sobre su llegada, también lloró frente a la cámara. En aquel momento, la emoción respondía a que no quería alejarse de España.

“Empecé el vlog de cuando me estaba mudando aquí a Colombia llorando porque no quería irme de España”, relató Orta. Meses después, la situación se invirtió: la despedida de Colombia le generó un sentimiento similar.

La creadora de contenido afirmó que regresará

Orta dejó claro que su salida no representa una despedida definitiva. Antes de abordar, aseguró que ya tomó la decisión de regresar, aunque no precisó la fecha ni los lugares que espera visitar en una próxima oportunidad.

“Si hay una cosa que tengo clara es que voy a volver. Todavía no me he ido y ya lo sé”, mencionó la joven. Esa idea atravesó toda su reflexión final sobre el país.

La modelo aseguró que pensar en su partida le provocaba lágrimas. “Si pienso en que estoy yéndome, es que lloro”, señaló. En el cierre del video, volvió a comparar su despedida con el momento en que dejó España para comenzar la temporada en Colombia.

“Ahora estoy llorando porque no quiero irme de Colombia”, cerró Orta.

Temas Relacionados

Modelo españolaAlba OrtaDespedida de ColombiaMaravillas de ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Motín en la cárcel El Bosque de Barranquilla por operativo del Inpec: hay varios heridos

Los hechos ocurrieron en medio de un proceso que adelanta el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en el lugar luego de las ordenes impartidas por el presidente Abelardo de la Espriella

Motín en la cárcel El Bosque de Barranquilla por operativo del Inpec: hay varios heridos

Así será el gigantesco complejo acuático que anunció el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez: tendrá dos piscinas olímpicas, dos semiolímpicas y costará $195.000 millones

La intervención contempla canchas y zonas recreativas conectadas, además de la ampliación de los circuitos de ciclismo y trote, que pasarían de 1,6 kilómetros a cerca de 3 kilómetros

Así será el gigantesco complejo acuático que anunció el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez: tendrá dos piscinas olímpicas, dos semiolímpicas y costará $195.000 millones

Nadie sabe el paradero del exdirector del Dapre de Gustavo Petro Carlos Ramón González: Tribunal Superior de Bogotá ordenó asignarle un defensor público para seguir el proceso en su contra

La medida se adoptó tras la inasistencia a la diligencia del jueves 3 de septiembre y la falta de acreditación de un nuevo representante, con el fin de garantizar la asistencia letrada antes del próximo trámite

Nadie sabe el paradero del exdirector del Dapre de Gustavo Petro Carlos Ramón González: Tribunal Superior de Bogotá ordenó asignarle un defensor público para seguir el proceso en su contra

Quién es Evangelos Marinakis, el polémico nuevo jefe de los jugadores colombianos Gustavo Puerta y Daniel Muñoz: tiene inversiones en el fútbol colombiano

El dirigente acumula sanciones por mala conducta en Inglaterra y castigos en Grecia por insultos a colegiados, aunque también celebra logros como la Conference League 2024 del Olympiacos y el regreso europeo del Nottingham Forest

Quién es Evangelos Marinakis, el polémico nuevo jefe de los jugadores colombianos Gustavo Puerta y Daniel Muñoz: tiene inversiones en el fútbol colombiano

Shakira hizo historia otra vez con su cuarto himno mundialista: ‘Dai Dai’ arrasó en el listado de Spotify en el verano 2026

La artista colombiana repite el fenómeno de “Waka Waka” doce años después: su colaboración con Burna Boy casi duplicó la audiencia del cantante nigeriano en Spotify y catapultó a Shakira a los 100 millones de oyentes mensuales

Shakira hizo historia otra vez con su cuarto himno mundialista: ‘Dai Dai’ arrasó en el listado de Spotify en el verano 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Shakira hizo historia otra vez con su cuarto himno mundialista: ‘Dai Dai’ arrasó en el listado de Spotify en el verano 2026

Shakira hizo historia otra vez con su cuarto himno mundialista: ‘Dai Dai’ arrasó en el listado de Spotify en el verano 2026

La historia de Valentina Trespalacios, la DJ asesinada en Bogotá, ya tiene película: María José Vargas será la protagonista

⁠Escro, prometido de Aida Victoria, arremetió contra Yina Calderón por defender al ‘Agropecuario’: la empresaria y su hermana, Juliana Calderón, respondieron

El acordeonero Juancho de la Espriella se refirió a los crecientes rumores de que padece cáncer: “No sean tan irresponsables”

Fabián Ríos defendió a Francisco Bolívar tras su polémico video: “Nadie sabe la batalla que otra persona está librando por dentro”

Deportes

Richard Ríos compartirá con varias figuras del fútbol mundial en el Al-Ittihad: de quiénes se trata

Richard Ríos compartirá con varias figuras del fútbol mundial en el Al-Ittihad: de quiénes se trata

Quién es Evangelos Marinakis, el polémico nuevo jefe de los jugadores colombianos Gustavo Puerta y Daniel Muñoz: tiene inversiones en el fútbol colombiano

Real Racing Club de España donará más de 80 millones de pesos al municipio donde nació Gustavo Puerta para la reconstrucción del terremoto

Rafael Dudamel, técnico del Cali, y sus críticas contra el entrenador del Bucaramanga Pablo Peirano: “Un acto bochornoso que no ayudó en nada”

El streamer argentino Davoo volvió a celebrar la victoria de Santa Fe, esta vez en el clásico ante Millonarios: “Acostumbrándose a ganarle a las gallinas”