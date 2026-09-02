Lina Tejeiro reveló si mostrará el rostro de su hijo Gael en las redes sociales: “O me amas o me odias”

En una divertida entrevista con Laura Tobón, la actriz Lina Tejeiro, responde con mucho humor qué fue lo que más extrañó durante su año de celibato - crédito @latobonshow/Instagram

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La actriz Lina Tejeiro sostuvo una conversación en el programa digital La Tobón Show, conducido por la modelo Laura Tobón, donde reveló detalles sobre su embarazo, su paso por el concurso de cocina MasterChef Celebrity y el dilema que enfrenta sobre el manejo de la imagen de su hijo en las redes sociales.

El diálogo comenzó con una coincidencia personal entre ambas personalidades de la farándula nacional; como muchos ya conocen, las dos se encuentran en etapa de gestación y con pocas semanas de diferencia en sus estados.

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Durante la entrevista, Tejeiro relató la manera en que descubrió su embarazo mientras cumplía con las jornadas de grabación del reality culinario del Canal RCN, al explicar los síntomas físicos que experimentó en las primeras semanas.

Lina Tejeiro conversó con Laura Tobón en el programa digital La Tobón Show, donde entregó detalles de su embarazo - crédito @latobonshow/Instagram

Así se enteró Lina Tejeiro de que estaba embarazada

“Los primeros síntomas fueron sueño extremo (...) Y ya empecé a sentir como dolor en los senos y ya empecé a sentir como otras cosas en mi cuerpo. Y yo dije: ‘Esto como que cuajó’. Y un día estábamos cocinando una receta con unos cubios. Me comí siete cubios y yo dije: ‘Algo está pasando dentro de mí’”, contó Lina en su charla de amigas.

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La actriz explicó la dualidad que vivió al intentar mantenerse en la competencia mientras enfrentaba el malestar físico característico del primer trimestre de gestación: “Yo me entero y aviso a mi mánager. Mi mánager me dice: ‘Tenemos que avisar ya en el canal’. Y yo: ‘Avisemos ya en el canal’. Es lo más correcto, es lo más sensato”.

“Yo les dije: ‘Yo quiero llegar hasta donde mis habilidades me lo permitan, pero en el fondo de mi corazón estoy muy agotada’”, señaló Lina Tejeiro sobre las conversaciones sostenidas con la producción.

Lina Tejeiro cuenta cómo descubrió su embarazo mientras grababa MasterChef Celebrity - crédito @linatejeiro/Instagram

Respecto a su salida del programa de televisión, la artista confirmó que la carne cruda en el reto de eliminación definió su partida; aunque muchos señalaron que eso estuvo ‘cuadrado’ para que ella saliera, la actriz dijo que realmente la proteína quedó así, permitiéndole tomar el descanso que requería su estado de salud.

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“La carne me quedó cruda. No con intención (...) la metí muy tarde al horno y quedó cruda. Y en medio de todos mis compañeros, mi plato no estaba mal, pero algo crudo MasterChef no lo perdona por nada del mundo (...) Tenía que suceder así”, precisó la celebridad sobre su eliminación de la competencia.

La pausa laboral que tendrá Lina Tejeiro y su futuro como mamá de Gael

En cuanto a sus proyectos profesionales futuros, la actriz se refirió al receso laboral que tomará para atender el nacimiento de su hijo y la fecha tentativa para su regreso a los sets de grabación.

“Se supone que en marzo (2027) ya estoy planillada para un proyecto en televisión (...) nace en octubre, o sea, tres meses, cuatro meses de pausa, pero igual yo quiero seguir haciendo mi contenido, mis pautas, mi marca no para”, sostuvo al abordar su calendario de trabajo.

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Laura Tobón y Lina Tejeiro atraviesan actualmente sus respectivos procesos de gestación - crédito @latobonshow/Instagram

Uno de los puntos centrales de la entrevista se enfocó en el dilema de la actriz sobre si debe publicar o no la imagen de su hijo, al que ya le tiene nombre, que es Gael, en sus cuentas de redes sociales, al considerar la exposición mediática a la que estuvo sometida desde su infancia.

“Todavía no sé y todavía me pregunto si estoy lista o no para mostrar a Gael. Todavía como que me lo cuestiono (...) Yo soy una personalidad de amores y odios muy marcados. O me amas o me odias. Y exponer a mi hijo a ese amor-odio tan de frente me cuestiona mucho. Entonces, todavía no sé cómo voy a manejar eso con él”, confesó Tejeiro.

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La actriz de famosas producciones como La ley del corazón, Nuevo rico, nuevo pobre, entre otros, argumentó que prefiere reservar la privacidad del menor durante sus primeros meses y dejar que sea él quien decida si quiere pertenecer al entorno público conforme avance su crecimiento.

La actriz Lina Tejeiro confirmó que planea reducir temporalmente su ritmo de trabajo después del nacimiento de su hijo - crédito @linatejeiro/Instagram

“Prefiero que sea como una elección, que lo descubra o lo descubramos (...) Si el día de mañana me dice: ‘No, yo quiero ser doctor y quiero estar en el anonimato’, cualquiera de las dos lo apoyaré”, agregó la modelo respecto a la crianza de su primer hijo.