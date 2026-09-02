Alberto Gamero volvería a Millonarios: esta sería la fecha cuando empezaría a entrenar el equipo

Alberto Gamero estaría a un paso de volver a Millonarios para un segundo ciclo, después de casi dos años desde su renuncia - crédito Millonarios FC

Guardar

Millonarios enfrentará a Santa Fe en el clásico bogotano del 2 de septiembre de 2026, a las 8:30 p. m., en un duelo adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay. Los azules no tienen entrenador tras el despido de Fabián Bustos, decidido por la dirigencia debido a su estilo de juego.

Alberto Gamero sería el principal candidato para asumir como nuevo técnico y tendría fecha para iniciar los trabajos. Su nombre fue mencionado en distintos medios y redes sociales, y los directivos lo conocen por su proceso entre 2020 y 2024.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Omar “Cabezón” Rodríguez dirigirá a Millonarios en forma interina ante Santa Fe y, posiblemente, frente a Deportivo Pereira, en el estadio Palmaseca, el domingo 6 de septiembre, mientras el nuevo entrenador asume sus funciones y conoce la plantilla.

¿Cuándo iniciaría Alberto Gamero en Millonarios?

El 31 de diciembre de 2024 fue el último día del samario con los azules, pues renunció al cargo de entrenador después de cinco años de trabajo por presiones y amenazas de un sector de la afición, debido a la eliminación de la final de la Liga BetPlay y el desgaste de su gestión.

Un año y nueve meses después, Alberto Gamero volvería a Millonarios y empezaría a trabajar el viernes 4 de septiembre, según el periodista Antonio Casale en su cuenta de X; todo estaría encaminado para llegar a un acuerdo y que así asuma las riendas de la institución en las próximas horas.

PUBLICIDAD

Alberto Gamero no dirige un equipo desde el 7 de marzo de 2026, cuando perdió con el Deportivo Cali ante Once Caldas por 2-0 -crédito Jaime Moreno/Colprensa

“Alberto Gamero es la opción más cercana para dirigir a Millonarios a partir del viernes”, fueron las palabras del comunicador de Espn. El nombre del timonel empezó a sonar con fuerza a las pocas horas de que se conociera el despido de Bustos, en la tarde del 1 de septiembre.

Además de eso, Casale mencionó que “en este momento, Alberto Gamero está reunido con la directiva de Millonarios”, sobre el mediodía del miércoles 2 de septiembre, por lo que se presume que, antes del compromiso contra Santa Fe en la Liga BetPlay, se tendrían noticias.

Alberto Gamero se encuentra muy cerca de Millonarios y el 4 de septiembre empezaría su segundo ciclo - crédito @CasaleSports/X

Los retos del nuevo técnico de los azules serán mantenerse entre el grupo de los ocho primeros clubes de la tabla, entrar a cuadrangulares y pelear el título de la Liga BetPlay, además de disputar los octavos de la Copa Colombia contra el Barranquilla, avanzar de ronda y quedarse con el trofeo.

PUBLICIDAD

“No renuncié”

Durante la noche del 1 de septiembre, a los pocos minutos de que Millonarios anunciara la salida de su entrenador en un comunicado, el argentino rompió el silencio en una entrevista con el periódico El Tiempo sobre las razones de su salida, las cuales fueron solo por su esquema táctico.

“No, no renuncié. La Junta nos comunicó que no seguíamos en el cargo, que no le gustaba la forma en que juega el equipo”, mencionó Fabián Bustos, además de que “teníamos el 61% de puntos en el Clausura, el 60% de todo el año desde que llegamos, 32 partidos”.

PUBLICIDAD

Fabián Bustos dejó a Millonarios en el quinto lugar de la Liga BetPlay con 11 puntos en seis partidos - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El entrenador, que llegó a inicios de febrero de 2026, mencionó que le sorprendió la postura de los directivos porque su campaña no era mala: “Son decisiones que uno las respeta, pero no las comparte, porque cuando te va mal, cuando no sacas resultados, es normal que a lo mejor vos tengas que salir de tu cargo, no en este caso, que estamos entre los primeros, en cuarto lugar, compitiendo bien, siendo el equipo al que menos goles le han hecho y sacando resultados, cuatro vallas invictas, perdimos un solo partido desde que arrancó el semestre”.