Alci Acosta continúa en UCI: su hijo, el Checo Acosta se refirió a la evolución del artista

Alci Acosta sigue en cuidados intensivos: qué dijo Checo Acosta sobre su recuperación - imagen de referencia - crédito @alciacostac/ Instagram

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El estado de salud de Alci Acosta mantiene en alerta a sus seguidores, luego de que el reconocido cantante colombiano fuera internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla durante el fin de semana.

El artista, de 87 años, permanece bajo supervisión de especialistas, aunque los reportes entregados por su familia indican que ha tenido una respuesta positiva a las medidas médicas adoptadas.

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La información sobre su evolución fue difundida por su hijo, Checo Acosta, quien se convirtió en el portavoz de la familia frente a las consultas que surgieron tras conocerse la hospitalización. El músico compartió los primeros mensajes públicos un día después del ingreso de su padre y destacó que el panorama clínico era estable.

Seguidores y colegas de Alci Acosta enviaron expresiones de respaldo tras conocerse su internación - crédito @alciacostac/Instagram

Según explicó Checo Acosta en sus redes sociales, el intérprete se encuentra bajo un tratamiento conservador y responde de buena manera a los procedimientos indicados por los médicos. “Está respondiendo muy bien a los procedimientos”, escribió el artista al comunicar las novedades después de una visita a la clínica donde permanece internado el cantante.

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Más adelante, el hijo del bolerista publicó un nuevo mensaje en el que confirmó que su padre continuaba en cuidados intensivos. Allí sostuvo que las señales entregadas por el personal de salud permitían mantener expectativas favorables sobre su recuperación, aunque no precisó cuánto tiempo deberá permanecer en esa unidad.

“Mi padre sigue en la unidad de cuidados intensivos y, gracias a Dios, continúa respondiendo satisfactoriamente y esperamos su recuperación.”, expresó Checo Acosta. También indicó que el objetivo inmediato de la familia es que el cantante pueda salir de la UCI y ser trasladado a una habitación, antes de que los médicos evalúen la posibilidad de que continúe su recuperación en casa.

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Alci Acosta permanece en UCI y su hijo dio un nuevo parte médico - crédito @checoacosta/ X

“Agradecidos con Dios por las buenas noticias de hoy, confiando en él y en los médicos de la clínica para seguir avanzando, pronto tenerlo en habitación y luego en casa. Gracias nuevamente a todos por sus mensajes de solidaridad, los queremos mucho 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽CHECO Y FAMILIA”, añadió el hijo del legendario artista en sus redes sociales, revelando más detalles de su salud.

Los allegados del artista aprovecharon las publicaciones para agradecer la preocupación del público. Desde que se conoció sobre su estado de salud, seguidores, colegas y figuras de la música colombiana enviaron mensajes de respaldo a Acosta y a sus familiares. La familia señaló que esas expresiones de afecto han sido recibidas con gratitud durante las últimas horas.

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Por ahora, no se conocen detalles sobre el diagnóstico que derivaron en el traslado del cantante a cuidados intensivos. Los comunicados divulgados por Checo Acosta se concentraron en informar que su padre sigue bajo atención especializada y que el tratamiento ha dado resultados alentadores.

Alci Acosta permanece bajo atención especializada mientras sus allegados esperan nuevas evaluaciones médicas - crédito @alciacostac/Instagram

El primer parte público sobre la salud de Alci Acosta se conoció el 31 de agosto, cuando su familia confirmó que el cantante había sido ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla. El artista recibió atención especializada por una afección que comprometió el funcionamiento de los riñones y la próstata.

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Tras una visita médica, Checo Acosta informó que su padre permanecía estable y que había respondido de manera favorable a las medidas adoptadas por los especialistas. “Saliendo de visita, el reciente informe sobre mi padre Alci Acosta es que se encuentra estable, respondiendo muy bien a los procedimientos”, publicó entonces el músico en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la información divulgada por la familia, el equipo médico decidió mantener un tratamiento conservador, basado en controles permanentes y administración de medicamentos, sin intervenciones quirúrgicas invasivas.

Checo Acosta anticipó que continuará informando sobre la evolución de su padre a través de sus redes sociales - crédito imagen de referencia @alciacostac/ Instagram

En ese primer mensaje, Checo Acosta también agradeció las expresiones de apoyo que recibió su familia: “Sigue en manejo conservador. Reiteramos los agradecimientos por sus oraciones, sus mensajes tan bonitos y motivadores”. Desde entonces, los allegados del cantante han mantenido informados a sus seguidores sobre el estado de salud del intérprete.

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Se espera que Checo Acosta dé detalles desde sus redes sociales sobre el avance en la salud de su padre, tal como lo ha venido haciendo desde su hospitalización.