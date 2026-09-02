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Así fue presentado el colombiano Gustavo Puerta como nuevo futbolista del Olympiacos: será el jugador mejor pagado de la liga griega

El cuadro “Rojiblanco” tendrá al exjugador de Racing de Santander de España como su nuevo refuerzo para la temporada 2026-2027

El vallecaucano jugará la Superliga de Grecia y la UEFA Europa League en la temporada 2026-2027 -crédito @olympiacosfc/X

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El 2 de septiembre de 2026, el Olympiacos de Grecia presentó al volante colombiano Gustavo Puerta como su nuevo refuerzo para la temporada 2026-2027.

De esta forma, el exvolante del Racing de Santander de España tendrá su cuarto paso por el fútbol europeo tras estar previamente en el Bayer Leverkusen de Alemania y en el Hull City de Inglaterra.

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En su presentación como nuevo jugador de los “Erythrolefki” (que se traduce como “Los Rojiblancos”), Puerta explicó que llega a uno de los equipos más importantes del fútbol griego, detalló su perfil como volante y le envió un mensaje a la hinchada del cuadro Rojiblanco de Atenas.

El exjugador de Racing de Santander explicó lo que significa el nuevo reto que tendrá en el fútbol de Grecia, en uno de los más grandes del país junto al Panathinaikos y AEK Atenas -crédito @olympiacosfc/X

En primer lugar, Puerta agradeció la bienvenida que le dio el cuadro más ganador de Atenas, mostrándose complacido por llegar a la capital griega:

“Primero que todo, muchas gracias por la bienvenida. Para mí es un placer venir a un club tan grande como Olympiacos, con una historia enorme, llena de títulos y de jugadores que han pasado por acá y han tenido carreras increíbles. Para mí es un placer estar acá”.

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El exjugador del Racing de Santander de España tendrá su cuarta experiencia en el fútbol europeo tras -crédito @olympiacosfc/X
El exjugador del Racing de Santander de España tendrá su cuarta experiencia en el fútbol europeo tras -crédito @olympiacosfc/X

Puerta reconoció la historia del Olympiacos como uno de los equipos más exigentes de toda Grecia, y que en la temporada 2023-2024 ganó la UEFA Conference League ante la Fiorentina de Italia en condición de local, y esto dijo el volante de la Tricolor, y le volvió a enviar un mensaje de agradecimiento a la hinchada:

“Sí, lo vi. Quedaron campeones de la Conference League y creo que es un logro importantísimo para el club. Eso también demuestra el crecimiento futbolístico que ha tenido. Como decía antes, para mí es un placer estar acá y seguir ayudando al equipo a ganar más copas. Lo hablé un poco con personas de mi núcleo y también con personas externas. La verdad es que lo que significa Olympiacos para la hinchada es algo increíble; es como si fuera parte de su familia. Eso quiere decir que siempre vamos a tener el apoyo de toda la hinchada. Espero que sigan demostrando ese amor. De mi parte, daré siempre lo mejor de mí para que estén satisfechos”.

El exjugador del Racing de Santander de España tendrá su cuarta experiencia en el fútbol europeo tras -crédito @olympiacosfc/X
El exjugador del Racing de Santander de España tendrá su cuarta experiencia en el fútbol europeo tras -crédito @olympiacosfc/X

También en la misma entrevista con los medios oficiales del Olympiacos de Grecia, Puerta explicó su perfil como futbolista, y expresó lo que quiere conseguir con el equipo más ganador de dicho país:

“Soy un jugador con mucha personalidad, mucho carácter y, como decimos en Sudamérica, mucha garra. Mi mentalidad siempre ha sido ganar; no me gusta perder en nada. Vengo acá para seguir ganando y para ayudar al equipo a conseguir todo lo que quiere. Espero dar lo mejor de mí y seguir consiguiendo esos títulos, que es lo que todos queremos”.

El exjugador del Racing de Santander de España tendrá su cuarta experiencia en el fútbol europeo tras -crédito @olympiacosfc/X
El exjugador del Racing de Santander de España tendrá su cuarta experiencia en el fútbol europeo tras -crédito @olympiacosfc/X

Finalmente, agradeció todo el cariño que recibió en las redes sociales, y expresó que dará todo lo mejor en esta nueva etapa a nivel deportiva para él:

“Primero que todo, quiero agradecerles por hacerme sentir así, con ese cariño. Me lo han demostrado mucho a través de las redes sociales. Espero que me sigan apoyando. De mi parte, daré lo mejor de mí en cada partido para que estén satisfechos y para devolverles el cariño y el apoyo que me han demostrado hasta ahora”.

Este será el sueldo de Gustavo Puerta en Olympiacos

El exjugador del Racing de Santander de España tendrá su cuarta experiencia en el fútbol europeo tras -crédito @olympiacosfc/X
El exjugador del Racing de Santander de España tendrá su cuarta experiencia en el fútbol europeo tras -crédito @olympiacosfc/X

Racing Club confirmó la salida de Gustavo Puerta al Olympiacos después de que el club griego pagó íntegramente la cláusula de rescisión fijada en 20 millones de euros, una transferencia que además lo encamina a convertirse en el futbolista con mejor salario de la liga griega y que profundiza el ascenso europeo del volante colombiano tras su actuación con la selección Colombia en el Mundial de la FIFA 2026.

La confirmación llegó a través de un comunicado del club español, que informó que la operación se cerró una vez el equipo de El Pireo abonó el monto total estipulado en el contrato del mediocampista. Puerta deja Santander después de haber disputado 33 partidos en LaLiga Hypermotion y tres en Primera División con la camiseta verdiblanca.

“El club racinguista desea suerte a Gustavo Puerta, que ha jugado 33 encuentros en LaLiga Hypermotion y tres en Primera con la camiseta del conjunto cántabro, en sus próximos retos profesionales. Muchas gracias, Gustavo”, señaló el comunicado.

El traspaso se produce después de una temporada en la que el colombiano aportó tres goles y una asistencia en 33 partidos en su primer año con el club y participó en el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Luego acumuló 34 partidos en total y alcanzó a debutar en LaLiga antes de que su salida quedara encaminada en esta ventana.

Gustavo Puerta deja el club tras el ascenso a la primera división y el debut en LaLiga de España - crédito Racing Club
Gustavo Puerta deja el club tras el ascenso a la primera división y el debut en LaLiga de España - crédito Racing Club

Puerta, surgido en Bogotá FC, inició su etapa en Europa a comienzos de 2023, cuando fue fichado por el Bayer Leverkusen. Después de una cesión sin minutos en Núremberg, regresó al equipo alemán para la temporada 2023-24.

Bajo la conducción de Xabi Alonso, disputó 10 partidos: siete en Bundesliga y tres en Europa League. También integró la plantilla que se consagró campeona de la liga alemana.

En la campaña 2024-25 pasó al Hull City de Inglaterra en busca de continuidad. Allí sumó 31 encuentros en el Championship y convirtió un gol.

Su paso posterior por Racing consolidó su presencia en el fútbol español y antecedió el movimiento hacia Grecia. El volante fue considerado como el mejor jugador de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que disputó los cinco partidos del equipo nacional.

El periodista Julián Capera aseguró en sus redes sociales que Puerta será el mejor pago de la liga griega. De acuerdo con esa información, su salario estimado en España era de 400.000 dólares al año, equivalentes a 33.000 dólares mensuales.

Capera también sostuvo que el plan contempla una estadía de una temporada en Grecia antes de una eventual llegada al Nottingham Forest de la Premier League, club que hace parte del grupo económico liderado por Evangelos Marinakis.

Post de Julián Capera sobre el futuro de Gustavo Puerta - crédito X
Post de Julián Capera sobre el futuro de Gustavo Puerta - crédito X

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