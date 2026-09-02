Colombia

Alci Acosta continúa en UCI: su hijo, el Checo Acosta se refirió a la evolución del artista

La familia del artista confirmó que el cantante responde de manera satisfactoria al tratamiento y espera que pueda dejar la unidad especializada en los próximos días

Alci Acosta sigue en cuidados intensivos: qué dijo Checo Acosta sobre su recuperación - crédito @alciacostac/ Instagram
Alci Acosta sigue en cuidados intensivos: qué dijo Checo Acosta sobre su recuperación - imagen de referencia - crédito @alciacostac/ Instagram
Guardar

El estado de salud de Alci Acosta mantiene en alerta a sus seguidores, luego de que el reconocido cantante colombiano fuera internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla durante el fin de semana.

El artista, de 87 años, permanece bajo supervisión de especialistas, aunque los reportes entregados por su familia indican que ha tenido una respuesta positiva a las medidas médicas adoptadas.

PUBLICIDAD

La información sobre su evolución fue difundida por su hijo, Checo Acosta, quien se convirtió en el portavoz de la familia frente a las consultas que surgieron tras conocerse la hospitalización. El músico compartió los primeros mensajes públicos un día después del ingreso de su padre y destacó que el panorama clínico era estable.

Checo Acosta reveló que recientemente descubrieron que su padre no tenía ingresos fijos por sus canciones - crédito @alciacostac/Instagram
Seguidores y colegas de Alci Acosta enviaron expresiones de respaldo tras conocerse su internación - crédito @alciacostac/Instagram

Según explicó Checo Acosta en sus redes sociales, el intérprete se encuentra bajo un tratamiento conservador y responde de buena manera a los procedimientos indicados por los médicos. “Está respondiendo muy bien a los procedimientos”, escribió el artista al comunicar las novedades después de una visita a la clínica donde permanece internado el cantante.

PUBLICIDAD

Más adelante, el hijo del bolerista publicó un nuevo mensaje en el que confirmó que su padre continuaba en cuidados intensivos. Allí sostuvo que las señales entregadas por el personal de salud permitían mantener expectativas favorables sobre su recuperación, aunque no precisó cuánto tiempo deberá permanecer en esa unidad.

“Mi padre sigue en la unidad de cuidados intensivos y, gracias a Dios, continúa respondiendo satisfactoriamente y esperamos su recuperación.”, expresó Checo Acosta. También indicó que el objetivo inmediato de la familia es que el cantante pueda salir de la UCI y ser trasladado a una habitación, antes de que los médicos evalúen la posibilidad de que continúe su recuperación en casa.

Alci Acosta permanece en UCI y su hijo dio un nuevo parte médico - crédito @checoacosta/ X
Alci Acosta permanece en UCI y su hijo dio un nuevo parte médico - crédito @checoacosta/ X

“Agradecidos con Dios por las buenas noticias de hoy, confiando en él y en los médicos de la clínica para seguir avanzando, pronto tenerlo en habitación y luego en casa. Gracias nuevamente a todos por sus mensajes de solidaridad, los queremos mucho 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽CHECO Y FAMILIA”, añadió el hijo del legendario artista en sus redes sociales, revelando más detalles de su salud.

Los allegados del artista aprovecharon las publicaciones para agradecer la preocupación del público. Desde que se conoció sobre su estado de salud, seguidores, colegas y figuras de la música colombiana enviaron mensajes de respaldo a Acosta y a sus familiares. La familia señaló que esas expresiones de afecto han sido recibidas con gratitud durante las últimas horas.

Por ahora, no se conocen detalles sobre el diagnóstico que derivaron en el traslado del cantante a cuidados intensivos. Los comunicados divulgados por Checo Acosta se concentraron en informar que su padre sigue bajo atención especializada y que el tratamiento ha dado resultados alentadores.

Según explicó Checo, durante la mayor parte de la carrera de Alci Acosta recibía pago por su grabación, sin derecho a regalías posteriores de su trabajo y su reproducción en otras plataformas - crédito @alciacostac/Instagram
Alci Acosta permanece bajo atención especializada mientras sus allegados esperan nuevas evaluaciones médicas - crédito @alciacostac/Instagram

El primer parte público sobre la salud de Alci Acosta se conoció el 31 de agosto, cuando su familia confirmó que el cantante había sido ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla. El artista recibió atención especializada por una afección que comprometió el funcionamiento de los riñones y la próstata.

Tras una visita médica, Checo Acosta informó que su padre permanecía estable y que había respondido de manera favorable a las medidas adoptadas por los especialistas. “Saliendo de visita, el reciente informe sobre mi padre Alci Acosta es que se encuentra estable, respondiendo muy bien a los procedimientos”, publicó entonces el músico en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la información divulgada por la familia, el equipo médico decidió mantener un tratamiento conservador, basado en controles permanentes y administración de medicamentos, sin intervenciones quirúrgicas invasivas.

Alci Acosta
Checo Acosta anticipó que continuará informando sobre la evolución de su padre a través de sus redes sociales - crédito imagen de referencia @alciacostac/ Instagram

En ese primer mensaje, Checo Acosta también agradeció las expresiones de apoyo que recibió su familia: “Sigue en manejo conservador. Reiteramos los agradecimientos por sus oraciones, sus mensajes tan bonitos y motivadores”. Desde entonces, los allegados del cantante han mantenido informados a sus seguidores sobre el estado de salud del intérprete.

Se espera que Checo Acosta dé detalles desde sus redes sociales sobre el avance en la salud de su padre, tal como lo ha venido haciendo desde su hospitalización.

Temas Relacionados

Alci AcostaAlci Acosta UCICheco AcostaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Incendios forestales en Colombia, hoy 2 de septiembre, EN VIVO: Ministerio del Interior reporta avance del 83% en liquidación de conflagraciones en el Tolima

El ministro Rodrigo Lara reportó que, de 53 sectores en seguimiento, 44 fueron liquidados, cinco están controlados y cuatro permanecen activos

Incendios forestales en Colombia, hoy 2 de septiembre, EN VIVO: Ministerio del Interior reporta avance del 83% en liquidación de conflagraciones en el Tolima

EPS se refirió a la eutanasia para María Consuelo Córdoba, víctima de ataque con ácido en Bogotá: “Respeto, humanidad y dignidad”

La Entidad Promotora de Salud señaló que garantizará la atención de la mujer, de 58 años, y acompañará la determinación final que tome de manera libre y autónoma

EPS se refirió a la eutanasia para María Consuelo Córdoba, víctima de ataque con ácido en Bogotá: “Respeto, humanidad y dignidad”

Super Astro Luna hoy martes 2016 de septiembre: revisa el número y signo ganador

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Super Astro Luna hoy martes 2016 de septiembre: revisa el número y signo ganador

Yina Calderón desmintió que haya coordinado un escándalo con la madre de Aida Victoria en contra de ‘El Agropecuario": “No tengo ni idea de dónde está”

La empresaria de fajas salió al paso de un rumor difundido en redes sociales que la vinculaba a Aída Merlano Rebolledo en una supuesta videollamada para orquestar un escándalo mediático alrededor de la relación de la joven con Juan David Tejada, El Agropecuario

Yina Calderón desmintió que haya coordinado un escándalo con la madre de Aida Victoria en contra de ‘El Agropecuario": “No tengo ni idea de dónde está”

Este será el técnico encargado de Millonarios en el clásico vs Santa Fe tras la salida de Fabián Bustos

Ómar Rodríguez ha tenido dos etapas como entrenador interino del Embajador, tras la salida de David González y luego con la salida de Hernán Torres

Este será el técnico encargado de Millonarios en el clásico vs Santa Fe tras la salida de Fabián Bustos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón desmintió que haya coordinado un escándalo con la madre de Aida Victoria en contra de ‘El Agropecuario": “No tengo ni idea de dónde está”

Yina Calderón desmintió que haya coordinado un escándalo con la madre de Aida Victoria en contra de ‘El Agropecuario": “No tengo ni idea de dónde está”

Escroo destruyó a Yina Calderón y la acusó de ser la “vocera” de El Agropecuario: “Él te habla entre sábanas”

Camilo suma una segunda noche de concierto en Bogotá: lo que debe saber para no perderse la última fecha del año

Westcol entró en pánico tras jugar con una tabla ouija durante un campamento en el bosque: “Por ponernos a chimbear”

Robbie Williams, Tini, Carlos Vives, Caifanes y Festival Cordillera, los protagonistas de los conciertos en Colombia de septiembre

Deportes

Este será el técnico encargado de Millonarios en el clásico vs Santa Fe tras la salida de Fabián Bustos

Este será el técnico encargado de Millonarios en el clásico vs Santa Fe tras la salida de Fabián Bustos

EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: siga aquí el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania 2026-2027

Iván Mejía se despachó en contra de los directivos de Millonarios por la salida del técnico Fabián Bustos: “Siguen vendiendo humo”

EN VIVO - Santa Fe vs. Millonarios: siga aquí el clásico capitalino adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

Así fue presentado el colombiano Gustavo Puerta como nuevo futbolista del Olympiacos: será el jugador mejor pagado de la liga griega