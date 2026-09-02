Al Ministerio de Vivienda no le alcanza la plata para atender a los afectados por el terremoto: “$700.000 millones no es absolutamente nada”

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, precisó que "son 16 departamentos y 294 municipios afectados, por eso mantenemos una comunicación permanente con alcaldes y gobernadores para responder a las necesidades de las familias" - crédito Ministerio de Vivienda

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, solicitó una adición de $4 billones al Ministerio de Hacienda para atender la reconstrucción por los daños del terremoto del 10 de agosto de 2026, al advertir ante la Comisión Séptima del Senado que los $700.000 millones previstos hasta ahora no bastan.

“$700.000 millones no es absolutamente nada para hablar de un proceso de reconstrucción”, afirmó durante la intervención que hizo, el 2 de septiembre, en la Comisión Séptima del Senado para presentar los avances del Gobierno en atención a los afectados por el evento sismico.

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Beltrán pidió recursos adicionales para financiar acciones de vivienda y desarrollo en las zonas afectadas por el sismo. La solicitud formal se presentará en los próximos 15 días y el Gobierno plantea una reconstrucción con mejoramientos, vivienda nueva y recuperación de los territorios.

El funcionario dijo que la petición ya se presentó al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para que la incluye en la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027. “Nosotros le pedimos al Ministro de Hacienda $4 billones adicionales para hablar de un proceso de reconstrucción”, precisó. También pidió acompañamiento político y del sector privado para sostener el plan de reconstrucción.

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Rescatistas realizan este domingo labores de búsqueda en los escombros del edificio Torres del Limonar, destruido por el terremoto del pasado lunes, en Cali (Colombia). EFE/ Mario Baos

“Entiendo y comprendo las diferencias ideológicas y políticas que se puedan sentar sobre la mesa, pero hoy el llamado no es a pensar en el actor que está ahí sentado al frente, es a pensar en la familia que nos está esperando en el territorio”, anotó.

Cali concentra los daños y expone vacíos para los estratos medios y altos

Cali fue señalada por el ministro como el punto de mayor presión dentro del balance presentado ante la Comisión. “Fue Cali, con uno de los daños más profundos que ha tenido en la historia. 13.051 viviendas destruidas, 53.000 averiadas”, precisó. El presidente Abelardo de la Espriella visitó la ciudad el mismo día de la tragedia, seis horas después del terremoto. Beltrán añadió que en las últimas tres semanas estuvo allí en cuatro oportunidades y que una comisión técnica permanece en la ciudad para revisar los daños.

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Trasladó la preocupación expresada por el acalde caleño, Alejandro Eder, sobre los hogares de estratos cuatro, cinco y seis. “La preocupación del alcalde hoy es: Jaime Andrés, me preocupan los estratos cuatro, cinco y seis. Primero, porque se les acabó la vivienda y no tienen ningún tipo de beneficio ni subsidio. Creemos un plan”.

Fuera de Cali, el ministro reportó 3.026 viviendas destruidas en Quindío y comparó ese impacto con el de Risaralda y Caldas. “¿Por qué Quindío sufrió menos que Risaralda y Caldas? Porque adoptaron las medidas sismo resistentes, sufrieron el mismo terremoto, pero los daños fueron menores”, adujo.

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Un informe del Banco de Occidente dice que los costos del terremoto rondarían los $40 billones - crédito Colprensa

Primeras medidas combinan subsidios, materiales y apoyo empresarial

La primera fase de atención quedó en cabeza de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) y fue planteada entre el 10 de agosto y el 30 de septiembre. Según el ministro, esta etapa se concentra en la articulación entre el Gobierno, los entes territoriales y el sector privado. Beltrán anotó que esa fase incluye maquinaria amarilla, ayudas económicas por tres meses prorrogables y bancos de materiales. “Nosotros nos hemos dedicado desde el primer día a responderle llamadas a gobernadores y alcaldes de necesitamos maquinaria amarilla en X o Y municipio”, sostuvo.

Ante esto, el Ministerio de Vivienda ya gestionó 1.031 toneladas de materiales donados por empresas grandes, medianas y pequeñas. En Chocó ya se entregaron más de 640 toneladas y la empresa Argos aportó cerca de 120 toneladas para obras de reconstrucción y reparaciones.

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El ministro defendió la participación empresarial en la emergencia. “No satanicemos a los privados, arropemos a los privados que son los que han podido hacer lo que el Gobierno como herramienta no tiene para reaccionar de manera rápida”, agregó. De igual manera, Beltrán alertó por la falta de equipos técnicos especializados para definir si las estructuras afectadas deben demolerse o pueden repararse.

Añadió que alcaldías como las de Bogotá, Medellín y Barranquilla enviaron equipos técnicos, pero que solo en Cali hacen falta 120 profesionales más esta semana.

El terremoto del 10 de agosto de 2026 afectó viviendas en Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y otras ciudades - crédito Juan Felipe León/Reuters

La segunda fase ya empezó y está proyectada a nueve meses, con decretos y medidas para acelerar la reconstrucción. El ministro mencionó:

Subsidios ordinarios para estratos uno, dos y tres.

Subsidios extraordinarios para estratos tres y cuatro.

Reconexión de servicios.

Reducción de aportes solidarios.

Medidas tarifarias.

Subsidios a gestores comunitarios.

Plazos de pago sin intereses.

Uso de recursos del Sistema General de Participaciones para servicios públicos.

Ajustes a modalidades de subsidios.

Como se recordará, el sector financiero acordó una tasa preferencial del 8% para las zonas afectadas. A eso se suman compromisos privados como 1.000 viviendas de Argos, 500 para Chocó y el resto para zonas rurales, 31 casas de Eternit, seis viviendas de Marval y $20.000 millones en descuentos de Camacol.

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Beltrán incluyó ese paquete de ayudas dentro de la arquitectura legal de la emergencia. Explicó que “todo esto que ustedes ven ahí de manera resumida, literalmente es el marco normativo que nos va a permitir acelerar y avanzar en el comienzo de la reconstrucción”.

Renovación urbana, pero el costo final sigue abierto

La tercera fase está prevista a dos años y contempla proyectos de vivienda nueva, cofinanciación e intervenciones ligadas a planes de ordenamiento territorial. El ministro de Vivienda destacó que en esa etapa entran las acciones más complejas y los procesos de renovación urbana. Dentro de esa proyección, el Gobierno identificó la posibilidad de desarrollar 20.079 viviendas en predios aportados por alcaldías y gobernaciones, con participación de constructoras, cajas de compensación, aseguradoras y federaciones del sector rural.

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Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, invitó al Congreso de la República a trabajar juntos en las medidas de emergencia que permitan avanzar en agua, saneamiento y vivienda - crédito Ministerio de Vivienda/Pantallazo

Beltrán mencionó a Manizales, Pereira y Cali entre las ciudades donde se analiza transformar entornos y sectores completos. Insistió en que uno de los mayores vacíos está en los hogares que no pertenecen a vivienda de interés social ni prioritaria. En Cali, cerca del 48% de los afectados en los estratos cuatro, cinco y seis son mayores de 50 años, pensionados o cercanos a la pensión, lo que dificulta el acceso a nuevos créditos.

Costo total de la reconstrucción

Sobre el costo total, Jaime Andrés Beltrán dijo que todavía no existe una cifra cerrada para el país. “Se especula que la reconstrucción del país vale $30 billones, se especula”, afirmó, antes de añadir que “pretender tener un número hoy seríamos irresponsables y ligeros a la hora de establecer realmente cuánto vale la reconstrucción”. El funcionario indicó que solo Cali podría requerir entre $10 y $12 billones, según estimaciones preliminares del alcalde Eder, y que Pereira tendría una cifra similar.

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También sostuvo que el sector asegurador asumiría cerca de $6 billones en compromisos por viviendas, edificios y comercios afectados.

Beltrán cerró la intervención que hizo con un nuevo llamado a mantener la articulación entre el Gobierno, el sector privado, el sector financiero y las autoridades territoriales. El Ministerio sostiene que la prioridad sigue en la vivienda, pero que la cifra final de la reconstrucción dependerá de una caracterización completa de los daños.