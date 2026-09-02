Colombia

Reconocida actriz María Margarita Giraldo reaccionó a las declaraciones que ofreció Jerome Sanabria sobre la reforma pensional: “Podrás salvar la pensión de los de tu generación”

María Margarita Giraldo reaccionó en X a las declaraciones de la activista sobre las pensiones, en las que aseguró que los jóvenes están obligados a cotizar en una pirámide que el propio gobierno sabe que se derrumbará antes de que puedan pensionarse

Dos mujeres están sentadas en sillones frente a un micrófono en un estudio con pared de madera, una de ellas muestra el pulgar hacia arriba.
María Margarita Giraldo hace un gesto con el pulgar hacia arriba en dirección a Jerome Sanabria durante una entrevista. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La actriz María Margarita Giraldo le escribió a Jerome Sanabria en X que había visto su entrevista en Red+ y que la joven activista podría “salvar la pensión” de su generación.

El mensaje llegó horas después de que Sanabria relatara en ese canal, según sus propias palabras, cómo habría confrontado en persona al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y le hubiera dicho que era “un descarado” por impulsar una reforma que, según el propio aval fiscal del proyecto, colapsaría en 2070 —cuando ella tendría 64 años.

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“Ayer vi tu entrevista con Paula en RED+. La tienes clara y podrás salvar la pensión de los de tu generación. Gracias”, escribió Giraldo en respuesta a la cuenta de Sanabria. El trino, publicado el 1 de septiembre, acumuló 8.300 reproducciones. La joven respondió con brevedad: “Muchas gracias estimada María Margarita!!!”.

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La actriz felicitó a Jerome Sanabria por lo dicho sobre las pensiones - crédito @soyjerome/X

El cara a cara con el exministro Bonilla

En la entrevista que generó el intercambio, Sanabria relató que cuando la reforma aún estaba en etapa de proyecto, el propio Bonilla admitió en un auditorio que “la pirámide se iba a acabar en 2070”. La activista recordó que el público aplaudió esa cifra.

“Yo no podía creer que estuviesen aplaudiendo que la pirámide se acababa en 2070”, dijo. Luego narró el momento en que se lo reclamó de frente: “Le dije: ‘Usted es un descarado, porque usted está haciendo una reforma hoy a sabiendas que va a dejar sin pensión a mi generación’”.

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La respuesta del exfuncionario no la convenció: “Me dijo: ‘Tranquila, es que la pirámide se cae en 2070’”. Sanabria replicó que esa era exactamente su edad ese año. “Se quedó callado. No me dijo nada”, relató en RED+.

El negocio de las megapensiones y quién las paga

- crédito captura de pantalla Canal REDMÁSTV / YouTube
- crédito captura de pantalla Canal REDMÁSTV / YouTube

Sanabria también explicó en la entrevista por qué a ciertos perfiles —especialmente políticos con salarios altos— les conviene el sistema de Colpensiones bajo las reglas actuales.

“Una persona que cotice sobre quince salarios mínimos le conviene estar en Colpensiones porque va a recibir una megapensión”, sostuvo. Y no solo porque haya aportado mucho: “A mayor cantidad de plata que él cotice, el Estado le pone más plata en su pensión”.

El resultado, según sus cálculos, es que un pensionado de megapensión termina recibiendo “cuatro o cinco veces lo que cotizó durante toda su vida”. La pregunta que planteó a continuación fue retórica: “¿Tú quién crees que paga esa pensión?”. Su respuesta: “Mi generación”.

Lo único bueno de la reforma y el problema que ya está hecho

María Giraldo
La actriz felicitó a la joven Sanabria por sus declaraciones sobre la reforma pensional - crédito @giraldomariamargarita/Instagram

Sanabria reconoció un punto a favor de la reforma del gobierno de Gustavo Petro: la reducción de las megapensiones. “Las megapensiones se van a reducir y eso es lo único bueno que tiene la reforma de Gustavo Petro”.

Sin embargo, matizó que el subsidio sigue aplicando para quienes coticen sobre 2,3 salarios mínimos y que la nómina ya acumulada no desaparece. “El problema ya está hecho. Ya tenemos una nómina de megapensiones costosísimas”.

Aclaró que Colpensiones no les conviene a todos: “Lo prefieren únicamente quienes coticen altos salarios. ¿Pero a costa de qué? A costa de cargar a una generación que luego va a tener que pagar eso vía impuestos”.

La pirámide que saben que se cae

Colpensiones aplica desde enero el reajuste automático de las mesadas pensionales para más de 1,8 millones de beneficiarios en el país- crédito Colpensiones (Colprensa)/VisualesIA
Colpensiones aplica desde enero el reajuste automático de las mesadas pensionales para más de 1,8 millones de beneficiarios en el país- crédito Colpensiones (Colprensa)/VisualesIA

La Corte Constitucional avaló recientemente la reforma, lo que obliga a los trabajadores a cotizar en ese sistema. Para Sanabria, eso equivale a condenar a su generación —y a las más jóvenes— a aportar durante décadas para llegar a la edad de pensión y encontrar las arcas vacías.

La respuesta del exfuncionario no la convenció: “Me dijo: ‘Tranquila, es que la pirámide se cae en 2070’”. Sanabria replicó que esa era exactamente su edad ese año. “Se quedó callado. No me dijo nada”, relató en Red+. La versión del encuentro es el relato de Sanabria sobre una conversación privada. El exministro Bonilla no ha respondido públicamente a esa descripción.

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