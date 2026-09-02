EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: siga aquí el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania 2026-2027

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich, que tendrá la presencia del colombiano Luis Díaz en la lista de convocados y podría sumar su tercer partido oficial en la temporada del fútbol alemán.
El partido está programado para iniciar a la 1:45 p. m. en el estadio Osnatel y aquí podrá seguir todas las incidencias del partido de primera ronda en el torneo que se juega a eliminación directa.
13:18 hsHoy
El 28 de agosto de 2026, Bayern Múnich comenzó la defensa del título de la Bundesliga con una goleada ante Stuttgart.
12:09 hsHoy
Ficha del partido
- VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich - Primera ronda de la Copa de Alemania 2026-2027
- Lugar: Osnatel Arena - Osnabrück, Alemania
- Fecha y hora: miércoles 2 de septiembre - 1:45 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Disney +