Colombia

Petro reaccionó a declaración de María Corina Machado sobre acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos: “Deben pactar elecciones libres”

El exjefe de Estado hizo un llamado de unión a los diferentes grupos políticos del vecino país

María Corina Machado lanzó pulla contra Petro por su reunión con Donald Trump en Washington - crédito Reuters/Presidencia
Petro se refirió a la postura de María Corina Machado sobre acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos - crédito Reuters/Presidencia
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La opositora venezolana María Corina Machado cuestionó el acuerdo petrolero anunciado entre Estados Unidos y Venezuela porque, pese a que prevé el desarrollo de 17 campos con reservas estimadas en 65.000 millones de barriles y una inversión potencial de hasta USD 100.000.000.000, aún no se conocen de manera pública sus condiciones, sus garantías ni cómo llegarían sus beneficios a la población.

El convenio, anunciado el 28 de agosto de 2026 por el presidente estadounidense Donald Trump, fue presentado por el gobierno de Delcy Rodríguez como un pacto de 25 años con una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. Rodríguez calculó además que Venezuela podría recibir alrededor de USD 209.335.000.000 si se toma como referencia un precio de 65 dólares por barril.

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María Corina Machado cuestionó acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters
María Corina Machado cuestionó acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

En un mensaje dirigido a los venezolanos, Machado dijo que decidió esperar varios días antes de fijar posición porque consideró necesario reunir información sobre el alcance del convenio y sus consecuencias económicas y políticas. Su cuestionamiento se concentró en los puntos que, a su juicio, siguen sin respuesta: “¿Quién firma? ¿Qué es lo que realmente se firma? ¿Quién pone el dinero? ¿Quién da las garantías? ¿Cómo beneficia esto a los venezolanos?”.

La dirigente opositora sostuvo que Estados Unidos debe tener un papel central en la recuperación económica y energética de Venezuela. En esa línea, diferenció su respaldo a una relación estratégica con Washington de su crítica a la manera en que se administra hoy el patrimonio petrolero del país.

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“Por supuesto que los Estados Unidos son el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar a plenitud su valor estratégico”, afirmó Machado. También señaló que Venezuela reúne recursos energéticos, costos competitivos y una ubicación geográfica que, en su opinión, explican el interés de empresas y gobiernos extranjeros por invertir.

La política venezolana agregó que una relación energética estrecha entre Washington y Caracas tiene alcance más allá de lo económico. En su criterio, esa cooperación también incide en la seguridad de Estados Unidos y en la estabilidad del hemisferio.

La respuesta de Gustavo Petro a la líder de la oposición venezolana

El exjefe de Estado hizo un llamado de unión a los diferentes grupos políticos del vecino país - crédito @petrogustavo/X
El exjefe de Estado hizo un llamado de unión a los diferentes grupos políticos del vecino país - crédito @petrogustavo/X

En reacción a las declaraciones de Machado, el expresidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para pedir que en Venezuela tanto la oposición como el chavismo dejen atrás sus diferencias. En su mensaje, también afirmó que es necesario que se lleven a cabo nuevamente elecciones presidenciales.

“Venezuela debe pactar, entre sus fuerzas políticas, elecciones completamente libres sin presiones externas o represiones internas”, escribió en X.

Cabe recordar que durante su mandato presidencial, tras un prolongado de silencio, Petro afirmó que su gobierno no reconoció el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024 porque, dijo, el proceso no se midió bajo la voluntad del pueblo y careció de condiciones democráticas, una definición que expone la distancia que Bogotá tomó frente a Caracas mientras buscaba evitar una crisis mayor en la frontera.

Gustavo Petro dice que ni él ni el jefe del régimen venezolano tienen que ver con Char y Merlano. Fotos: Colprensa y Efe.
Petro afirmó que no reconoció al régimen de Maduro y criticó la falta de elecciones libres en Venezuela - crédito Colprensa y Efe.

La decisión, explicó el exmandatario, fue coordinada con Brasil y se mantuvo después de que Colombia detectara irregularidades en los comicios. Desde ese momento, según dijo, cesaron los contactos personales con el régimen venezolano hasta el cierre del ciclo electoral.

Petro resumió esa decisión en una frase directa: “Cuando tuvimos dudas de las elecciones en Venezuela, tomé la decisión con Brasil de no reconocer el gobierno de Maduro, desde entonces no hubo contacto personal hasta el final”.

A la par, sostuvo que las elecciones venezolanas no fueron libres porque fracasó la negociación internacional en la que participaron Estados Unidos y Venezuela, y en la que él mismo intervino. A su juicio, la continuidad de las sanciones económicas y la falta de garantías para la participación ciudadana condicionaron todo el proceso.

“Las elecciones en Venezuela no fueron libres porque la negociación falló”. Luego agregó: “El pueblo votó bajo extorsión de hambre y Maduro no permitió la libre participación del electorado”.

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