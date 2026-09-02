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EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: siga aquí el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania 2026-2027

El atacante colombiano en el inicio de la temporada acumula un gol, en el arranque de la Bundesliga, y un título, el de la Supercopa de Alemania

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El colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich, celebra tras marcar el quinto tanto de su equipo ante el Stuttgart, en un partido de la primera fecha de la Bundesliga, realizado el viernes 28 de agosto de 2026 - crédito AP Foto/Matthias Schrader
El colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich, celebra tras marcar el quinto tanto de su equipo ante el Stuttgart, en un partido de la primera fecha de la Bundesliga, realizado el viernes 28 de agosto de 2026 - crédito AP Foto/Matthias Schrader

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich, que tendrá la presencia del colombiano Luis Díaz en la lista de convocados y podría sumar su tercer partido oficial en la temporada del fútbol alemán.

El partido está programado para iniciar a la 1:45 p. m. en el estadio Osnatel y aquí podrá seguir todas las incidencias del partido de primera ronda en el torneo que se juega a eliminación directa.

13:18 hsHoy

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El "Guajiro" destacó al atacante inglés tras anotar en el debut de la Bundesliga 2026-2027 ante el Stuttgart-crédito @scespn/Instagram

El 28 de agosto de 2026, Bayern Múnich comenzó la defensa del título de la Bundesliga con una goleada ante Stuttgart.

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12:09 hsHoy

Ficha del partido

  • VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich - Primera ronda de la Copa de Alemania 2026-2027
  • Lugar: Osnatel Arena - Osnabrück, Alemania
  • Fecha y hora: miércoles 2 de septiembre - 1:45 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Disney +

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