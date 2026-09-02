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Camilo suma una segunda noche de concierto en Bogotá: lo que debe saber para no perderse la última fecha del año

El cantante cerrará su ‘Camilo Worldwide Tour 2026′ con dos fechas en el Movistar Arena, mientras se prepara para publicar un nuevo larga duración

Camilo anunció una segunda fecha en Bogotá para el cierre de su Camilo Worldwide Tour 2026 y se presentará el 11 y 12 de diciembre en el Movistar Arena - crédito cortesía Breakfast Live
Camilo anunció una segunda fecha en Bogotá para el cierre de su Camilo Worldwide Tour 2026 y se presentará el 11 y 12 de diciembre en el Movistar Arena - crédito cortesía Breakfast Live
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Camilo anunció una segunda fecha en Bogotá como parte del cierre de su Camilo Worldwide Tour 2026 en la capital del país, y se presentará los días 11 y 12 de diciembre en el Movistar Arena, luego de que la primera función esté a punto de agotar sus entradas.

La ampliación de fechas responde a la demanda registrada tras el anuncio inicial del concierto del 11 de diciembre. Con la incorporación de una segunda fecha, el cantante colombiano ofrecerá dos presentaciones consecutivas en el recinto bogotano, dentro de un tramo en el que las celebraciones de fin de año concentran gran parte de la actividad de conciertos en el país. Cabe recordar que figuras como Karol G, TIMØ, Jessi Uribe y Paola Jara, o New Order, tienen fechas programadas para ese mes en territorio nacional.

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Según lo informado por la productora Breakfast Live, la venta de entradas para la segunda noche de Camilo en vivo se dividirá en tres etapas.

La preventa exclusiva Movistar comenzó este martes 1 de septiembre a las 9:59 a. m., y se extenderá hasta el 3 de septiembre a las 10:00 a. m., o hasta agotar existencias. La preventa para fans preinscritos corre del 2 de septiembre a las 10:00 a. m. hasta el 4 de septiembre a las 10:00 a. m., bajo el mismo criterio de disponibilidad. La venta general se habilitará el 4 de septiembre a partir de las 10:00 a. m., a través de la plataforma Tuboleta.

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La segunda fecha de Camilo en Bogotá se abrió por la alta demanda de entradas tras el anuncio inicial del concierto del 11 de diciembre - crédito cortesía Breakfast Live
La segunda fecha de Camilo en Bogotá se abrió por la alta demanda de entradas tras el anuncio inicial del concierto del 11 de diciembre - crédito cortesía Breakfast Live

El show contempla un repaso por los grandes éxitos de su carrera, con una puesta en escena pensada para generar una conexión directa con el público. La entrada mínima para asistir es de ocho años.

Para ambas fechas, la organización dispuso tres paquetes VIP con distintos beneficios según la localidad. El paquete VIP Tercer Piso, el más básico, contempla entrada anticipada, póster conmemorativo y parqueadero el día del evento. El paquete VIP Segundo Piso suma a esos beneficios una escarapela conmemorativa y un tote bag de recuerdo. El paquete VIP Platea, el más completo, incluye entrada anticipada, acceso a una experiencia VIP en el SkyLounge antes del show, servicio gastronómico, barra abierta de bebidas no alcohólicas, un host dedicado a la experiencia, escarapela y póster conmemorativos, tote bag de recuerdo y parqueadero.

En los tres casos, el cupo de parqueadero está limitado a los primeros 100 compradores de paquetes VIP, sin importar la localidad elegida, y la compra queda sujeta a los términos y condiciones de la venta.

El evento permite el ingreso de menores de edad, a partir de los ocho años, siempre acompañados de un adulto responsable. El Movistar Arena habilitó los sectores 206, 214, 306 y 314 como zonas libres de alcohol, donde no habrá venta ni consumo de bebidas embriagantes y donde se recomienda que se ubiquen los menores de edad, si bien esa decisión queda a criterio del adulto.

La venta de entradas para Camilo en el Movistar Arena tendrá preventa Movistar, preventa para fans preinscritos y venta general por Tuboleta - crédito cortesía Breakfast Live
La venta de entradas para Camilo en el Movistar Arena tendrá preventa Movistar, preventa para fans preinscritos y venta general por Tuboleta - crédito cortesía Breakfast Live

El concierto llega mientras Camilo prepara el lanzamiento de Para Cuando Sean Mayores, su próximo álbum de estudio. El proyecto está compuesto por 12 canciones, cada una con su propio videoclip, sobre un universo de personajes, cuentos y escenarios ilustrados. Según la descripción del artista, el disco parte de su experiencia como padre junto a Evaluna Montaner y aborda temas vinculados al paso del tiempo, la familia y las relaciones sentimentales.

El nuevo material llega poco más de dos años después de cuatro, la cuarta producción discográfica de Camilo, centrada en la salsa, que obtuvo tres nominaciones al Latin Grammy 2024 en las categorías Álbum del Año, Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y Mejor Grabación del Año, esta última por el tema Una Vida Pasada.

El cantante Camilo, con barba y un tatuaje en el brazo, sonríe y levanta los brazos mientras toca una guitarra acústica en el escenario bajo luces azules
Camilo llegará a Bogotá mientras prepara el lanzamiento de Para Cuando Sean Mayores, un álbum de 12 canciones inspirado en su experiencia como padre junto a Evaluna Montaner - crédito @camilo/Instagram

El artista suma además dos nominaciones a los Premios Juventud 2026: La Mezcla Perfecta, por Carteras Chinas junto a Elena Rose y Los Ángeles Azules, y Mejor Canción Pop, por Si Tuviera Que Elegir junto a Ricardo Montaner y Evaluna. Este certamen dará a conocer sus ganadores el próximo jueves 3 de septiembre en una ceremonia que se llevará a cabo en el auditorio Starlite Occident Marbella de la localidad de Marbella, España.

Recientemente se confirmó que Camilo será uno de los que se presentará en vivo durante la gala, engrosando una lista que incluye nombres como Aria Vega, Fariana, Greeicy, Kapo, Morat, Silvestre Dangond, Eladio Carrión, Elena Rose, Farruko, La Oreja de Van Gogh, Marc Anthony, Quevedo, Wisin, o Yandel, entre otros.

El Camilo Worldwide Tour 2026 consta de presentaciones en 40 ciudades de 15 países, incluyendo todo el continente americano y Europa.

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