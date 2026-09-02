Westcol entró en pánico tras jugar con una tabla ouija durante un campamento en el bosque: “Por ponernos a chimbear”

El streamer pasó de la charla sobre lo paranormal al apuro total cuando los sonidos alrededor del campamento encendieron las alarmas y él, junto a sus amigos, decidió irse del lugar - crédito @badilla38010 / X

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El creador de contenido Luis Fernando Villa, conocido en redes sociales como Westcol vivió un episodio de temor durante una transmisión nocturna en la que él y dos amigos utilizaron una tabla ouija mientras acampaban en medio de un bosque. Los ruidos que escucharon en los alrededores y un golpe contra la carpa llevaron al grupo a cortar el live y a abandonar el lugar.

El influencer realizó una emisión de más de cinco horas junto a los creadores de contenido El Muñe y El Shanty. El plan incluyó comida, bebidas y una conversación sobre experiencias paranormales, hasta que uno de ellos propuso utilizar una tabla ouija.

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El streamer manifestó desde el comienzo que no se sentía cómodo con la idea. Aun así, participó del momento en el que sus acompañantes hicieron preguntas con el tablero. La tensión aumentó a medida que la charla avanzó y los presentes empezaron a interpretar algunos sonidos del bosque como hechos inusuales.

Los ruidos alrededor de la carpa alteraron al grupo

Durante la transmisión, los creadores escucharon un ruido que atribuyeron, en principio, a una botella ubicada en las inmediaciones de la carpa. Salieron a revisar el sitio, pero no lograron determinar con claridad qué había provocado el sonido.

El streamer Westcol realizó un vivo de más de cinco horas junto a El Muñe y El Shanty antes de usar una tabla ouija - crédito X

La preocupación creció porque el grupo consideró la posibilidad de que hubiera personas cerca del campamento. Ante esa situación, Westcol envió su ubicación a integrantes de su equipo de trabajo y a Luisa Castro, su pareja, según contó durante el vivo.

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El momento de mayor tensión ocurrió cuando, de acuerdo con las imágenes que circularon en redes sociales, algo golpeó o sacudió la carpa desde el exterior. Los presentes reaccionaron con gritos y salieron del lugar. La lluvia, el movimiento de las hojas y la oscuridad formaban parte del escenario en el que registraron el episodio.

Westcol responsabilizó a uno de sus amigos por haber sugerido el uso de la ouija. “¿Y si es por ponernos a chimbear con esa ouija? Cierre sesión, que usted fue el que abrió esa mierda, por si las moscas”, expresó durante la transmisión, mientras pedía que terminaran el juego.

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El cierre de la sesión no puso fin al susto

El grupo intentó cerrar la sesión con la tabla, aunque el clima de nerviosismo continuó. Tras un nuevo hecho que los sorprendió, el antioqueño creyó inicialmente que su compañero intentaba asustarlos. El amigo negó haber provocado el movimiento o tener relación con lo que ocurrió fuera de la carpa.

Westcol expresó su incomodidad con la ouija, aunque participó cuando sus acompañantes hicieron preguntas con el tablero - crédito X

La discusión se trasladó a los últimos minutos de la emisión. Los tres creadores debatieron sobre la decisión de acampar a altas horas de la madrugada en un sitio aislado y sobre la conveniencia de usar la ouija luego de hablar durante horas sobre fantasmas, brujería y espíritus.

Finalmente, decidieron suspender el vivo y salir de la zona. La transmisión terminó después de que los presentes manifestaran que no querían permanecer en el bosque ante la posibilidad de que hubiera alguien cerca o de que los sonidos se repitieran.

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Más tarde, el influencer volvió a referirse a lo sucedido en sus historias de Instagram. Allí reconoció que el susto había sido considerable y señaló que revisaría nuevamente el material para intentar identificar el origen de los ruidos y del golpe que recibió la carpa.

Westcol recordó una experiencia que vinculó con brujería

Antes de usar la ouija, el creador de contenido relató una situación personal que calificó como paranormal. Según contó, una expareja le habría hecho brujería y él recurrió a un sacerdote después de experimentar síntomas que le generaron preocupación.

La transmisión terminó cuando Westcol y sus amigos decidieron abandonar el bosque por temor a que se repitieran los sonidos o hubiera alguien cerca - crédito X

Westcol afirmó que, en ese contexto, conoció una versión según la cual una persona habría pagado $8 millones para causarle daño. Esa historia se convirtió en uno de los temas de la conversación previa al uso de la tabla y contribuyó al clima de sugestión que se percibió durante el campamento.

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El streamer dijo después que analizaría si el miedo generado por las historias de terror pudo haber influido en la reacción del grupo ante los ruidos. Hasta el momento, no presentó una explicación verificable sobre lo ocurrido ni atribuyó de manera concluyente el episodio a una causa sobrenatural.