Policía capturó a alias Bambam, presunto ‘cerebro’ del asesinato del empresario Gustavo Aponte: pretendía huir a Perú desde el aeropuerto El Dorado

La Fiscalía y la Sijín señalan a alias Bambam como segundo cabecilla y presunto articulador de la estructura investigada por el crimen del empresario arrocero en Bogotá - crédito Policía Bogotá

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Hay nuevos avances en la investigación por el asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y de su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, cuando salían de un reconocido gimnasio del norte de Bogotá el pasado 11 de febrero.

En la mañana del martes 2 de septiembre, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de de Jherson Leonardo Contreras Ramírez, alias Bambam o “Tatán”, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a la ciudad de Lima, en Perú, desde el Aeropuerto Internacional El Dorado.

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Las autoridades lo señalan como segundo cabecilla y presunto articulador de la estructura investigada por el asesinato del empresario. El operativo estuvo a cargo de unidades de la Sijín y de Inteligencia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

La detención representa el segundo avance de captura conocido en el caso, después de la de Leonel Enrique Llanos Paternina, alias Tony. Los investigadores aún buscan establecer quién ordenó el ataque, cuál era el motivo contra el objetivo inicial y quién ejecutó los disparos.

La captura ocurrió antes de un vuelo hacia Lima

El doble homicidio bajo la modalidad de sicariato se perpetró la tarde del miércoles 11 de febrero de 2026 - crédito red social X | @tavo_triatleta/IG

Alias Bambam, también mencionado como ‘Tatán’, fue ubicado por la Policía en El Dorado antes de que saliera del país, y ahora deberá responder por dos delitos relacionados con el asesinato del empresario arrocero.

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El hombre figura en la investigación como una de las personas que articulaban las acciones de la estructura. Además, registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por hurto.

“De acuerdo con los elementos materiales probatorios este hombre habría participado en labores de vigilancia y seguimiento previas al crimen y, presuntamente, creó un grupo de mensajería instantánea utilizado para coordinar el ataque armado. En las próximas horas será imputado por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado”, señaló la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.

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La pesquisa sostiene que el detenido creó un grupo de WhatsApp llamado “Gladiadores”. Los integrantes de la organización habrían utilizado ese espacio para coordinar reuniones y seguimientos durante los días anteriores al crimen.

La Fiscalía incorporó los mensajes de ese grupo, grabaciones de cámaras de seguridad y otros elementos al expediente. Con ese material, los investigadores reconstruyen los desplazamientos de los presuntos implicados y la preparación del ataque.

La investigación apunta a una confusión sobre la víctima

Hasta donde se conoce, la hipótesis conocida indica que la organización pretendía asesinar a Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, pero confundió a Gustavo Aponte con ese hombre debido a sus similitudes físicas. Esa línea es la que la Fiscalía ha divulgado tras los avances logrados en el expediente.

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El caso se centra en un ataque cometido el 11 de febrero de 2026 en el norte de Bogotá. Aponte y Gutiérrez salían de un gimnasio situado en el sector de La Cabrera, en Chapinero, cuando un hombre armado los interceptó.

Las grabaciones revisadas muestran que el atacante esperaba en el lugar vestido con traje. A las 3:35 p. m., se acercó a las víctimas y les disparó en varias ocasiones. Tras el ataque, el agresor corrió hacia una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice. Ambos huyeron del sector.

La Policía sostuvo desde las primeras horas que se trató de un crimen planificado. La revisión de más de un centenar de cámaras permitió seguir parte de los recorridos previos del sicario, los vehículos utilizados y la ruta de escape.

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La anterior captura en este expediente fue la de Leonel Enrique Llanos Paternina, alias Tony. La Fiscalía lo señaló por presuntamente participar en las labores de seguimiento, vigilancia y coordinación logística antes del doble homicidio.

Con ambos sospechosos bajo custodia, las autoridades avanzan sobre la estructura que habría organizado el ataque. Aun así, quedan pendientes varios puntos de la investigación.

Los investigadores buscan determinar quién dio la orden para matar, por qué Oliver Peñaranda habría sido el objetivo y quién proporcionó la información para ubicarlo. También falta identificar al hombre que disparó contra Aponte y su escolta.

Gustavo Aponte estaba vinculado al Grupo Aponte y participaba en actividades sociales por medio de una fundación. Tras su asesinato, personas cercanas reclamaron que se esclareciera la autoría intelectual del crimen.

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