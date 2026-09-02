EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: siga aquí el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania 2026-2027

El colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich, celebra tras marcar el quinto tanto de su equipo ante el Stuttgart, en un partido de la primera fecha de la Bundesliga, realizado el viernes 28 de agosto de 2026 - crédito AP Foto/Matthias Schrader

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich, que tendrá la presencia del colombiano Luis Díaz en la lista de convocados y podría sumar su tercer partido oficial en la temporada del fútbol alemán.

El partido está programado para iniciar a la 1:45 p. m. en el estadio Osnatel y aquí podrá seguir todas las incidencias del partido de primera ronda en el torneo que se juega a eliminación directa.