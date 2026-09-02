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Mercado de pases del Atlético Nacional: joven defensor central podría salir para el fútbol de Portugal

El futbolista en cuestión debutó en el 2023 con la camiseta del equipo antioqueño y su año más regular fue en el 2025, donde alcanzó los 23 juegos

Atlético Nacional
Simón García, uno de los defensores centrales de Atlético Nacional, saldría del equipo en este mercado de pases- crédito Atlético Nacional
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Simón García, uno de los jóvenes defensores centrales de Atlético Nacional, es el jugador que podría salir del equipo en este mercado de pases de verano del 2026.

La información fue divulgada en primera instancia por la periodista Pilar Velásquez, en Win Sports, a través de sus redes sociales, en las que expuso: “Evangelos Marinakis dueño del Olympiacos de Grecia, el Nottingham Forest de Inglaterra y el Rio Ave de Portugal quiere comprar un gran porcentaje de Simon García. A esta hora avanza la negociación”.

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Minutos después, el periodista Felipe Sierra, especializado en mercado de pases, dio a conocer que “Simón García será nuevo jugador del Grupo Marinakis. El colombiano va a ser jugador de Rio Ave que paga 2.3M€ Atlético Nacional por el 75%. Esta noche viaja a Portugal".

De esta manera, García dejaría Atlético Nacional para jugar en el fútbol portugués, una de las seis o siete ligas más importantes de Europa.

Portugal cuenta con seis colombianos: Jhon Jáder Durán y Richard Ríos, cuya salida todavía no se ha concretado, en Benfica; Luis Javier Suárez, en Sporting de Lisboa; Sebastián Pérez, en Casa Pia; y Juan Castillo y Yeimar Mósquera, en Vitória de Guimarães.

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- crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
Simón García se formó como futbolista profesional en Atlético Nacional- crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Estadísticas de Simón García en Atlético Nacional

Simón García debutó en 2023 con Atlético Nacional, y después de tres años son 50 los partidos jugados en total con la camiseta del club antioqueño, distribuidos de la siguiente forma:

  • 2023: dos partidos en total, ambos comenzando como titular y jugándolos completo. Sin goles o asistencias. Hizo parte de la plantilla que ganó la Superliga de Colombia y la Copa Colombia (Copa BetPlay).
  • 2024: doblegó el número de partidos que había jugado el año anterior y llegó a seis compromisos y 524 minutos en total. En el primer semestre del año solo jugó un partido, ya en el segundo disputó los otros cinco. Tampoco goles o asistencias, y ese año con el equipo verdolaga ganó la liga del segundo semestre que significó la estrella número 18 y la Copa Colombia.
  • 2025: fue el año más regular para Simón García con la camiseta de Atlético Nacional y llegó a los 23 partidos, con 1750 minutos en total. Debutó a nivel internacional al jugador la Copa Libertadores de América, ingresando desde el banco 10 minutos. Fue además la temporada donde logró ganarse un puesto como titular dentro del equipo, sobretodo en el segundo semestre. Volvió a ganar la Copa Colombia con el equipo.
  • 2026: el que podría ser el último año de Simón García en Atlético Nacional, y en el que promedió la mayor cantidad de minutos por juego, lo que significa que fue más titular que en el 2025. 19 partidos jugados y 1627 minutos en total. Además, tuvo su debut goleador y se fue de doblete, ante Internacional de Bogotá en el Atanasio Girardot.
Rio Ave en partido ante Benfica, equipo con dos colombianos - crédito Miguel Vidal/Reuters
Rio Ave en partido ante Benfica, equipo con dos colombianos - crédito Miguel Vidal/Reuters

La competencia en el puesto de defensor central

El equipo de Vila do Conde cuenta con variantes experimentadas y jugadores de selecciones nacionales para la zaga:

  • Jakub Brabec: 34 años, República Checa. Es el jugador más experimentado del plantel y ha sido internacional absoluto con su selección.
  • Andreas Ntoi: 23 años, Grecia. Joven central con gran proyección, también convocado por la selección mayor de Grecia.
  • Nelson Abbey: 23 años, Inglaterra. Central físico que aporta velocidad y equilibrio a la rotación defensiva.
  • Francisco Petrasso: 24 años, Argentina. Defensor fuerte en el juego aéreo y conocedor del esquema defensivo del club.
  • Gustavo Mancha: 23 años, Brasil. Variante técnica utilizada para darle salida limpia al equipo desde el fondo.
El anuncio de Pilar Velásquez sobre la salida de Simón García - crédito Pilar Velásquez
El anuncio de Pilar Velásquez sobre la salida de Simón García - crédito Pilar Velásquez

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