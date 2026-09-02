Colombia

Karol G presentó el video oficial de su nueva canción, ‘Still’, junto a Bruno Mars

La producción reúne escenas previas a la presentación y la actuación de ambos artistas ante más de 50.000 personas en Los Ángeles

El audiovisual alterna momentos en camerinos con imágenes de la primera interpretación en vivo del tema en el SoFi Stadium - crédito @bichotarecords/ Instagram

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Karol G y Bruno Mars estrenaron el video oficial de Still, una colaboración que reúne a los dos artistas en imágenes de su primera interpretación en vivo del tema en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. El lanzamiento muestra escenas previas al concierto y el momento en que ambos suben al escenario ante más de 50.000 asistentes.

La producción alterna secuencias en blanco y negro con tomas a color. El recorrido visual se concentra en las horas anteriores a la presentación, con registros de los preparativos de Karol G y Bruno Mars antes de encontrarse frente al público.

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En una de las escenas, la cantante colombiana aparece frente a un espejo mientras se alista para salir al escenario. En paralelo, el músico estadounidense toca la guitarra en su camerino. El video también incluye un momento en el que ambos artistas comparten dentro del estadio vacío, antes de que se abran las puertas y comience el show.

El eje del clip es la primera presentación en directo de Still, que se realizó en el SoFi Stadium. Karol G y Bruno Mars interpretan la canción frente a una multitud que ocupa el recinto, en una puesta que combina imágenes del público con los planos de los artistas sobre la tarima.

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Karol G y Bruno Mars desataron rumores de romance tras publicar una serie de fotos juntos en redes sociales - crédito @karolg/Instagram
Karol G lanzó el video de 'Still' junto a Bruno Mars con imágenes de un concierto en Los Ángeles - crédito @karolg/Instagram

El lanzamiento llegó el 2 de septiembre, mientras Karol G continúa con la gira Viajando por el mundo Tropitour en ciudades de Norteamérica. El recorrido tiene fechas programadas hasta el 15 de octubre y, de acuerdo con la información difundida, luego se extenderá a países de América Latina y Europa.

La unión con Bruno Mars se materializó en un audiovisual construido a partir de la actuación compartida en Los Ángeles, sin una narrativa adicional ni personajes externos; además, en una reciente entrevista, la cantante aseguró que esta nueva era no contará con videos de alta producción como antes debido a la agenda apretada de sus presentaciones, por lo que es probable que el siguiente sencillo del álbum sea presentado de la misma manera que Still.

La publicación oficial quedó disponible este miércoles en las plataformas de la cantante. Con el estreno, Karol G sumó un nuevo lanzamiento audiovisual a la agenda de su gira, que mantendrá actividad en Norteamérica durante las próximas semanas antes de continuar hacia otros territorios.

El clip de 'Still' se construyó a partir de la presentación en vivo de Karol G y Bruno Mars - crédito captura de pantalla Karol G / YouTube
El clip de 'Still' se construyó a partir de la presentación en vivo de Karol G y Bruno Mars - crédito captura de pantalla Karol G / YouTube

Karol G y Bruno Mars avivaron rumores de romance antes del estreno de ‘Still’

Antes del estreno del video de Still, Karol G y Bruno Mars alimentaron las especulaciones sobre un posible romance con una serie de publicaciones en redes sociales. Las imágenes y mensajes aparecieron durante los días previos al lanzamiento de la colaboración y fueron interpretados por parte de sus seguidores como una señal de cercanía entre los artistas.

El 29 de agosto, la cantante colombiana compartió un carrusel de fotografías junto al intérprete estadounidense. En las postales se les vio abrazados, brindando con los brazos entrelazados y compartiendo una celebración en un ambiente privado. También apareció un pastel con la inscripción Viajando por el Mundo Tropitour, en alusión a la gira de Karol G, un detalle que llevó a usuarios a vincular el encuentro con las fechas que ambos desarrollan en Estados Unidos.

Karol G y Bruno Mars despertaron rumores de romance antes del estreno del video de 'Still' - crédito @karolg / Instagram
Karol G y Bruno Mars despertaron rumores de romance antes del estreno del video de 'Still' - crédito @karolg / Instagram

La publicación llegó pocas horas después de que Bruno Mars difundiera un video desde un automóvil con un mensaje que despertó comentarios. “Cuando lo único que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina”, escribió el cantante. El clip incluyó un fragmento de “Still”, en particular la parte interpretada por Karol G, lo que aumentó las interpretaciones sobre una posible relación sentimental.

Mars también replicó en su propia cuenta las fotografías que había compartido la artista colombiana. Para acompañarlas, eligió She Loves You, de The Beatles. Esa decisión dio lugar a nuevas reacciones entre usuarios que vincularon el contenido con la llegada del sencillo y su posterior video oficial.

Bruno Mars publicó un mensaje sobre enamorarse de una latina antes de compartir imágenes con Karol G - crédito @karolg / Instagram
Bruno Mars publicó un mensaje sobre enamorarse de una latina antes de compartir imágenes con Karol G - crédito @karolg / Instagram

Pese a las teorías que circularon, ninguno de los dos confirmó públicamente que mantenga una relación amorosa. Otros seguidores consideraron que los intercambios en redes podían formar parte de la expectativa previa a la colaboración musical, que terminó por estrenarse días después con escenas de ambos en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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