Colombia

En video quedó la intimidación de un hombre con un cuchillo a pasajeros de Transmilenio: joven enfrentó al presunto agresor

La confrontación ocurrió en la ruta C30, cuyo recorrido terminaba en Suba, tras denuncias de amenazas contra viajeros durante la mañana del 1 de septiembre de 2026

Video de un altercado en TransMilenio genera críticas por la reacción de pasajeros - crédito @PasaenBogota/X

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Usuarios denunciaron que un hombre habría intimidado a pasajeros de un articulado de la ruta C30 con destino a Suba durante la mañana del 1 de septiembre de 2026, hecho que derivó en un forcejeo dentro del vehículo. El caso quedó registrado en un video que circuló en redes sociales.

De acuerdo con el reporte ciudadano, el sujeto subió al bus y comenzó a amenazar a varias personas, entre ellas quien realizó la denuncia. Según ese relato, exigía pertenencias bajo la advertencia de que podía atacarlos con un arma blanca.

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El denunciante afirmó que el hombre dijo haber estado privado de la libertad y ser paciente psiquiátrico.

La tensión aumentó cuando un joven decidió intervenir y enfrentó al presunto agresor a golpes. Dentro del articulado se produjo un forcejeo entre ambos, ante la mirada de los demás usuarios que permanecían en el vagón.

Altercado en TransMilenio de Bogotá - crédito @PasaenBogotá/X
Altercado en TransMilenio de Bogotá - crédito @PasaenBogotá/X

“Muy loca entonces, perro. Es que nos toca comerle porque es un ladrón, gonorrea. Sí, amenazando al cucho. Amenazando al cucho esa polla de puta. A mí no me chimbee, agregado. Agregado, usted esa polla de puta. A mí no me chimbee, gonorrea. Agregado, bien, pilón (sic)”, afirmó el joven que enfrentó al presunto ladrón. El hombre también habría exhibido una pata de cabra, según el reporte que acompañó la grabación.

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Durante la confrontación, el hombre afirmó: “Vengo de la cárcel”, después de que su interlocutor le preguntara si se dirigía allí. La respuesta elevó el tono del cruce, aunque el material no permite establecer qué ocurrió antes ni después de las imágenes.

El joven rechazó conversar con el participante y lo desafió con frases. “¿Me va a apuñalar?”, dijo en uno de los pasajes. También cuestionó el comportamiento de la persona y pidió que no le hablara.

La pelea habría terminado en una estación del corredor de TransMilenio, donde los dos involucrados descendieron del articulado, en medio de los gritos de las personas.

Comentarios tras altercado en articulado en Bogotá - crédito X
Comentarios tras altercado en articulado en Bogotá - crédito X

El episodio generó comentarios en X, donde algunos usuarios cuestionaron la reacción de quienes viajaban en el vehículo. Las publicaciones expresaron respaldo al joven que intervino y reproches hacia los demás pasajeros.

Uno de los mensajes señaló: “Bien el metacho”, aunque lamentó que otras personas no se sumaran. Otra usuaria escribió: “Bien por el man que se le paró”, en alusión a quien enfrentó al presunto agresor.

Un tercer comentario sostuvo que había “toda esa cantidad de gente” dentro del articulado y criticó a los pasajeros que no participaron del enfrentamiento.

Video registró el robo de una camioneta en Puente Aranda

Las cámaras de seguridad del barrio La Pradera, en la localidad de Puente Aranda, registraron el presunto hurto de una camioneta mediante amenazas con arma de fuego. El hecho ocurrió el viernes 28 de agosto, cerca de las 20:00, según la información conocida por la comunidad.

Las imágenes muestran que varios hombres interceptaron el vehículo y se acercaron a sus ocupantes. Uno de ellos habría exhibido un arma para intimidarlos, mientras otro atacó físicamente a una de las víctimas.

Las víctimas del hurto violento en Puente Aranda reportaron el ataque a las autoridades, aunque no han presentado una denuncia formal - crédito Captura video CityTv
Las víctimas del hurto violento en Puente Aranda reportaron el ataque a las autoridades, aunque no han presentado una denuncia formal - crédito Captura video CityTv

Durante el asalto, el afectado recibió un golpe en la cabeza. Luego, los sospechosos tomaron el control de la camioneta y abandonaron el sector en una dirección que aún no ha sido establecida.

El teniente coronel Andrés Melenje, de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que los involucrados actuaron con violencia. “Los delincuentes armados habrían intimidado y agredido a las víctimas”, afirmó el oficial.

Melenje indicó que, de acuerdo con el relato entregado a los uniformados, varias personas abordaron al conductor, lo amenazaron y lo despojaron del automotor. “Lo golpearon en su cabeza”, agregó.

Aunque las víctimas no habían presentado una denuncia formal hasta el momento de la intervención policial, las autoridades enviaron patrullas al área para recoger testimonios y revisar los registros de las cámaras.

La institución espera que las grabaciones permitan establecer la identidad de quienes participaron en el caso. También busca determinar la ruta que siguió la camioneta después de salir del barrio. “Continúan las investigaciones”, sostuvo Melenje.

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