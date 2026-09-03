Modelo española publicó emotivo video para despedirse de Colombia: “He tenido muchos malos ratos”

La tambié influencer compartió el video desde su cuenta de Instagram el miércoles 2 de septiembre de 2026 - crédito @albaorta/IG

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La modelo española Alba Orta compartió un video en sus redes sociales para despedirse de Colombia después de una temporada en el país y aseguró que la experiencia transformó la percepción que tenía antes de viajar.

La creadora de contenido afirmó que llegó con inquietudes por la seguridad, pero que terminó con la certeza de que volverá por el vínculo que construyó con los lugares y, sobre todo, con las personas que conoció.

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El mensaje fue grabado poco antes de abordar el vuelo de regreso a España el 2 de septiembre de 2026, desde el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá.

En el video, Orta apareció emocionada y reconoció que intentaba contener el llanto porque debía embarcar en pocos minutos. La española explicó que quería aprovechar ese momento para expresar a sus seguidores cómo vivió su despedida.

La modelo recordó que, antes de instalarse de forma temporal en Colombia, recibió numerosos mensajes de usuarios que le repetían una frase. “El mayor riesgo en Colombia es no querer irte nunca”, le decían, según contó.

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“Nunca pensé que iba a sentir tan real esa frase”, aseguró Orta. Para la española, esa expresión terminó por resumir la sensación con la que dejó el país sudamericano, después de conocer parte de su territorio y compartir con habitantes de distintas zonas.

Alba Orta llegó con inquietud por la seguridad

La creadora de contenido señaló que al anunciar su viaje había manifestado preocupación por la situación de seguridad en Colombia.

Ese temor apareció en sus primeras publicaciones sobre la mudanza y fue uno de los asuntos que sus seguidores comentaron antes de que partiera desde España.

Durante la despedida, Orta contó que el país no fue una experiencia libre de dificultades. “Lejos de haber sido una experiencia perfecta, porque por supuesto he tenido muchos malos ratos, muchos, muchos”, expresó.

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Sin embargo, ella hizo una precisión sobre el origen de esas situaciones. “Cosas totalmente ajenas a lo que es el país y a la gente colombiana”, contó la joven en su grabación. La modelo evitó detallar cuáles fueron los episodios a los que hizo referencia, pero insistió en que no modificaron la valoración que construyó sobre Colombia.

La declaración buscó separar los inconvenientes personales que enfrentó durante la estadía de su impresión sobre el territorio y sus habitantes y, a lo largo del video Orta destacó que la hospitalidad de los colombianos fue uno de los aspectos que más influyó en su experiencia.

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“No quiero emocionarme, no quiero ponerme súper sentimental, porque tengo que embarcar ya”, dijo mientras intentaba continuar con el relato. Pese a esa intención, reconoció que pensar en el momento de partir le resultaba difícil.

“Colombia me ha hecho sentirme tan en casa”

El mensaje de Alba Orta se convirtió en una declaración de afecto hacia Colombia. La española afirmó que, aunque visitó lugares que definió como especiales, el elemento que más la marcó fue el trato recibido de las personas.

“Colombia me ha hecho sentirme tan en casa”, dijo la joven europea, que después agregó que el país le pareció “increíble”, aunque sostuvo que el principal valor de su estadía estuvo en la gente.

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“Para mí lo mejor es la gente”, agregó en su despedida. La modelo se refirió de forma directa a la población colombiana y afirmó que resulta difícil transmitir en un video lo que vivió durante su permanencia.

“Los colombianos son... No, de verdad. No puedo explicarlo, tenéis que vivirlo”, dijo. Con esa frase, invitó a quienes la siguen a conocer el país y formar su propia impresión sobre la experiencia.

El video también mostró el contraste entre el inicio y el final de su recorrido. La creadora recordó que, cuando publicó el primer contenido sobre su llegada, también lloró frente a la cámara. En aquel momento, la emoción respondía a que no quería alejarse de España.

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“Empecé el vlog de cuando me estaba mudando aquí a Colombia llorando porque no quería irme de España”, relató Orta. Meses después, la situación se invirtió: la despedida de Colombia le generó un sentimiento similar.

La creadora de contenido afirmó que regresará

Orta dejó claro que su salida no representa una despedida definitiva. Antes de abordar, aseguró que ya tomó la decisión de regresar, aunque no precisó la fecha ni los lugares que espera visitar en una próxima oportunidad.

“Si hay una cosa que tengo clara es que voy a volver. Todavía no me he ido y ya lo sé”, mencionó la joven. Esa idea atravesó toda su reflexión final sobre el país.

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La modelo aseguró que pensar en su partida le provocaba lágrimas. “Si pienso en que estoy yéndome, es que lloro”, señaló. En el cierre del video, volvió a comparar su despedida con el momento en que dejó España para comenzar la temporada en Colombia.

“Ahora estoy llorando porque no quiero irme de Colombia”, cerró Orta.