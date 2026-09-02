Colombia

Alerta por contratación en Bogotá: fondos locales firmaron $3.566 millones en 11 días, según denunció el Partido Mira

Los registros del Seco II al 31 de agosto muestran un aumento frente a julio, con 297 vinculaciones por más de $6.762 millones y un repunte concentrado en varias alcaldías locales

El concejal Samir Bedoya señaló que el pico se dio entre el 13 y el 24 de agosto, tras el pedido de reconsiderar el trámite de la reforma - crédito Partido Mira/Concejo de Bogotá
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El Partido Mira denunció un crecimiento inusitado de la contratación en los Fondos de Desarrollo Local de Bogotá, justo en el mes en que la Administración distrital impulsa la discusión de la reforma tributaria en el Concejo de la ciudad.

Según el concejal Samir Bedoya Piraquive, la contratación de personas naturales aumentó un 276% en número de contratos y 381% en recursos comprometidos durante agosto, alcanzando 297 contratos por más de $6.762 millones, frente a solo 79 contratos por $1.405 millones en julio.

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La información, soportada en datos del sistema Secop II al 31 de agosto, reveló que en total, durante julio y agosto, los Fondos de Desarrollo Local firmaron 376 contratos con personas naturales por $8.167 millones. El fenómeno más notorio se dio en Engativá, localidad que no reportó contratos en julio, pero sumó 122 contratos en agosto por $2.545 millones. A nivel general, cinco localidades —Engativá, Teusaquillo, Sumapaz, Ciudad Bolívar y Kennedy— concentran 259 de los 297 contratos firmados en agosto.

Los Fondos de Desarrollo Local firmaron 297 contratos por más de $6.762 millones en agosto, frente a 79 contratos por $1.405 millones en julio - crédito Prensa Mira/Concejo de Bogotá
Los Fondos de Desarrollo Local firmaron 297 contratos por más de $6.762 millones en agosto, frente a 79 contratos por $1.405 millones en julio - crédito Prensa Mira/Concejo de Bogotá

Concentración de contratos y coincidencias con la discusión tributaria

El concejal Bedoya subrayó la extraña coincidencia entre el repunte de la contratación y las fechas clave en la agenda tributaria del Distrito. Entre el 13 y el 24 de agosto, periodo posterior a la solicitud pública para reconsiderar el trámite de la reforma, se firmaron 155 contratos por $3.566 millones, lo que representa prácticamente la mitad de toda la contratación del mes en cuestión.

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Bedoya calificó este comportamiento como “totalmente atípico” e instó a la Administración a explicar si la concentración de contratos obedece a una necesidad administrativa real o si responde a motivaciones políticas ligadas al contexto de la reforma tributaria.

“Mientras la administración busca más recursos de los bogotanos, tendrá que explicar por qué se disparó la vinculación de contratistas en las localidades y por qué se concentró justamente en estas semanas”, afirmó.

Según los datos, Engativá lidera la lista con 122 contratos por $2.545 millones, seguida por Teusaquillo (50 contratos, $524 millones), Sumapaz (46 contratos, $981 millones), Ciudad Bolívar (23 contratos, $867 millones) y Kennedy (18 contratos, $768 millones). El resto de contratos se distribuyó entre Chapinero, Fontibón, La Candelaria, Los Mártires, Usaquén, Barrios Unidos, Puente Aranda y Santa Fe, mientras que siete localidades no registraron contratación alguna.

Cinco localidades de Bogotá, Engativá, Teusaquillo, Sumapaz, Ciudad Bolívar y Kennedy, reunieron 259 de los 297 contratos firmados en agosto - crédito Prensa Mira/Concejo de Bogotá
Cinco localidades de Bogotá, Engativá, Teusaquillo, Sumapaz, Ciudad Bolívar y Kennedy, reunieron 259 de los 297 contratos firmados en agosto - crédito Prensa Mira/Concejo de Bogotá

Repercusiones y cuestionamientos sobre el manejo de recursos

La denuncia del Partido Mire adquiere relevancia en el contexto de la reforma tributaria que busca recaudar $1,26 billones adicionales al año. El concejal advirtió que, tras la declaración de emergencia económica nacional por el terremoto del 10 de agosto, el país enfrenta una situación extraordinaria.

“Los actores del Gobierno nacional han reconocido que por lo menos se necesitarán 30 billones de pesos para la reconstrucción de los sitios afectados por el terremoto; 30 billones que no tiene el Gobierno nacional y que, sin duda, a todos los colombianos, pero especialmente a los bogotanos, nos va a tocar cubrir mediante tributos”, señaló Bedoya.

El cabildante insistió en la inconveniencia de avanzar en una reforma tributaria local sin tener claridad sobre el impacto real de la emergencia y el peso fiscal que recaerá sobre la ciudad. “Le insistimos al alcalde Galán que no es el momento de discutir una reforma tributaria en nuestra ciudad hasta que no tengamos claro cuáles son los verdaderos efectos económicos de la tragedia y cuánto nos va a tocar poner a los bogotanos”, sostuvo.

Diana Diago denunció irregularidades en contratos de Bogotá por $35.000 millones destinados a prevenir violencia de género - crédito Montaje Johan Largo/Infobae
Engativá, Teusaquillo, Sumapaz, Ciudad Bolívar y Kennedy reunieron la mayoría de los acuerdos firmados en agosto, de acuerdo con la denuncia del MIRA - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Solicitudes de control

Bedoya anunció que solicitará a la Administración Distrital una justificación técnica y la programación de las contrataciones realizadas, para verificar cuáles estaban contempladas desde comienzos de año y las razones de su concentración durante agosto, especialmente en localidades como Engativá, Sumapaz y Ciudad Bolívar. El concejal cuestionó si la concentración de contratos es producto de una planeación adecuada o una respuesta coyuntural a la discusión tributaria.

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