De La Rose confirma su primer concierto en solitario en Colombia: fecha, lugar y precios

De La Rose anunció su primer concierto en solitario en Colombia como parte de su gira internacional 'Latam Tour' - crédito @delarosepr/Instagram

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La cantante puertorriqueña De La Rose anunció la fecha de su primer concierto en solitario en Colombia, como parte de su gira internacional Latam Tour con el que viene presentando el concepto Tu Vaquerita Reggaetonera, que marca el debut en los escenarios del país de una de las figuras emergentes del urbano latino.

La cita será el próximo 19 de diciembre en el Royal Center de Bogotá, y marcará el debut en vivo de la intérprete de 24 años, que en el último tiempo construyó una propuesta musical basada en la fusión de reguetón melódico, trap, y R&B. Su proyección internacional cobró impulso a partir de colaboraciones con referentes del género como Mora, Omar Courtz, Quevedo, Rauw Alejandro y Myke Towers, al tiempo que consolidó un estrecho vínculo sonoro con la escena colombiana.

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El concierto de De La Rose será el 19 de diciembre en el Royal Center de Bogotá y marcará su debut en vivo en el país - crédito @delarosepr/Instagram

La relación de la artista con Colombia se refleja en colaboraciones grabadas junto a referentes locales. Entre ellas destaca su participación con Ryan Castro en la canción La Monda, además de su trabajo con Kris R y Blessd en Ganas Remix, un proyecto que reunió voces de Puerto Rico, Colombia y Chile. Esos vínculos discográficos ayudaron a establecer una audiencia activa en el país antes de su primera presentación en directo.

Su primer trabajo de larga duración, el álbum FX De La Rose, funcionó como un punto de inflexión en su trayectoria. El disco le permitió afirmar una identidad artística propia dentro de un mercado predominantemente masculino y consolidar su posicionamiento en plataformas digitales globales, donde sus sencillos suman millones de reproducciones.

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El EP 'Mi Carpe Diem' presentó el concepto Tu Vaquerita Reggaetonera e incluyó la colaboración "La Monda" con Ryan Castro - crédito @delarosepr/Instagram

Con su EP Mi Carpe Diem, publicado en agosto pasado, la artista presentó formalmente el concepto Tu Vaquerita Reggaetonera, donde se incluye la mencionada colaboración con Ryan Castro en La Monda.

El espectáculo en Bogotá cuenta con la producción de BreakfastLive. La venta de boletería se estructurará en dos etapas a través de la plataforma Tuboleta. La preventa para fans y personas registradas previamente estará habilitada desde el jueves 3 de septiembre a las 10:00 a. m. hasta el viernes 4 de septiembre a las 9:59 a. m. A partir de las 10:00 a. m. de ese mismo viernes dará inicio la venta general para todo el público.

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El concierto tendrá un límite de edad mínimo de 12 años, con el requisito de que todo menor de edad ingrese en compañía de un adulto responsable. La distribución de localidades contempla dos sectores: VIP, con un valor de 260.000 pesos, y Preferencial, con un costo de 180.000 pesos. Cabe recordar que ninguna de las tarifas incluye el valor correspondiente al servicio de la tiquetera.

La boletería del concierto de De La Rose en Bogotá tendrá preventa en Tuboleta desde el 3 de septiembre y venta general desde el 4 de septiembre - crédito @delarosepr/Instagram

Otros conciertos en el Teatro Royal Center entre septiembre y diciembre

El show de De La Rose se suma a un ambicioso calendario de espectáculos agendados en el reciento de Bogotá durante la segunda mitad del año. La cartelera iniciará el 8 de septiembre con la banda argentina Tan Biónica, que llegará a la capital con El regreso Tour, la gira con la que el grupo liderado por Chano Moreno Charpentier recorre estadios y teatros de América Latina. A su vez, servirá como acto inaugural del próximo Festival Cordillera, en el que también tomarán parte.

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Pocos días después, el 11 de septiembre, el representante de la música popular colombiana Jhonny Rivera ocupará el escenario. La agenda continuará el día 20 con el Bogotá Metal Fest, encuentro en el que se presentará la banda noruega de black metal Old Man’s Child, seguido el 25 de septiembre por el exponente de reguetón y hip-hop puertorriqueño Cosculluela.

El último trimestre del año mantendrá una alta actividad internacional. El 3 de octubre, la agrupación mexicana Inspector celebrará sus tres décadas de trayectoria como parte del tour 30 Aniversario. El 30 de octubre tocará el turno de la cantautora chilena Akriila, una de las voces revelación del género urbano en su país, quien presentará su espectáculo en el contexto del Tour Lucy.

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En noviembre, la banda sueca de metal progresivo Opeth desembarcará en Bogotá el 8 de noviembre con su gira The Last Will and Testament Latin America Tour, un recorrido que incluye fechas en Brasil, Chile, Argentina y México. La representación local volverá el 21 de noviembre con la orquesta bogotana La-33, que festejará sus 25 años de carrera dentro de la gira Bodas de Plata. El 28 de noviembre se presentará el grupo mexicano de pop rock Elefante, y el 30 de noviembre la agrupación islandesa de indie folk Of Monsters And Men concretará su regreso a los escenarios sudamericanos.

Antes de la cita de cierre del año con De La Rose, la banda rusa de deathcore Slaughter To Prevail ofrecerá su concierto el 15 de diciembre, completando una de las programaciones de música en vivo más variadas del circuito cultural bogotano

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