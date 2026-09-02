Colombia

Un muerto en Bogotá por el choque entre un bus del Sitp y un bicitaxi: el exceso de velocidad habría sido la causa

El siniestro ocurrió en el barrio Bellavista y otra persona resultó lesionada, mientras la Policía de Tránsito revisa videos de seguridad y toma declaraciones para determinar cómo se produjo el impacto

La Policía de Tránsito investiga las causas del choque entre el SITP y el bicitaxi ocurrido en la noche del lunes 1 de septiembre - crédito Captura video
La Policía de Tránsito investiga las causas del choque entre el SITP y el bicitaxi ocurrido en la noche del lunes 1 de septiembre - crédito Captura video
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La comunidad en el barrio Bellavista, en la localidad de Kennedy, está conmocionada por el fallecimiento de un ciudadano tras un choque entre un bus del Sitp (Sistema Integrado de Transporte Púbblico) y un bicitaxi.

El siniestro ocurrió en la noche del martes 1 de septiembre, también dejó una persona herida y reavivó reclamos sobre la atención de las emergencias en la zona.

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En las primeras imágenes captadas por una cámara de seguridad a las 10:48 p. m., se observa cómo el bus de serivio público avanza por la vía y, ante la presencia de vehículos mal estacionados, invade parcialmente el carril contrario. Instantes después, un bicitaxi irrumpe en la intersección y ambos terminan colisionando.

El accidente ocurrió cuando el bus del Sitp, según testigos, maniobraba para esquivar automóviles parqueados. El bicitaxi, por su parte, habría entrado a la intersección sin frenar.

Una cámara de seguridad registró el choque en Bellavista y las autoridades analizan las imágenes para establecer las circunstancias del impacto - crédito TransMilenio
Una cámara de seguridad registró el choque en Bellavista y las autoridades analizan las imágenes para establecer las circunstancias del impacto - crédito TransMilenio

La secuencia, registrada por cámaras de seguridad muestra el momento en que el bus parece perder el control y arrastra al bicitaxi por una distancia considerable. El material audiovisual se convirtió en una pieza clave para la investigación que adelantan las autoridades de tránsito.

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Un testigo relató al programa matutino El Ojo de la Noche de Noticias Caracol: “El bus venía a alta velocidad y arrastró al bicitaxi cerca de una cuadra”. El mismo testimonio coincide con lo que muestran las grabaciones, donde se observa el brusco desplazamiento del vehículo informal.

Ante el impacto, familiares de las víctimas se acercaron al lugar y, según la información recogida, habrían intimidado al conductor del bus, quien permaneció dentro del vehículo hasta la llegada de la Policía.

Las autoridades de tránsito trabajan para esclarecer si alguno de los involucrados ignoró la señal de pare y determinar así las responsabilidades del siniestro. La hipótesis central es que la maniobra evasiva del bus, causada por la obstrucción de la vía, resultó fatal por la presencia inesperada del bicitaxi.

Testigos denunciaron demoras en la atención prehospitalaria y afirmaron que una de las víctimas permaneció más de 40 minutos en el piso antes del traslado - crédito Captura video Noticias Caracol
Testigos denunciaron demoras en la atención prehospitalaria y afirmaron que una de las víctimas permaneció más de 40 minutos en el piso antes del traslado - crédito Captura video Noticias Caracol

En la grabación, la maniobra del bus parece ser una reacción ante la obstrucción de la vía. Una testigo contó al medio regional CityTV: “Dijeron que los señores del mototaxi salieron a toda velocidad, se saltaron el pare y venía el conductor del SITP, que se hizo a un lado porque había unos carros parqueados, entonces obviamente le tocó desviarse”, contó la mujer, quien solicitó mantener su identidad en reserva.

La comunidad reaccionó rápidamente al escuchar el estruendo. Varias personas salieron de sus casas para auxiliar a los heridos y pedir apoyo de los servicios de emergencia. Sin embargo, algunos residentes denunciaron demoras en la atención médica y cuestionaron la respuesta de las ambulancias.

Una mujer destacó el drama vivido tras el impacto: “En ese momento se nota la negligencia de la ambulancia porque vino y levantaron solo una persona y al otro lo dieron por muerto. Esa persona duró más de 40 minutos en el piso. Cuando los familiares pidieron que le tomaran nuevamente los signos vitales se dieron cuenta de que estaba con vida. Se perdieron minutos clave y cuando ya lo trasladaron al hospital nos dijeron que había fallecido”, explicó, visiblemente afectada.

La Policía de Tránsito acordonó la zona durante varias horas para la inspección, la recolección de pruebas y las entrevistas a testigos - crédito Captura video
La Policía de Tránsito acordonó la zona durante varias horas para la inspección, la recolección de pruebas y las entrevistas a testigos - crédito Captura video

Los habitantes aprovecharon para exigir un mayor control sobre la circulación de bicitaxis y la regulación del tránsito. “Nosotros, como habitantes del sector, nos vemos afectados por los bicitaxis porque se suben por los andenes, andan sin SOAT; esto es una tierra de nadie, donde cogen contravía y hacen lo que quieren. Además, hay niños que salen del colegio. Es un llamado a la tolerancia y a que todos respetemos las normas”, expresó una vecina.

Las autoridades acordonaron la zona durante varias horas para recoger pruebas y tomar declaraciones. No se ha emitido aún un pronunciamiento oficial sobre las denuncias de negligencia en la atención prehospitalaria.

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