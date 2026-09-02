Expareja de testigo estrella en el escándalo que salpica a Miguel Quintero denunció presuntos maltratos y amenazas: “Me veo obligada a hacerlo”

Ana María Balbin fue compañera sentimental del exrepresentante legal del cuerpo de bomberos de Itagüí, del que se separó alegando malos tratos - crédito suministradas a Infobae Colombia

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Ana María Balbín, expareja de Misael Cadavid Jaramillo, exjefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, denunció el miércoles 2 de septiembre de 2026 presuntos episodios de violencia física, psicológica, económica y verbal durante la relación que mantuvo con el exrepresentante legal del mencionado cuerpo, considerado testigo estrella en el entramado que salpica a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero.

Cadavid es testigo de la Fiscalía General de la Nación en la investigación por presuntas irregularidades en contratos entre los Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por cerca de $17.656 millones.

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La mujer, en entrevista con el portal Nación Paisa, afirmó que, tras promover la declaración de unión marital de hecho y la liquidación patrimonial, recibió amenazas y solicitó medidas de protección.

Balbín aseguró que permaneció en silencio durante años, pero decidió hablar por el temor que siente por ella y sus hijas. “He estado muy callada de este tema, pero ahora mismo me veo obligada a hacerlo por protección para mí y para mis hijas”, dijo la mujer, que a continuación detalló una serie de comportamientos presuntamente cometidos por su expareja, que la llevaron a exponer la situación por la que atravesó.

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La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en contratos entre Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá; en un caso en el que el testigo estrella es Misael Cadavid - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Tuve una serie de maltratos psicológicos, emocionales y físicos”

La mujer señaló que conoció a Cadavid hace 13 años y que de la relación nacieron dos niñas; sin embargo, según su relato, los conflictos se agravaron por problemas de salud mental que, afirmó, él enfrentaba y trataba de forma intermitente.

“Durante estos 12 años tuve una serie de maltratos psicológicos, emocionales y físicos, agresiones físicas, de los cuales me he sentido supremamente vulnerada”, expresó Balbin.

A su vez, sostuvo que, en algunos episodios, las agresiones le dejaron marcas en el cuerpo. “Momentos y episodios de violencia física, de agresiones que me dejaban el cuerpo marcado, y yo me callé por miedo muchas cosas”, afirmó en el diálogo con el citado medio, en el que también describió un presunto ciclo de manipulación tras las agresiones, en los que dijo haber caído y en los que padecía una serie de lesiones.

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“Cada vez que me agredía, volvía y me manipulaba para volver a estar con él, con sus supuestas depresiones, momentos de psicosis y de cosas”, aseguró la presunta víctima.

“Yo me sentía como en la manera de ayudarlo y esas personas así desarrollan una personalidad muy narcisista, donde te manipulan y tú misma te sientes como la culpable y con necesidad de ayudar”, destacó en su relato Balbin.

Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, es investigado en este presunto caso de corrupción - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn

Las hijas reciben atención psicológica, según la denunciante

En su versión, la expareja de Cadavid afirmó que las menores y su hija mayor, de una relación anterior, presenciaron situaciones de presunta violencia dentro del hogar. “Mi hija mayor, que tiene 15 años, ha presenciado demasiados episodios”, dijo la mujer, que agregó que la adolescente fue una de las personas que la respaldó en su decisión de poner fin a la relación, cansada de los aparentes malos tratos del bombero.

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También sostuvo que sus hijas reciben acompañamiento profesional por las consecuencias que, según su versión, tuvo el conflicto familiar. “Las niñas las tengo en un tratamiento psicológico porque las niñas están actuando de una manera que no es normal”, afirmó Balbin; aunque lo más preocupante es que denunció que Cadavid habría grabado y preguntado a las menores sobre asuntos que, a su juicio, no corresponden a su edad.

“Él las graba, él les pregunta cosas que no debe preguntarles a una niña de diez años”, señaló. Sobre la posibilidad de un conflicto por la custodia, relató que su expareja le habría hecho advertencias si iniciaba una nueva relación, pues “él en varias oportunidades me ha dicho que si yo de pronto me consigo otra persona, él me las queda”; siendo este un suceso que encendió las alarmas y la motivó a revelar lo que estaba viviendo.

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Ana María Balbin, expareja de Misael Cadavid, denunció malos tratos del exjefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por lo que denunció su caso ante las autoridades - crédito suministrada a Infobae Colombia

Defensa de expareja del exjefe de bomberos de Itagüí informó acciones penales

Frente a este caso, la abogada Stephani Botero, representante de Balbín, indicó que adelanta el trámite para el reconocimiento de la unión marital de hecho y la liquidación de la sociedad patrimonial. “Se tiene información entregada por mi representada de que el señor Misael presuntamente ha generado en ella actos de violencia intrafamiliar, económica, emocional, psicológica y verbal”, declaró la togada en su intervención.

La jurista afirmó que presentaron denuncias ante la Fiscalía y la Comisaría de Familia, “lo que ha generado una medida de protección a favor de Ana María Balbín”. Por su parte, la mujer dijo que, tras tomar la decisión de separarse, las intimidaciones contra los testigos en su caso se han intensificado, incluso en su sitio de residencia, por lo que pidió seguridad para ella y sus seres queridos, más allá de una medida de protección.

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Ana María Balbin denunció presuntas agresiones en 2018 y 2023, en una de ellas durante un viaje a Miami - crédito suministradas a Infobae Colombia

Misael Cadavid es testigo clave en el caso del Área Metropolitana

El exfuncionario figura como testigo de la Fiscalía en el proceso que investiga presuntas irregularidades en contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a cargo en ese momento de la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle, y los Bomberos de Itagüí. La investigación también alcanza al hermano del exburgomaestre, Miguel Quintero Calle, y a otros exfuncionarios y particulares.

En este caso, es válido acotar que el exrepresentante legal de los Bomberos de Itagüí obtuvo un principio de oportunidad y se comprometió a colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de la trama contractual; aunque ahora afronta estas delicadas denuncias. “Mi familia, mis hermanos, mi mamá, tienen miedo también por mí, de lo que me pueda pasar”, afirmó Balbin a Nación Paisa frente a estos episodios.

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