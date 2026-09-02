Colombia

Alejandro Estrada reconoció que no está recibiendo propuestas para actuar en televisión y no descartó ingresar a la política: “Debo ser claro y sincero”

Tras la exposición que alcanzó en el reality, el actor contó que concentra sus esfuerzos en una marca de gafas, una obra teatral y recorridos de ayuda en nueve departamentos de Colombia

Alejandro Estrada recibe dura sanción en La casa de los famosos Colombia por intentar burlar las reglas - crédito cortesía RCN
Alejandro Estrada habló de su futuro político y reconoció que no recibe ofertas para actuar - crédito cortesía RCN
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El actor y empresario colombiano Alejandro Estrada afirmó que no descarta incursionar en la política en el futuro, aunque sostuvo que una eventual candidatura requeriría preparación, estudio y una decisión sobre su continuidad en la actuación.

Sus declaraciones surgieron durante una entrevista con la periodista española Eva Rey para el espacio digital mEVAle.

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Estrada, de 47 años, habló sobre el escenario profesional que encontró después de su paso por La casa de los famosos Colombia. El intérprete reconoció que esperaba una mayor cantidad de propuestas para volver a la televisión o integrarse a producciones de plataformas, pero aseguró que esa situación no representa una preocupación inmediata porque concentra sus actividades en emprendimientos y proyectos culturales.

La final de la tercera temporada se definió por una votación masiva, con un claro dominio del público digital que favoreció a Estrada con el 63,87% de los votos - crédito cortesía Canal RCN
Alejandro Estrada dijo que no descarta una incursión política, aunque prioriza su carrera artística y empresarial - crédito cortesía Canal RCN

“La actuación me lo ha dado todo, pero debo ser claro y sincero: no están lloviendo las propuestas”, expresó Estrada. El actor dijo que la visibilidad obtenida con el reality no se tradujo, por ahora, en nuevas ofertas concretas dentro de la industria audiovisual.

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El cucuteño señaló que no responsabiliza a productores ni a canales por esa falta de llamados. “Lo último que voy a pensar es que no funciona, porque eso no alimenta para nada el pensamiento”, afirmó. También consideró que el mercado puede ofrecer menos oportunidades o que los equipos de producción podrían suponer que se encuentra ocupado con otras actividades.

Durante la conversación, Alejandro Estrada sostuvo que mantiene su disposición para volver a actuar y que el aspecto económico no sería una condición determinante para aceptar un papel. “Amo el arte y, si es para actuar, no es un tema de presupuesto”, indicó. El actor explicó que cuenta con equipos de trabajo que le permitirían compatibilizar una producción televisiva o de streaming con sus ocupaciones empresariales. “Mientras no salga, estoy ocupado en lo mío. No es una queja, no hay afanes”, señaló.

Alejandro Estrada es sancionado por burlar reglas en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN
El actor explicó que sus negocios le permiten mantenerse activo mientras espera nuevos proyectos audiovisuales - crédito cortesía RCN

Entre sus actividades figura Ocho y medio, su marca de gafas. En la entrevista, Estrada explicó que participa en ferias y encuentros del sector, además de trabajar en la expansión de la empresa fuera de Colombia.

También anticipó que su equipo adquirió los derechos de un libreto de una obra argentina que planean llevar a escena en el país. El proyecto estaría asociado a una eventual reactivación del Festival Teatral Faro del Catatumbo, una iniciativa que impulsó para llevar montajes a ciudades intermedias.

Estrada definió ese proyecto como una forma de mantener su vínculo con las artes escénicas. Según relató, el festival llevó obras a Cúcuta e Ibagué, con una selección de propuestas teatrales que buscaran conectar con públicos fuera de Bogotá. Reconoció que la iniciativa dejó de operar con el mismo ritmo porque no generaba ingresos suficientes, aunque planea recuperarla a partir de la nueva producción.

Alejandro Estrada fue sancionado en ‘La casa de los famosos Colombia’ tras romper una regla del juego - crédito cortesía RCN
Alejandro Estrada busca retomar el Festival Teatral Faro del Catatumbo con una nueva producción - crédito cortesía RCN

Otro de los ejes de la entrevista fue el trabajo social que Estrada desarrolla tras salir del reality. El actor afirmó que visitó nueve departamentos de Colombia como parte de un programa al que denomina “Viajes con propósito”. Según explicó, las actividades incluyen apoyo a fundaciones, acciones de bienestar animal y brigadas en zonas apartadas. Como ejemplo, mencionó una visita al Amazonas, donde su equipo llevó 500 kilos de alimento, medicamentos y profesionales veterinarios.

Estrada indicó que busca recorrer todo el país y sumar a otras personas e instituciones a esas iniciativas. En ese contexto, también se refirió a contactos con equipos vinculados a labores sociales de la primera dama, Ana Lucía Pineda. El actor aclaró que no ha trabajado directamente con ella y diferenció ese tipo de tareas de la actividad partidista. “El trabajo de la primera dama es un trabajo más social”, afirmó, al comparar esa función con la labor que cumplen gestoras sociales en gobernaciones y alcaldías.

Al ser consultado por un eventual salto a la vida pública, Estrada confirmó que recibió acercamientos para aspirar a cargos o integrar listas electorales. Sin embargo, dijo que no considera que este sea el momento para dar ese paso. “Me han ofrecido estar en listas o aspirar, pero hacer esa transición toma tiempo; hay que hacerlo con mucho respeto y estudio”, sostuvo. Entre las posibilidades que mencionó figuró una Secretaría de Cultura municipal, aunque remarcó que no aceptaría una responsabilidad de ese tipo sin una preparación previa.

Alejandro Estrada durante una de sus conversaciones en La Casa de los Famosos Colombia, donde habló sobre su situación sentimental y el interés en dos de las participantes - crédito cortesía Canal RCN
El intérprete consideró que una eventual carrera política podría poner fin a su continuidad como actor - crédito cortesía Canal RCN

El actor vinculó su interés por la política con su historia familiar. Contó que su abuelo fue alcalde de Cúcuta y que, desde pequeño, observó de cerca la dinámica que rodeaba a dirigentes y funcionarios. También recordó la relevancia histórica de la ciudad en la formación de Colombia.

Estrada planteó que una incursión política podría limitar su carrera artística. “La figura pública pierde muchas veces. Si yo llego a hacer esa transición, me tengo que olvidar del actor”, afirmó. Aunque Eva Rey le preguntó si ese camino podría llevarlo incluso a la Presidencia, el intérprete evitó presentar esa posibilidad como un plan inmediato. “Uno sueña en grande”, respondió, antes de insistir en que aún es temprano para tomar una decisión de esa magnitud.

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