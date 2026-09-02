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Millonarios enfrenta un escándalo por el inesperado despido del DT Fabián Bustos: “Los jugadores están a muerte con él”

La salida del entrenador, en la noche del 1 de septiembre de 2026, provocó toda una polémica en el club porque la decisión se dio antes del clásico bogotano y con una campaña sobresaliente

Millonarios
Millonarios se quedó sin técnico para enfrentar a Santa Fe por el despido de Fabián Bustos, con solo seis encuentros en el segundo semestre de 2026 - crédito Colprensa
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El técnico Fabián Bustos salió de Millonarios la noche del 1 de septiembre, cuando el club comunicó la desvinculación del argentino. Según el propio DT, los directivos lo despidieron por su estilo de juego, un día antes del clásico frente a Santa Fe y en la pelea por acercarse al liderato de la Liga BetPlay.

La decisión no cayó bien en los jugadores azules, pues se habría dado de manera apresurada y en un momento delicado para el club, el cual tiene la obligación de salir campeón en el segundo semestre de 2026, luego del fracaso en el pasado campeonato colombiano y la Copa Sudamericana.

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De otro lado, hay opiniones divididas por el que sería el reemplazo de Bustos en Millonarios, pues generó debate sobre el regreso de Alberto Gamero, bajo qué condiciones y cómo será el proceso que liderará para lo que queda de la temporada.

“Nadie lo veía en el radar”

El periodista Javier Hernández, en el programa Blog Deportivo de la emisora Blu Radio, dio a conocer cómo fue la salida de Bustos del cuadro Embajador, pues la decisión se tomó de la nada y mientras la escuadra se encontraba en preparación para enfrentar a Santa Fe en El Campín.

“Los directivos estaban cerca del hotel de concentración de Millonarios y llegaron allí. Lo citaron (a Bustos) para decirle que no era más DT del equipo. Ahí, el ‘profe’ citó a los jugadores, que bajaron y les dijo que ya no era su técnico”, mencionó el comunicador, durante la emisión del 2 de septiembre.

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Fabián Bustos
Fabián Bustos se encontraba en el hotel de concentración con Millonarios cuando le informaron su despido - crédito Millonarios FC

Hernández Bonnet añadió que “debo reconocer que normalmente los grupos son supremamente fríos ante esas decisiones, de pronto encausados en algún sentimiento de desconfianza por malos resultados; pero este no fue el caso porque Millonarios es quinto y los jugadores están a muerte con Bustos. Por eso, yo particularmente no entiendo la decisión”.

La periodista Marina Graziera añadió que “esto nadie lo veía en el radar y me cuentan quizá que Bustos no era un tipo muy comunicativo con los directivos de Millonarios. La presidencia de Millonarios le quería dar más tiempo al técnico, porque Camacho no es de sacar técnicos”.

Millonarios
Millonarios se encontraba entre los cinco primeros de la Liga BetPlay con Fabián Bustos - crédito Millonarios FC

De otro lado, Julián Capera señaló a Gustavo Serpa, representante del máximo accionista del club, por la decisión de despedir al argentino y desmintió que tuviera relación con la venta de la institución: “El que sigue tomando decisiones es Serpa, de ahí el movimiento. Además, se dieron cuenta de que el DT que querían iba a firmar con otro equipo”.

Gamero, el hombre elegido

A falta de confirmación, todo parece indicar que el conjunto bogotano solo demoró un día para encontrar a la persona que asuma las riendas del equipo en lo que queda de la temporada 2026, además de que la directiva espera que no sea una decisión equivocada como pasó con Hernán Torres en 2025.

Se trata de Alberto Gamero, entrenador que, según el periodista Antonio Casale, ya tuvo reunión con los dirigentes sobre las condiciones de su contratación, objetivos y cómo trabajará con Millonarios, al que dirigió entre 2020 y 2024, cuando renunció por amenazas de unos hinchas.

Alberto Gamero
Alberto Gamero se encuentra muy cerca de Millonarios y el 4 de septiembre empezaría su segundo ciclo - crédito @CasaleSports/X

Incluso, en caso de que sea anunciado, el samario empezaría a trabajar el viernes 4 de septiembre, dos días antes de enfrentar al Deportivo Pereira en el estadio Palmaseca por la novena fecha de la Liga BetPlay, el que sería su primer juego en su segunda etapa con los embajadores.

Gamero fue campeón con Millonarios de la Copa Colombia 2022, Liga BetPlay 2023 y la Superliga 2024, dirigió más de 270 partidos en cinco años y logró la consolidación de muchos talentos jóvenes, además de que algunos de los hombres que dirigió continúan en la nómina.

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