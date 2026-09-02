Colombia

Pautips habló del tratamiento que inició para ser mamá tras sus problemas alimenticios: “Me lo he guardado”

La participante de ‘MasterChef Celebrity’ explicó que debe aumentar de peso, comer más y reducir el ejercicio por recomendación médica

Pautips reveló que busca ser mamá tras enfrentar un trastorno de la conducta alimentaria - crédito cortesía Canal RCN - @pautips/ Instagram
Pautips reveló que busca ser mamá tras enfrentar un trastorno de la conducta alimentaria - crédito cortesía Canal RCN - @pautips/ Instagram
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La creadora de contenido Paula Galindo, conocida como Pautips, inició un tratamiento hormonal y retomó terapia por trastornos de la conducta alimentaria (TCA) con el propósito de regular sus niveles hormonales y prepararse para la posibilidad de ser madre.

La participante de MasterChef Celebrity hizo pública la situación tras recibir un comentario de un seguidor sobre cambios en su apariencia física. La pregunta surgió en una dinámica de Instagram, donde un usuario le consultó si ella y su esposo, Ronald Moscoso, habían aumentado de peso. Galindo decidió responder de forma extensa y confirmó que los cambios que ha experimentado no son casuales ni responden a una decisión estética.

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“Me lo he guardado, pero la respuesta es sí. Empecé un tratamiento hormonal y a la par retomé mi terapia de TCA”, escribió la influenciadora. La explicación abrió una conversación sobre un proceso personal que, según manifestó, había preferido mantener fuera de sus redes por temor a comentarios sin empatía.

Galindo explicó que las recomendaciones médicas incluyen elevar su porcentaje de grasa corporal, aumentar la ingesta de alimentos y disminuir la intensidad o frecuencia del ejercicio. El objetivo del tratamiento, dijo, es permitir que su organismo alcance una mayor estabilidad hormonal.

“El plan: subir el porcentaje de grasa, comer más y hacer menos ejercicio para que mis niveles hormonales se estabilicen y algún día pueda ser mamá”, señaló. La creadora de contenido remarcó que no se trata de un cambio sencillo, debido a la relación que ha tenido con su cuerpo y sus hábitos durante años.

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Pautips reconoció que la modificación de su rutina le ha exigido enfrentar situaciones que le resultan difíciles. Entre ellas, mencionó la inflamación que siente al final del día y la necesidad de dejar de controlar cada aspecto de su alimentación y de su actividad física.

“Ha sido muy, muy duro acostarme todas las noches inflamada, no controlar todo con lo rígida que soy, soltar el cuerpo, fluir”, expresó. La influenciadora señaló que, aunque no desea aumentar de peso, considera necesario darle descanso a su cuerpo y atender las señales que recibe.

“¿Quiero engordar? No, pero ya no puedo seguir viviendo en un cuerpo que pide a gritos que lo escuche y que le dé descanso”, afirmó. Sus palabras se enfocaron en la necesidad de priorizar su salud física y emocional por encima de las expectativas externas.

La colombiana también explicó por qué había decidido guardar silencio sobre este proceso. Según relató, le preocupaba la posibilidad de recibir críticas y que su situación fuera minimizada por personas que desconocen su experiencia personal.

“¿Por qué no lo conté antes? No quiero ser injusta, tal vez esto no es tan grave como mi cabeza lo ve o tal vez huyo a la falta de empatía del mundo”, escribió. Luego diferenció a la figura pública que construyó en internet de la persona que atraviesa el tratamiento: “Esta vez no es Pautips la del problema, es Paula la que está detrás del personaje y sueña con algún día ser mamá, pero no con mil críticas encima”.

Pautips amplió su reflexión sobre el proceso médico y emocional que atraviesa luego de que una usuaria de Instagram cuestionara los cambios que realiza en su cuerpo con el objetivo de convertirse en madre.

La seguidora le escribió: “Pero porqué se hacen tanto daño en el cuerpo queriendo ser mamás. La realización de una mujer se diversifica de muchísimas maneras y si bien es cierto que cada anhelo y sueño es personal, parte de querernos, parte de escucharnos, nuestro cuerpo, los designios de Dios y la vida son distintos a lo que queremos, entonces también vale la pena ser sabias y actuar con madurez”. El mensaje surgió después de que la creadora de contenido revelara que inició un tratamiento hormonal y retomó terapia por trastornos de la conducta alimentaria (TCA), con ajustes en su alimentación, ejercicio y peso para regular sus niveles hormonales.

Ante el comentario, Paula Galindo respondió que su decisión está vinculada con su deseo personal de formar una familia y con la necesidad de atender las recomendaciones médicas. “Porque el cuerpo de la mujer tiene la capacidad extraordinaria de crear y dar vida. Y para mí hay cosas que pesan mucho más que mantener cierta apariencia física: formar una familia, compartir la vida con ella y algún día llegar a la vejez rodeada de las personas que amo”, expresó.

La participante de MasterChef Celebrity añadió que reconoce que cada mujer tiene metas y prioridades diferentes. “Cada mujer tiene sueños distintos, y este es el mío... así como las de otra puede ser no ‘dañarse’ el cuerpo y perseguir otras cosas”, concluyó Pautips, junto a un emoji de corazón.

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