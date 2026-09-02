Colombia

Escroo destruyó a Yina Calderón y la acusó de ser la “vocera” de El Agropecuario: “Él te habla entre sábanas”

El prometido de Aida Victoria Merlano acusó a la empresaria huilense de ser el canal de información de Juan David Tejada en medio de la disputa por la custodia del hijo de la barranquillera y el proceso legal que enfrenta con la justicia

El streamer panameño no solo respondió las acusaciones de Yina Calderón contra Aida Victoria Merlano, también arremetió contra Tejada - crédito @therealescroo/IG

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El prometido de Aida Victoria Merlano le respondió a Yina Calderón con un video que fue mucho más allá de una simple réplica: la acusó de ser el canal de chismes de Juan David Tejada —El Agropecuario— y de haberle filtrado al público las fotos de una videollamada entre el creador de contenido y su hijo Emiliano, todo mientras recibía información de él “entre sábanas”.

El detonante fue un en vivo de Calderón en TikTok en el que la empresaria huilense afirmó, sin pruebas, que la reciente salida de Merlano de Colombia junto a su hijo y su prometido respondía a una estrategia para evadir la justicia.

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“Su proceso legal está a punto de ... y pues cuando uno está fuera del país, a uno no ... La mujer necesitaba salir del país para casarse y no tener el mismo destino de su señora madre”, disparó Calderón en un live, en referencia al proceso abierto contra la barranquillera desde 2019 por la fuga de su madre, la excongresista Aída Merlano Rebolledo.

El trasfondo de la pelea: 40 millones y un permiso de viaje

La empresaria señaló a Aida por estar con Escro y viajar fuera de Colombia para evadir la justicia por el caso de la fuga de su madre en 2019 - crédito redes sociales

La polémica que Yina Calderón usó como trampolín para sus declaraciones tiene raíces económicas concretas.

Según Aida Victoria, Tejada condicionó la firma del permiso de salida del país de Emiliano al pago de 40 millones de pesos, equivalentes al 20% de un contrato publicitario de 200 millones con una marca en República Dominicana, en el que el niño iba a participar. “Tuve que darle 40 millones de pesos para obtener el permiso”, afirmó la barranquillera públicamente.

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Tejada negó haber exigido esa suma y sostuvo que fue ofrecida de forma voluntaria. Ambas partes ya llevan sus versiones ante la justicia.

El niño debía regresar a Colombia el 3 de agosto de 2026, según el permiso autorizado por Tejada. Al cumplirse un mes de la salida sin regreso, el creador de contenido afirmó que no sabía el paradero del menor y denunció la situación ante las autoridades.

La acusación de Escroo: vocera, intermediaria y cómplice

Durante su viaje a Bahamas, Aida Victoria Merlano anunció su compromiso con Escro - crédito @aidavictoriam/Instagram
Durante su viaje a Bahamas, Aida Victoria Merlano anunció su compromiso con Escro - crédito @aidavictoriam/Instagram

El streamer panameño David Darville, conocido como Escroo, no se limitó a defender a su prometida. En el video que publicó en sus redes, fue directo sobre el vínculo que, según él, existe entre Yina Calderón y El Agropecuario.

La payasa de Colombia se convirtió en la vocera del agro. Ahora él está calladito, ¿sí? Cierto. Pero apareces tú a hablar por él. Qué casualidad, ¿no? Él se calla y tú prendes live. Él te habla entre sábanas y tú cuentas el chisme a Colombia”, dijo Escroo, insinuando una cercanía entre Calderón y Tejada que va más allá de la amistad.

La acusación más puntual del prometido de Merlano fue la de la filtración de imágenes. Tejada había publicado el 23 de agosto una foto de su videollamada con Emiliano —tomada en una barbería— como prueba de que seguía en contacto con el niño. Según Escroo, fue Calderón quien habría difundido esas imágenes en su propia página de chismes. “Filtras las fotos de la videollamada en tu propia página de chisme. ¿Pa qué? Pa generar vistas”, le recriminó.

“No confundas vistas con admiración”

Más allá de la disputa por el niño, el video de Escroo incluyó un pasaje que apuntó a la vulnerabilidad personal de Calderón.

Yina Calderón
El streamer panameño aseguró que Calderón podría sentir envidia de Aida Victoria - crédito @oficialdjyinacalderon / Instagram

Yo sé que cuando se apaga el celular, se acaba el live y te miras al espejo, tú también quieres sentir amor, como mi mujer. Tú también quisieras que alguien dijera: ‘Uf, yo quiero ser como Yina Calderón. Qué mujer, qué admiración’. Pero eso nunca va a pasar, porque no confundas vistas con admiración, no confundas seguidores con respeto. Millones de personas pueden entrar a mirar un circo. Eso no significa que quieren ser el payaso”, le dijo.

Calderón no es nueva en este enfrentamiento. Semanas antes de este episodio ya había calificado a Escroo de “feo” y había sugerido que la relación entre él y Merlano era de conveniencia económica. “Aida tiene plata y qué necesidad de meterse con semejante man tan feo”, afirmó en otra transmisión. Merlano le respondió en vivo junto a su prometido: “Tú no eres feo y la gente que diga que eres feo quiere contigo”.

La defensa del prometido y el golpe final

Escroo cerró su video con una defensa de Merlano como madre y un último golpe dirigido tanto a Calderón como a Tejada.

La influencer barranquillera impacta a sus ocho millones de seguidores con un carrusel fotográfico acompañado del mensaje: “Buenas tardes, les desea doña Aida” - crédito aidavictoriam / Instagram
La influencer barranquillera impacta a sus ocho millones de seguidores con un carrusel fotográfico acompañado del mensaje: “Buenas tardes, les desea doña Aida” - crédito aidavictoriam / Instagram

“Yo sí conozco a mi mujer. Sé cómo ama, sé cómo ama a su hijo, sé la clase de madre que es. Una mujer capaz de cualquier sacrificio para protegerlo y buscar su bienestar”, aseguró. Luego volvió a Calderón: “Siendo mujer, escogiste el lado de quienes quieren aprovecharse de un niño, en vez del lado de una mamá que quiere protegerlo. ¿Qué clase de mujer hace eso?”

El remate combinó ironía y cálculo. “Si vas a estar con él, prepárate también para mantenerlo. Ve abriendo otra nómina y separando otros cuarenta palos para que coma”, dijo, en una referencia directa a los 40 millones que Tejada, según Merlano, cobró por el permiso de viaje.

Y concluyó: “Nunca había visto dos personas que se complementaran tan perfectamente para hacer tanto ruido y aportar absolutamente nada”.

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