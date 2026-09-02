Este será el técnico encargado de Millonarios en el clásico vs Santa Fe tras la salida de Fabián Bustos

Millonarios es quinto en la tabla de posiciones con 11 puntos - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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Millonarios definió que Omar Rodríguez asumirá como técnico interino en el clásico ante Santa Fe de este miércoles 2 de septiembre, una decisión tomada un día después de la salida de Fabián Bustos y en medio de la búsqueda de un entrenador en propiedad para un equipo que hoy es quinto de la Liga BetPlay con 11 puntos.

El propio club informó que para el clásico contra Santa Fe el equipo será dirigido de manera interina por los profesores Omar Rodríguez y Gean Carlos Espinoza.

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El relevo no recaerá en un cuerpo técnico externo. Rodríguez ya había sido llamado por el club en otras transiciones durante 2026 y volverá a ocupar el banco en un partido de máxima exposición en el fútbol colombiano.

Tras la salida de Fabián Bustos, Omar Rodríguez será el encargado del clásico ante Santa Fe-crédito @MillosFCoficial/X

En enero de este año, tras la salida de Hernán Torres, ya había asumido de manera interina y dirigió a Millonarios frente a Independiente Medellín. También tuvo otro interinato después de la salida de David González. Por eso, su nuevo nombramiento encaja en un escenario que ya conoce: tomar el equipo mientras la dirigencia resuelve el relevo definitivo.

Omar Alexander Rodríguez, conocido en el fútbol como ‘El Cabezón’, tiene una relación larga con Millonarios. Como futbolista disputó más de 100 partidos con la camiseta azul y fue parte del plantel que ganó la Copa Merconorte de 2001. Rodríguez posee la Licencia de Entrenador Categoría A de la Federación Colombiana de Fútbol y Conmebol. También cuenta con cursos y diplomados de actualización.

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La salida de Bustos se produjo tras 32 partidos, con un balance de 16 victorias, nueve empates y siete derrotas. El equipo afrontará el clásico capitalino en plena transición, mientras la dirección deportiva encabezada por Ariel Michaloutsos sigue el proceso para nombrar al nuevo entrenador.

Hora y dónde ver el clásico capitalino entre Santa Fe vs. Millonarios

Santa Fe enfrentará a un Millonarios sin técnico y con irregularidad en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Independiente Santa Fe y Millonarios jugarán este miércoles 2 de septiembre una nueva edición del clásico capitalino en El Campín, un partido adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II que encuentra a los rojos impulsados por su clasificación en la Copa Sudamericana y a los azules golpeados por la salida de su entrenador, Fabián Bustos, a un día del duelo.

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El encuentro será a las 8:25 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y tendrá transmisión de Win+ Fútbol y Win Sports Online. Será el clásico capitalino número 347 de la historia.

La diferencia de contexto marca la previa. Santa Fe llega después de empatar 1-1 contra Atlético Junior en Barranquilla con una formación mixta, mientras que Millonarios viene de igualar 0-0 como local contra Internacional de Bogotá y de perder a su director técnico en la víspera del partido.

Santa Fe afronta el clásico con una motivación extra: acaba de eliminar por penales a River Plate en el estadio Más Monumental de Buenos Aires y sigue con vida en la Copa Sudamericana. Millonarios, en cambio, concentra todos sus esfuerzos en la liga porque no disputa torneo continental.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor II-2026

-crédito Aymer Andrés Álvarez-El País/Colprensa

América de Cali: 17 puntos / +13 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Deportes Tolima: 13 puntos / +3 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Atlético Nacional: 12 puntos / +8 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Independiente Medellín: 12 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Millonarios FC: 11 puntos / +4 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Llaneros FC: 11 puntos / +1 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Once Caldas: 9 puntos / +4 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Águilas Doradas: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Deportivo Cali: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 8 puntos / -5 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 7 puntos / -2 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 6 puntos / +1 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Fortaleza FC: 6 puntos / -2 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Deportivo Pereira: 5 puntos / 0 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Jaguares FC: 5 puntos / -5 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Junior FC: 2 puntos / -4 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Alianza FC: 2 puntos / -7 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Boyacá Chicó: 2 puntos / -10 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Deportivo Pasto: 1 punto / -8 diferencia de gol / 7 partidos jugados.