Colombia

Ungrd borró a varios desaparecidos por el terremoto del 10 de agosto de listado oficial: esta es la razón

El nuevo corte oficial reporta 14 casos menos que el informe del miércoles, con 331 muertos y 4.519 lesionados, mientras los equipos de emergencia mantienen 364 salvamentos y verifican datos en terreno

El operativo de rescate en Cali mantiene nueve puntos priorizados, moviliza a 1.800 rescatistas y suma 88 personas rescatadas con vida - crédito Alcaldía de Cali
Los desaparecidos tras el terremoto en Colombia bajaron a 122, según el nuevo balance de la Ungrd - crédito Alcaldía de Cali
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Los desaparecidos tras el terremoto en Colombia bajaron a 122, según el nuevo balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La cifra representa 14 casos menos que los registrados en el informe divulgado el miércoles 2 de septiembre.

El reporte, con corte a las 6:30 a. m. de este jueves 3 de septiembre, mantiene en 331 el número de fallecidos y en 4.519 el de heridos. Los organismos de emergencia también contabilizan 364 personas rescatadas.

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La reducción de los reportes de desaparición es el cambio principal del balance actualizado. La Ungrd aclaró que las cifras siguen en consolidación mientras continúan las verificaciones en los territorios afectados.

Entre las razones, se sabe que varias personas pudieron reencontrarse con sus familiares, entre otras, por cuenta de posibles traslados a centros hospitalarios sin identificación.

Más de 466 mil personas aparecen en el registro de afectados

El balance oficial del terremoto en Colombia mantiene en 331 los fallecidos, en 4.519 los heridos y en 364 las personas rescatadas - crédito Gentileza FDI
El balance oficial del terremoto en Colombia mantiene en 331 los fallecidos, en 4.519 los heridos y en 364 las personas rescatadas - crédito Gentileza FDI

La emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto incluye a 466.606 ciudadanos dentro del balance oficial. El registro nacional también reúne a 293.743 familias.

El movimiento telúrico tuvo consecuencias en 16 departamentos y 498 municipios. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres incorporó a esas zonas en la relación de territorios golpeados por la catástrofe.

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La dimensión de la emergencia abarca daños personales, pérdidas de viviendas, afectaciones en edificaciones públicas y problemas en servicios esenciales.

Las viviendas concentran la mayor parte de los daños

El balance oficial señala que 201.010 viviendas resultaron averiadas a causa del terremoto. Otras 36.336 quedaron destruidas.

Los daños del terremoto en Colombia alcanzaron 400 centros de salud, 4.292 centros educativos, 468 vías y cinco aeropuertos - crédito Gentileza FDI
Los daños del terremoto en Colombia alcanzaron 400 centros de salud, 4.292 centros educativos, 468 vías y cinco aeropuertos - crédito Gentileza FDI

Los daños también alcanzaron a 5.889 edificios. De esa cantidad, 709 colapsaron durante la emergencia.

La situación habitacional motivó la activación de una ayuda económica para los hogares que perdieron sus casas o que no pueden regresar a ellas por una declaración de inhabitabilidad.

La Ungrd entregará apoyo económico durante tres meses

La Ungrd dispuso un aporte mensual para las familias cuyas viviendas quedaron destruidas o fueron declaradas no habitables. El programa tendrá una duración de tres meses y el valor dependerá de la categoría del municipio de residencia.

Los hogares ubicados en municipios de categorías 1 y 2, además de los distritos especiales, recibirán $1.050.543 mensuales. La suma equivale al 60% de un salario mínimo mensual legal vigente.

Las familias de municipios de categorías 3 y 4 accederán a $875.452,50 cada mes. Para los hogares de las categorías 5 y 6, el apoyo será de $787.907,25.

El terremoto de 7,4 grados que sacudió Cali el 10 de agosto dejó más de 300 muertos, 1.500 heridos y 120.000 familias damnificadas - crédito @alejoeder/X
El terremoto en Colombia afectó 5.889 edificios y 709 colapsaron durante la emergencia - crédito @alejoeder/X

La entidad no detalló en el balance la cantidad de familias que accederán a esos recursos. La medida está destinada a responder a las pérdidas de vivienda provocadas por el sismo.

Los daños alcanzaron centros de salud, escuelas y aeropuertos

El registro de afectaciones incluye 400 centros de salud. La emergencia también dejó daños en 4.292 centros educativos y 5.600 espacios comunitarios.

La infraestructura de transporte sufrió perjuicios en 468 vías. Cinco aeropuertos aparecen dentro del informe de instalaciones afectadas.

El reporte nacional contabilizó daños en 91 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales. Las afectaciones en esas estructuras se suman a los problemas de movilidad en las zonas incluidas en el balance.

El suministro de agua figura entre los servicios perjudicados

La Ungrd registró 140 acueductos afectados por el terremoto. El dato forma parte de la evaluación sobre las consecuencias del fenómeno en los servicios básicos.

Las autoridades mantienen la revisión de las redes de abastecimiento y de la infraestructura local. La actualización de las cifras dependerá de los reportes que lleguen desde los municipios.

La entidad difundió el informe este jueves y advirtió que el proceso de consolidación continúa. El alcance final de los daños podría modificarse con las verificaciones posteriores.

El balance también reportó animales afectados y rescatados

La emergencia dejó 3.023 animales afectados, de acuerdo con el reporte oficial. Los equipos de rescate recuperaron a 2.976.

El registro de animales se incorporó junto con los datos sobre víctimas, viviendas, infraestructura y servicios. La Ungrd mantiene el seguimiento de la situación en los departamentos y municipios alcanzados por el terremoto.

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