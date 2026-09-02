ELN se atribuyó el atentado con carro bomba contra una estación de Policía en Los Patios, Norte de Santander

El ELN se atribuyó el atentado con carro bomba contra la estación de Policía de Los Patios, en Norte de Santander - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó el ataque con un vehículo cargado con explosivos contra la estación de Policía de Los Patios, Norte de Santander, que dejó una persona muerta, más de una docena de heridos y daños en viviendas, comercios y vehículos de la zona.

El grupo armado difundió un comunicado en su canal de Telegram, fechado el 2 de septiembre, en el que afirmó que un “comando urbano” ejecutó la acción contra la sede policial a las 11:07 p. m. del 31 de agosto de 2026.

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El atentado ocurrió en una zona urbana del municipio de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta. La onda explosiva causó daños en inmuebles y locales comerciales cercanos, con pérdidas económicas que todavía no habían sido cuantificadas.

En el documento, el ELN reconoció que un ciudadano venezolano murió durante la explosión. Según su versión, la víctima transitaba por el lugar cuando se activó la carga explosiva.

La guerrilla expresó “condolencias” a los familiares del hombre y afirmó que otros civiles sufrieron lesiones menores. También sostuvo que su objetivo era la fuerza pública y pidió el retiro de instalaciones militares y policiales ubicadas en sectores residenciales.

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El comunicado incluyó acusaciones contra la estación de Policía de Los Patios y cuestionamientos políticos al Gobierno nacional. Esas afirmaciones forman parte de la posición del grupo armado y no fueron acompañadas por pruebas en el mensaje divulgado.

El ELN afirmó que un comando urbano ejecutó la acción contra la sede policial a las 23:07 en el área metropolitana de Cúcuta - crédito X

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