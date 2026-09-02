Colombia

Aida Victoria Merlano aseguró que no quiere que su hijo sea una figura pública y amenazó con acciones legales a quienes usen imágenes de él: “De pronto algún juez un día de estos les recuerda”

La influenciadora advirtió que creadores de contenido, incluido el padre del menor, siguen usando la imagen de Emiliano pese a que ella decidió retirar al niño de la exposición pública para proteger sus derechos, enfrentarán consecuencias legales

Así lo expuso en una transmisión en vivo en la que dijo que no permitirá que eso vuelva a pasar - crédito @rastreandofamosos/IG

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Aida Victoria Merlano advirtió que quienes sigan publicando imágenes de su hijo Emiliano podrían terminar respondiendo ante un juez, en unas declaraciones que pusieron en el centro del debate el uso de la imagen del menor por parte de creadores de contenido, incluidos su propio padre, Juan David Tejada —conocido como El Agropecuario—, y Yina Calderón.

La barranquillera fue directa al respecto mientras realizaba una transmisión en vivo en la que uno de sus seguidores quiso saber sobre el pequeño Emiliano.

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Hay gente a la que se le olvida que el niño ya no es una figura pública y a veces quieren, ajá, tú sabes, están apurados y necesitan hacer una platica y quieren seguir publicando al niño. Entonces, no sé, de pronto algún juez un día de estos les recuerda ese pequeño detallito”.

Ilustración en acuarela de una mujer y un hombre con sombrero discutiendo ante el logo de Bienestar Familiar y banderas de Colombia.
Aida Victoria Merlano lanzó advertencia sobre el uso de la imagen de su hijo Emiliano para fines comerciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La disputa por la imagen de Emiliano no es nueva ni se limita a las palabras. En julio de 2026, Merlano reveló en una transmisión en vivo en TikTok que Juan David Tejada —conocido como El Agropecuario y padre del menor— le interpuso una tutela después de que el niño apareciera en el video promocional del álbum El Peor Hombre Del Mundo del cantante Blessd.

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Según Merlano, la acción legal alegaba que ella debía notificarle cada vez que “explotara la imagen del niño”.

“Yo nunca lo dije, pero el papá de mi hijo me entuteló hasta cuando mi hijo salió en el video que yo hice con Blessd. Me metió una tutela dizque porque yo tenía que decirle a él cuando yo explotara la imagen del niño. Y yo no cobré porque saliera Emiliano; o sea, él es estúpido, o sea, es un tipo hasta bruto”, afirmó la influenciadora.

Durante su viaje a Bahamas, Aida Victoria Merlano anunció su compromiso con Escro - crédito @aidavictoriam/Instagram
Durante su viaje a Bahamas, Aida Victoria Merlano anunció su compromiso con Escro - crédito @aidavictoriam/Instagram

Merlano también cuestionó la coherencia de Tejada al interponer esa tutela, dado que ella le había interpuesto una denuncia por violencia intrafamiliar con resolución judicial en su favor. “¿Cómo un tipo de estos es capaz de decir que yo estoy poniendo a mi hijo en un video que denigra a la mujer, cuando él tiene una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar?”, señaló.

La controversia escaló en las semanas siguientes hasta involucrar a Yina Calderón, quien en un en vivo de TikTok insinuó que el viaje de Merlano fuera de Colombia junto a Emiliano y su prometido, el streamer panameño Escroo, respondía a una estrategia para evadir la justicia por el proceso que enfrenta desde 2019, relacionado con la fuga de su madre, la excongresista Aída Merlano Rebolledo.

La famosa es reconocida por sus polémicas en el amor y sus videos de resiliencia - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram
La famosa es reconocida por sus polémicas en el amor y sus videos de resiliencia - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram

Fue Escroo quien respondió con mayor dureza a Calderón, acusándola de actuar como intermediaria de Tejada y de haber filtrado en su propia página de chismes las fotos de una videollamada entre el creador de contenido y el menor.

“La payasa de Colombia se convirtió en la vocera del agro. Él se calla y tú prendes live. Él te habla entre sábanas y tú cuentas el chisme a Colombia”, dijo el streamer en un video publicado este miércoles.

El trasfondo económico del conflicto es concreto: según Merlano, Tejada condicionó su firma en el permiso de salida del país de Emiliano al pago de 40 millones de pesos, equivalentes al 20% de un contrato publicitario de 200 millones con una marca en República Dominicana. “Tuve que darle 40 millones de pesos para obtener el permiso”, afirmó públicamente. Tejada negó haber exigido esa suma y sostuvo que fue ofrecida de forma voluntaria.

La barranquillera dijo que su hijo tiene aseguraros sus estudios, además, de otros detalles con los que tiene su futuro asegurado - crédito @aquienconfianzahn/IG

En mayo de 2026, Merlano fue más directa al trazar la diferencia entre su propio uso de la imagen del niño y el de Tejada.

En una transmisión en vivo en la plataforma Kick, lo acusó sin rodeos: “Cada intento que tú ves de monetización mío es en beneficio de mi hijo, de su futuro y de su bienestar. No como tú, que de forma egoísta explotas la imagen de tu hijo para tu propio beneficio sin que eso le signifique a él absolutamente nada”.

Como prueba de su argumento, enumeró lo que su trabajo le ha garantizado al menor: un fondo universitario ya saldado y un apartaestudio como patrimonio propio, además de un proyecto inmobiliario en curso. “Si a mí algo llegase a pasarme, Emiliano nunca va a pasar trabajo por el resto de su vida”, afirmó.

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